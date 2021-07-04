Мог стать преемником Гвардиолы, но рискует повторить провал де Бура. Виейра – снова в Англии

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вчера, 23:01

Легендарные футболисты продолжают штурмовать тренерские высоты. «Соккер.ру» — о попытке Патрика Виейра закрепиться в Англии через «Кристал Пэлас».

Возвращение в Англию

Всегда очень любопытно и трепетно следить за тем, как некогда легендарные футболисты пробуют себя реализовать на тренерском поприще. Причем диапазон результатов очень велик: от невероятного успеха до провала с треском. И сценарии очень разные. Кто-то почти сразу замахивается на топ-клуб, а у кого-то получается карабкаться к вершине постепенно, набивая шишки с менее заметными командами.

В предстоящем сезоне перед нами будет разворачиваться еще одна любопытная история – попытка звезды сборной Франции, «Арсенала» и «Интера» Патрика Виейра закрепиться в Англии, где он подписал контракт до 2024 года с «Кристал Пэлас». Причем клуб очень долго делал свой выбор, поскольку Рой Ходжсон объявил об уходе из него еще 18 мая.

Виейра свою тренерскую карьеру начал в 2011 году, когда остался в системе «Манчестер Сити», где провел последний год карьеры футболиста. Чемпион мира и Европы свои лучшие игроцкие годы провел в «Арсенале», где за девять лет завоевал семь крупных наград, а «Интеру» он помог завоевать три титула в Серии А. В качестве тренера из системы «Манчестер Сити» перебрался уже как главный тренер в аффилированный с «горожанами» «Нью-Йорк Сити», а потом отправился в свободное плавание, подписав контракт с «Ниццей», откуда и был уволен в декабре прошлого года.

Несостоявшийся преемник Гвардиолы

Итак, как мы уже сказали, 45-летний француз самостоятельно тренировал два клуба: «Нью-Йорк Сити» и «Ниццу». В какой-то момент казалось, что его готовят даже как будущего главного тренера «Манчестер Сити». Ведь после окончания карьеры футболиста Виейра четыре года работал в стане «горожан», занимаясь сначала с молодежью, а потом с резервистами. Затем его отправили в клуб-побратим «Нью-Йорк Сити», где Виейра должен был набраться самостоятельного опыта.

И это тоже выглядело как план по подготовке его для «Манчестер Сити». В США он выиграл больше матчей регулярного сезона MLS , чем любой другой тренер за время своего пребывания в этой стране. Но его команда в обоих полных сезонах проигрывала в четвертьфиналах плей-офф, причем в 2016 году суммарно получила 0:7 от «Торонто».

В мае 2018 года Гвардиола продлил контракт с «Манчестер Сити», что значительно снизило шансы Виейра на скорое возвращение в Англию. К тому же у боссов клубов возникли сомнения в нем, раз уж он так оступался в плей-офф, имея в составе таких ребят, как Лэмпард, Пирло и Вилья. Менее чем через месяц после продления контракта Гвардиолы с «Сити», Виейра покинул эту систему, что еще раз косвенно подтверждает: эти явления взаимосвязаны.

Во Франции Виейра сразу же получил предложение от «Ниццы», которая имела скромные ожидания: финишировать в верхней половине турнирной таблицы. В первом же сезоне под руководством Патрика клуб стал седьмым, что весьма приемлемо. Следующая кампания сложилась даже лучше. Чемпионат был остановлен после 28 туров, и к этому времени «Ницца» занимала пятое место, так что попала в Лигу Европы. С Виейра команда даже определенный стиль обрела, характер и узнаваемые черты, что в целом хорошо характеризует тренера.

Однако в середине его третьего сезона Виейра был уволен из «Ниццы», поскольку клуб вылетел из Лиги Европы, а в чемпионате шел на 11-м месте. Хотя за проведенное им время у руля «орлят» только четыре тренера в Лиге 1 выиграли больше матчей и заработали больше очков, чем он.

Тренерский стиль

В Нью-Йорке и Ницце у Виейра суммарно неплохой опыт: 90 матчей с «Сити» и 89 матчей с «орлятами». Трофеев он с ними не брал, но вряд ли в «Кристал Пэлас» этого требовали в резюме. Сам клуб за свою 116-летнюю историю не выигрывал ни одного из нынешних главных трофеев Англии.

В «Нью-Йорк Сити» Виейра поставил привлекательный атакующий футбол, что не удивительно со звездным подбором исполнителей. Но для «Кристал Пэлас», пожалуй, показательнее работа в «Ницце», где звезд не было и приходилось выстраивать командную работу. Как уже говорилось, во втором сезоне его «орлята» смотрелись весьма прилично и создавали проблемы топовым соперникам.

Но к концу работы в «Ницце» стали проглядываться и некоторые трудности уже в работе тренера. Из критических замечаний можно отметить нехватку творческого подхода, неспособность определиться с костяком и стартовым составом, из-за чего возникали конфликты с футболистами, а затем и фанаты стали выражать недовольство тренером. А болельщики «Ниццы» одни из самых горячих во Франции. Долгое время его «Ницца» символизировала «старую Лигу 1», где был очень закрытый футбол, мало голов и часто скучный счет в итоге. В последние годы французская лига весьма результативна и ярка, но «Ницца» с Виейра как бы вернулась в прошлое, пусть иногда это и давало результат.

Сравнение с де Буром

«Кристал Пэлас» в 2017 году заменил одного из самых опытных тренеров в истории Премьер-Лиги на человека, который никогда ранее не играл в Англии. Франк де Бур, сменивший Сэма Эллардайса, был затем уволен после пяти матчей. А в 2021 году «Кристал Пэлас» меняет еще одного из самых опытных тренеров в истории АПЛ на человека, который никогда в Англии не тренировал. Будет ли Виейра успешнее де Бура?

Уйдя из «Ниццы», Виейра стал телеэкспертом и занимался поиском нового места работы. Причем в Англии он мог оказаться раньше. В 2015 и 2019 годах им интересовался «Ньюкасл», но всякий раз делал выбор в пользу других специалистов. К слову, для «Кристал Пэлас» уже сам Виейра не был первым номером в списке. Именно поэтому клуб так долго был без тренера.

Велись переговоры с Нуну Эшпириту Санту и Люсьеном Фавром, однако команду в тяжелом состоянии решился принять только Виейра, желающий вернуться в атмосферу АПЛ и предпринять третью попытку заявить о себе как о ярком самостоятельном тренере. Только будет тяжело. Ведь даже по меркам «Кристал Пэлас» клуб в непростом положении. Этим летом истекли контракты у 11 игроков основной команды. Сейчас осталось 18 футболистов, причем у некоторых серьезные травмы или проблемы с разрешением на работу в Англии.

И сейчас в Англии пресса активно сравнивает Виейра и де Бура, предрекая французу незавидную участь голландца, которого в 2018 году Жозе Моуриньо назвал худшим тренером в истории Премьер-Лиги. Но Де Бур не имел опыта в английском футболе и был уволен после пяти матчей, четыре из которых проиграл. А Виейра в Англии все же имеет имя, пусть и как футболист. Он брал три титула Премьер-Лиги, четыре Кубка Англии с «Арсеналом» и один с «Манчестер Сити», семь раз входил в состав символической сборной лиги и был игроком года в 2001-м. Да и поработать в системе «Сити» успел уже после окончания карьеры футболиста.