Бывший главный тренер казанского «Рубина» Роман Шаронов покинул тренерский штаб кипрского «Пафоса» в связи с окончанием контракта.
«ФК „Пафос“ благодарит помощников главного тренера Романа Шаронова, Мигеля Грау Пилеса и тренера по физподготовке Мигеля Эррера за драгоценное время в нашей команде и желает им всего наилучшего в будущем», — говорится в заявлении кипрского клуба.
Шаронов вошел в тренерский штаб «Пафоса» в октябре прошлого года.
«Пафос» занял 3-е место в плей-офф чемпионата Кипра за право остаться в высшем дивизионе.