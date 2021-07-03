Шаронов покинул тренерский штаб кипрского «Пафоса»

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03 июля 2021, 22:17

Бывший главный тренер казанского «Рубина» покинул тренерский штаб кипрского «Пафоса» в связи с окончанием контракта.

« ФК „Пафос“ благодарит помощников главного тренера Романа Шаронова, Мигеля Грау Пилеса и тренера по физподготовке Мигеля Эррера за драгоценное время в нашей команде и желает им всего наилучшего в будущем», — говорится в заявлении кипрского клуба.

Шаронов вошел в тренерский штаб «Пафоса» в октябре прошлого года.

«Пафос» занял 3-е место в плей-офф чемпионата Кипра за право остаться в высшем дивизионе.