ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияКипр. Первый дивизион 2020/2021

Шаронов покинул тренерский штаб кипрского «Пафоса»

03 июля 2021, 22:17

Бывший главный тренер казанского «Рубина» Роман Шаронов покинул тренерский штаб кипрского «Пафоса» в связи с окончанием контракта.

«ФК „Пафос“ благодарит помощников главного тренера Романа Шаронова, Мигеля Грау Пилеса и тренера по физподготовке Мигеля Эррера за драгоценное время в нашей команде и желает им всего наилучшего в будущем», — говорится в заявлении кипрского клуба.

Шаронов вошел в тренерский штаб «Пафоса» в октябре прошлого года.

«Пафос» занял 3-е место в плей-офф чемпионата Кипра за право остаться в высшем дивизионе.

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Все комментарии
Legend 6
Legend 6
04 июля в 10:41
В сборную собрался
memphis
memphis
04 июля в 05:46
Пафосно ушел
Ironigor
Ironigor
03 июля в 23:49
Из Пафоса с пафосом !!!)
ЮЗИК
ЮЗИК
03 июля в 22:23
Не оправдал наверное высокого доверия
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