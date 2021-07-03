Бывший тренер «Интера» Страмаччони возглавил «Аль-Гарафу»

Бывший главный тренер «Интера» Андреа Страмаччони возглавил «Аль-Гарафу», об этом сообщает пресс-служба катарского клуба.
رسمياً: #الغرافة يتعاقد مع المدرب الإيطالي أندريا ستراماتشوني وسيصل الدوحة يوم الاثنين القادم لقيادة المرحلة القادمة 💛💙— Al Gharafa SC (@ALGHARAFACLUB) July 2, 2021
Officially: #AlGharafa signs the Italian coach, Andrea Stramaccioni. The new coach will arrive in Doha next Monday to lead the next stage 💛💙 pic.twitter.com/dwvI9yTKFH
Ранее Страмаччони признавался, что хотел бы поработать в Италии.