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Бывший тренер «Интера» Страмаччони возглавил «Аль-Гарафу»

03 июля 2021, 09:43

Бывший главный тренер «Интера» Андреа Страмаччони возглавил «Аль-Гарафу», об этом сообщает пресс-служба катарского клуба.

Ранее Страмаччони признавался, что хотел бы поработать в Италии.

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Rheinfall
Rheinfall
03 июля в 10:53
Андреа удачи в тренерском ремесле. А пока появилась возможность хорошо заработать почему бы и нет?!
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