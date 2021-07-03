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Геркус: «Черчесов уйдёт, это вопрос дней или недель»

03 июля 2021, 14:28

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал возможную отставку Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России.

Давайте порассуждаем. Или помечтаем. Уйдёт Черчесов, это вопрос дней или недель. Может быть, месяца. В любом случае уйдет. И вот. Выводят нам нового тренера. Прекрасного-распрекрасного. Слуцкого или Карпина. Может быть, Мусаева или Сёмина. Или еще прекраснее.

Чего мы будем от него ждать? Выходов на чемпионаты мира и Европы — это самый минимум. Выходов из группы на этих самых чемпионатах — это прям очень желательно. Это в пересчете на клубный уровень не просто в Лигу чемпионов зайти, но и обязательно выйти из группы.

Состав, чтобы был молодой, перспективный, и по заслугам, само собой. Игра интересная, разнообразная, не одна игровая модель, а несколько. Ну и смело чтобы играли. Это обязательно. Как венгры или датчане. И поскромнее зарплату, это важно. И к людям мягче, скромнее чтобы был, не зазнавался. Как думаете, не очень много мы хотим? Может, нам поскромнее надо?

Ранее стало известно, кто может заменить Черчесова в сборной России.

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Все комментарии
aventure61
aventure61
03 июля в 22:05
посмотрел прессуху,выдержал десять минут,никуда он сам не уйдёт потому что реально тупой.
aventure61
aventure61 ответ Ironigor (раскрыть)
03 июля в 22:03
какой тренер такая и сборная,у них лгбт эшник путает оздоева с марио,а потом поёт гимн,дом2 рассуждает о футболе и истерит в эфире. надо всё это выкорчевать,как сорняки и засеять новый газон.
Союзник противников
Союзник противников ответ протон1 (раскрыть)
03 июля в 21:43
    Союзник противников
    Союзник противников ответ -Хостинский- (раскрыть)
    03 июля в 21:42
      alexamit
      alexamit
      03 июля в 21:41
      У нас в РФС не идиоты сидят-Они сами себя не отгонят от хлебно-денежной кормушки!
      -Хостинский-
      -Хостинский- ответ Владимир Тимофеевв (раскрыть)
      03 июля в 21:09
      Не забывай , для получения гражданства надо прожить непрерывно на территории России 5 лет . Малком сразу минус , без году неделя у нас в стране . Да и Жиго с Ракицким тоже не 5 лет точно
      Сп62
      Сп62 ответ Ironigor (раскрыть)
      03 июля в 20:59
      За рубежом у нам учатся, как не надо делать.
      протон1
      протон1
      03 июля в 18:10
      черчесов полностью не адекватен. его реплики смех и слезы. это какой то бандит на жирной бочке . наверно его царь крышует иначе откуда такая уверенность в себе?
      Ironigor
      Ironigor ответ Союзник противников (раскрыть)
      03 июля в 18:09
      Было бы даже намного полезней с них и начать !!!)
      Союзник противников
      Союзник противников ответ Владимир Тимофеевв (раскрыть)
      03 июля в 17:50
      М-да...А как Ракицкого собираетесь натурализовать для сборной???
      Союзник противников
      Союзник противников ответ Ironigor (раскрыть)
      03 июля в 17:49
      Может сперва Митрофана МедвеДюкова сраной метлой обратно в ГАЗПРОМ спровадить???
      Союзник противников
      Союзник противников
      03 июля в 17:47
      ...и чтобы рядом с футболом не было никаких геркусов,влияющих на его развитие!
      Шуnя771
      Шуnя771
      03 июля в 17:47
      Оттягивать праздник на несколько недель это крайне негуманно по отношению к болельщикам футбола!
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      03 июля в 17:04
      Ну и хрен на него, нормальный мужик мог сам подать в отставку.
      sir_Alex
      sir_Alex ответ pomor45 (раскрыть)
      03 июля в 16:46
      Еду кладёт... САМ! 😁😉😂
      Ironigor
      Ironigor
      03 июля в 16:36, ред.
      После вчерашней провальной пресс-конференции его вообще должны были сразу не просто попросить уйти, а выгнать за профнепрегодность и неадекватность!
      Дюков просто обязан расторгнуть с ним контракт.
      А то что случилось на пресс-конференции это ПОЗОР! И это лицо сборной России, которое увидели и зарубежные журналисты и специалисты ?(
      Владимир Тимофеевв
      Владимир Тимофеевв
      03 июля в 16:34, ред.
      Новый тренер сборной должен отправить на отдых Жиркова (спасибо ему за все что он сделал для нашей сборной), Кудряшова и Дзюбу (который очень разочаровал меня своей игрой на ЕВРО). Убрать из состава Семёнова, Зобнина, Кузяева, Оздоева, Ионова и Заболотного. Состав нашей сборной должен быть усилен за счет талантливой молодежи и натурализации ещё нескольких иностранцев. Надо взять обратно в сборную Гильерме, вызвать Захаряна, Облякова, Умярова, Тюкавина, Максименко, Пиняева и Лантратова. Может не помешает натурализовать Жиго, Ракицкого и Малкома.
      David Young
      David Young
      03 июля в 16:22
      Я не думаю что болельщики сборной России хотят так уж многого. То что они не хотят форменных провалов и хамского отношения к себе - это нормально. То что хотят относительно хороших результатов - это тоже нормально. Ведь даже четвертьфинал Чемпионата Мира болельщики встретили овациями и много хвалебных слов было сказано в адрес сборной России, а ведь, если подумать, только то что Россия тогда смогла пройти Испанию стало действительно большим достижением, в остальном ничего сверх того что сборная могла сделать.
      Rheinfall
      Rheinfall ответ Ironigor (раскрыть)
      03 июля в 15:45
      Полностью согласен!
      pomor45
      pomor45 ответ sir_Alex (раскрыть)
      03 июля в 15:27
      На ЧЕ-2008 нас пропихнули самоотверженные хорваты, которые приложили все силы, чтобы победить Англию в игре, не имеющей для них никакого значения. Если бы не поступили так по-спортивному, то Хиддинг оказался бы не героем, а обыкновенным гусем. Если бы датчан не постигло несчастье в матче с финнами, то мы вышли бы из группы. Если бы не счастливое для Украины стечение обстоятельств, то в плей-офф были бы поляки. Если бы матче с испанцами на ЧМ-2018 мяч чудом не попал в ногу Акинфеева, не было бы у нас 1/4 финала, орденов и званий, не заслужившим того игрокам и тренерам, не было бы и Черчесова и всего этого связанного сегодня с его именем балагана. Таких если бы, в футболе на каждом шагу, потому что это прежде всего игра и искать в ней логику и строить на ней предсказания, как минимум, смешно. Может поэтому с прогнозом кот Ахилл и справляется лучше экспертов, что не ищет логику в кофейной гуще, а просто выбирают ту миску, в которой еда вкуснее и запашистее. Вопрос - кто кладёт еду?
      протон1
      протон1
      03 июля в 15:00
      наврядли он уйдет. ему нравится сборная россии по футболу.
      янеттонаполевидел
      янеттонаполевидел ответ Ironigor (раскрыть)
      03 июля в 14:55
      Они на зарплате сидят и просто так никто не откажется. Что до нового тренера, то все равно игроки сейчас готовятся, игравшие "сборники" в отпуске, и "работать" новый тренер сможет только с видеоматериалами да готовить тренировочные упражнения. На это много времени не нужно...
      sir_Alex
      sir_Alex
      03 июля в 14:52
      Как будто с новым ГТ Сборнаяя понесётся к медалям ЧМ и ЧЕ! Кого только ни пробовали, а результат тот же самый. За исключением ЧЕ 2008.
      112910415
      112910415
      03 июля в 14:45
      И всё же это глубоко ущербная точка зрения, что правильнее оставить слабого, бестолкового тренера!
      quinn-se
      quinn-se
      03 июля в 14:43
      Черчесов - самодовольный, высокопарный и напыщенный индюк, а не тренер для сборной.
      Ironigor
      Ironigor
      03 июля в 14:41
      Этого ненужно ждать ещё месяц, его должны были выкинуть из сборной сразу по приезду сборной в Москву. И не ждать ещё его позорной пресс конференции. Не доверие к Дюкову и всему чиновничьему аппарату РФС только растёт !!! Всю эту шайку лейку в отставку !!!
      ЮЗИК
      ЮЗИК
      03 июля в 14:39
      Зачем тянет кота за хвост,уйди буть мужиком,быстрее найдут замену,это лучше для команды
      Октябрь 1917
      Октябрь 1917
      03 июля в 14:35
      Слишком много шума
      Борислaв
      Борислaв
      03 июля в 14:33
      Ага после того как еще сборная опозориться....а ждать этого точно не долго осталось...
      Против ЦСКА
      Против ЦСКА
      03 июля в 14:30
      Он должен уйти с позором
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