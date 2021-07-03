Геркус: «Черчесов уйдёт, это вопрос дней или недель»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал возможную отставку с поста главного тренера сборной России.

Давайте порассуждаем. Или помечтаем. Уйдёт Черчесов, это вопрос дней или недель. Может быть, месяца. В любом случае уйдет. И вот. Выводят нам нового тренера. Прекрасного-распрекрасного. Слуцкого или Карпина. Может быть, Мусаева или Сёмина. Или еще прекраснее.

Чего мы будем от него ждать? Выходов на чемпионаты мира и Европы — это самый минимум. Выходов из группы на этих самых чемпионатах — это прям очень желательно. Это в пересчете на клубный уровень не просто в Лигу чемпионов зайти, но и обязательно выйти из группы.

Состав, чтобы был молодой, перспективный, и по заслугам, само собой. Игра интересная, разнообразная, не одна игровая модель, а несколько. Ну и смело чтобы играли. Это обязательно. Как венгры или датчане. И поскромнее зарплату, это важно. И к людям мягче, скромнее чтобы был, не зазнавался. Как думаете, не очень много мы хотим? Может, нам поскромнее надо?