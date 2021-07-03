Уткин: «Вопрос об отставке Черчесова решён»

Футбольный журналист и блогер Василий Уткин считает, что главный тренер сборной России находится в шаге от увольнения.

Насколько могу судить, вопрос об отставке Черчесова решён. Его публичные выступления в корне изменили ситуацию. До своих высказываний он был тренер ЧМ -2018, которому нужна была поддержка в трудной ситуации.

Теперь же он в первую очередь токсичный сотрудник, которого придется защищать, заново утверждая в общественном мнении; причем все эти проблемы Черчесов навлек на себя сам, а его поддержка растратит и без того сомнительный ресурс доверия самого РФС .

Сложно представить себе ситуацию, при которой Черчесов не будет уволен на следующей неделе.