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Уткин: «Вопрос об отставке Черчесова решён»

03 июля 2021, 12:55

Футбольный журналист и блогер Василий Уткин считает, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов находится в шаге от увольнения.

Насколько могу судить, вопрос об отставке Черчесова решён. Его публичные выступления в корне изменили ситуацию. До своих высказываний он был тренер ЧМ-2018, которому нужна была поддержка в трудной ситуации.

Теперь же он в первую очередь токсичный сотрудник, которого придется защищать, заново утверждая в общественном мнении; причем все эти проблемы Черчесов навлек на себя сам, а его поддержка растратит и без того сомнительный ресурс доверия самого РФС.

Сложно представить себе ситуацию, при которой Черчесов не будет уволен на следующей неделе.

Ранее стало известно, кто может заменить Черчесова в сборной России.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Absinthe2 (раскрыть)
03 июля в 22:28
Помню конечно. Есть такая поговорка про вора, который всех больше кричит "Держи вора!". Они сами, то призеры, то чемпионы каждый год. Каждый год в ЛЧ Ну, а как!). Арена же строилась! Каждый год в ЛЧ и тоже с короткой скамейкой. Только вот их никто не проверял на допинг. Ещё не понятно, как Ерема попал).
Absinthe2
Absinthe2 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
03 июля в 22:19
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1 ответ Absinthe2 (раскрыть)
    03 июля в 22:17, ред.
    Насколько помню Зенит отказал перенести матч перед М-Ю в ЛЕ. Реальный был шанс Ростову взять ЛЕ, тем более до этого Аякс, финалист ЛЕ, был разгромлен Ростовом. Да. Скамейки фактически не было. Зато, какую энергию проявили недоброжелатели и завистники, когда инициировали проверку команды на допинг!).
    Absinthe2
    Absinthe2 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
    03 июля в 21:52
    Причём, Бекиич в еврокубках с Сельмашем нашумел не благодаря, а вопреки. Играли одним составом и в ЧР, и в ЛЧ, зарплату парням задерживали по полгода, ну и даже когда мы попросили Зенит перенести игру перед решающей встречей с ПСВ, лазурные отказали.
    Генадий Павлович
    Генадий Павлович
    03 июля в 21:27
    Скоро на экранах всей страны: депутат Черкесов в госдуме...
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
    03 июля в 20:42
    И ещё. Самое наверно главное. Я допускаю подводные течения в РПЛ, но победы над Барселоной, Атлетико, Баварией, Аяксом и др, как и достойное противостояние с Челси, с М-Юн говорит только об одном. Об силе тренера, о его знаниях, способности раскладывать соперника на молекулы. Бердыев, единственный фактически тренер, которому выражали свое уважение такие тренеры, как Гвардиола, Моуриньо, Симеоне. Их то не обманешь! Они видят работу своего оппонента на поле, тренерского штаба, игроков. Ну и заканчивая скажу, что Бердыев приглашался на форум элитных тренеров в 2013 году по моему, в Сьоне.
    По каждому из кандидатов можно найти изъян). Что по Слуцкому, что по Карпину, что по Семаку. Но объединяет их одно по моему, что могут дать заднюю, несмотря на свои убеждения. Кто-то в большей, кто-то в меньшей степени. А Бердыев, останется самим собой несмотря ни на что. Без балабольства, без заигрывания на публику.
    Ему просто этого не надо.
    Он вполне может давать интервью. Надо просто слушать и слышать его. Рассуждать так мудро о футболе, о жизни мало кто способен. Другое дело некоторые журналисты, которые в итоге переиначивают по своей воли, или не по своей, его слова, мысли.
    Надеюсь ты услышал меня.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1 ответ 3ton (раскрыть)
    03 июля в 20:06, ред.
    Ты вот подскажи, кто из действующих тренеров на деле показывает, что они лучше Бердыева?). Последние победы были с Ростовом, как в чемпионате, так и в еврокубках. За российский клуб не было стыдно. Скажи, кто из российских тренеров, а я считаю Бердыева российским тренером, хотя бы потому, что он гражданин России, из клуба находившегося на дне, сделал топ клубом, который обыгрывал, как еврокубках топ клубы, так и наших так называемых топ? Бердыев не такой, как многие. Ни в какие коалиции не влазил, интригами не замечен, ни кому не ставил ногу на грудь. Единственное, что он постоянно отбирал очки у т.н элиты вместе со своими командами. Ни перед кем не прогибался имея свое собственное мнение, видение, философию, если хочешь. Всегда знал себе цену, но никогда не выпячивал себя. Скромность, уважение, черта Бердыева. Трудоголик.
    В Ростове, засыпал прямо у себя в кабинете. Ценил время предпочитая комфорту спартанские условия. Да спрашивает. Строг, но он и себе поблажек не даёт. В дождь, в мороз, он со всеми на поле. Таким я его видел и надеюсь увижу ещё.
    А недоброжелатели есть у тренера. Это чувствуется. И допускаю даже сговор среди функционеров, типа Гинера, Мутко, возможно Миллера, тренера к РПЛ не подпускать.
    Кому то Бердыев сам отказывал. Его звали насколько помню в Сочи, Ахмат. Тренер имеет право выбирать.
    И ещё история со Спартаком. Все больше убеждаюсь, что это была подстава чистой воды. Не буду повторяться. Уже объяснял почему, что и как.
    Ислам0926
    Ислам0926 ответ 3ton (раскрыть)
    03 июля в 20:05
      dok66
      dok66
      03 июля в 19:26
      Надеюсь Уткин будет прав . Еще бы с Черчесова сняли неустойку за его "работу" как "государева человека" и посадили после этого в долговую яму
      морозз
      морозз
      03 июля в 19:14
      У нас в стране ещё не такие чудеса случались…парни вон менялись должностью президента и что! Черчесов продукт системы а система своих не бросает, в крайнем случае будет депутатом Государственной Думы и курировать спорт!
      3ton
      3ton ответ Ислам0926 (раскрыть)
      03 июля в 19:00
      Последний раз чемпионат России Бердыев выигрывал 2009 году
      Интересно , чем он Зениту мешает ?
      Сильнее Бердяева тренеров в России хватает , которые на деле показывают , а не по мнению интернетных экспертов.
      Если Бердыев был бы хорошим тренером , то без дела бы не сидел.
      Да и с Рубина бы по 100 раз не выгоняли .
      Хороший тренер никогда без работы сидеть не будет.
      А в РПЛ их не так и много.
      cska1948
      cska1948
      03 июля в 18:59
      Песков: «Вопрос об отставке Черчесова решает не Кремль»
      -------------------
      Именно этого заявления из Кремля ждали в РФС! После этих слов Пескова дни Черчесова в сборной сочтены.
      быстроногий Абелардо
      быстроногий Абелардо
      03 июля в 18:58
      Новость из разряда "названы условия когда кот Губерниева написает в шляпу М. Боярского"
      Уткин тот ещё любитель набросить какашек на вентилятор.
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      03 июля в 18:26, ред.
      Почитал все комменты, затылок почесал , много разных мнений. Вот только никто к ним не прислушается. Плевали в РФС на мнения болельщиков , экспертов, футболистов с высоты останкинской телебашни.
      Назначат покладистого, чтоб прислушивался к толстолобикам там которые на верхе.
      Лично я за Карпина или Слуцкого, но это мое сугубо личное мнение.
      виктор бочарников
      виктор бочарников ответ nikoladolgov (раскрыть)
      03 июля в 18:06
      Ну да болельщики это электорат, а тут из-за чабана Вовану прилетит, а оно нам надо?
      xysan_8181
      xysan_8181
      03 июля в 18:00
      Пока у руля федераций нахлебники ни чего,не светит Сборной нужен качественный тренер.вот пример почему в других Сборных много иностранцев играет! они жилы рвут ради Своей страны.а эти пешеходы просто позорят страну.и зарабатывают халявные деньги вроде усатого солдата.
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      03 июля в 17:51, ред.
      У Черчесова было много "друзей"...после ЧМ...
      Где они сейчас ???
      Где их поддержка ???
      Трусливо ждали итогов выступления сборной...чтоб крикнуть либо "Стас - ты космос"..либо "Стас - уходи"....
      Я не понимаю чего вообще к Черчесову прицепились...
      Все разумные люди и сам Черчесов понимают - что он вратарь...чиновник...кто угодно - только не тренер...
      Вот те кто оставил на 5 лет нас без тренера...и довёл Лигу до того что оттуда и 11 игроков добротных не набрать - вот с тех и надо спрашивать....

      А то Черчесов...Черчесов..
      Вы кабинетные штаныпротиральщики изначально знали кого назначали...
      А теперь сидят делают свои глупые глаза удивлёнными...и негодуют...как же так получилось ???

      Увольте Черчесова....назначьте опять кого нибудь...для галочки...выдайте себе премию по новому назначению...и продолжайте гробить наш футбол.....

      Наши чиновники единственные в мире...способные деньги превратить в позор...а ещё больший позор опять в деньги....только бОльшие чем предыдущие...
      David Young
      David Young ответ Шуnя771 (раскрыть)
      03 июля в 17:48, ред.
      По-моему лучше просто вздохнуть с облегчением и добавить сердцу немного больше надежд. Но пока рано. Тут может быть ожидаемый но маложелательный поворот событий.
      Союзник противников
      Союзник противников
      03 июля в 17:44
      Сборная-хрен с ней,но кто так ловко бутылки с пепси открывать будет???
      Шуnя771
      Шуnя771
      03 июля в 17:42
      К отставке Главного тренера готов - по этому случаю пустим на шашлык всю овцу...

      Жалко конечно животное, но столько терпели....
      phantom-k
      phantom-k
      03 июля в 17:29
      Да никуда наш полевой командир с полей боев не уйдёт…
      particular
      particular ответ Дима Логинов (раскрыть)
      03 июля в 17:06
      Всенепременно, раздражайший!
      Попробуем на газонах Баку и Рима увидеть то, что сделает наше возлияние приятным и полезным..:)))
      Дима Логинов
      Дима Логинов ответ particular (раскрыть)
      03 июля в 16:55
      Вечер добрый!
      Предлагаю в ожидании вечерних матчей выпить по маленькой под хорошую закуску и прикинуть шансы команд. А в перерыве повторим :)
      batog
      batog ответ CАRLOS (раскрыть)
      03 июля в 16:47
      Юристов, что составляли контракт - на кол!!!!
      particular
      particular ответ Дима Логинов (раскрыть)
      03 июля в 16:47
      Монументально... Каждая буква к месту, каждое слово в тему...
      Моё почтение, снимаю шляпу...
      batog
      batog
      03 июля в 16:36
      Твои слова, да Богу в уши, Вася!!!
      Красно-белый 1987
      Красно-белый 1987
      03 июля в 16:29, ред.
      всё похоже встаёт на свои места и усатому скоро покажут на выход! у нас не плохие игроки и наша сборная точно не слабее Швейцарии которая вчера была в шаге от полуфинала чемпионата европы ( бронза и повторение евро 2008) сейчас отличный шанс обойти Хорватию, у которой смена поколений и попасть на прямую в Катар и выступить на чемпионате мира по футболу 2022, а пристижнее турнира просто не существует в мире и смотреть за мундиалем одно удовольствие ( конечно если он пройдёт при полных трибунах, без зрителей футбол смотреть просто не интересно, что доказали всем трансляции из Венгрии и Дании) предлагаю две кандидатуры на пост наставника сборной России: 1) Бердыев - давно заслужил этот тренер шанса возглавить главную сборную страны, этот наставник выжмит максимум из каждого футболиста, готов смириться с тем, что Бердыев стороник оборонительных схем, но после у руля сборной Стаса мы уже привыкли не к самому привлекательному футболу в исполнении нашей сборной. своих людей по блату в состав Курбан ставить и приглашать точно не станет и на столь коротком отрезке до чемпионата мира Бердыев нам необходим. 2) Карпин. Валере нужен новый вызов, он отличный мотиватор и как Бердыев будет приглашать реально сильнейших футболистов в стране, а не всяких Кузяевых и Мостовых...Слуцкий уже руководил сборной и тот опыт его не намного лучше закончился чем у Стаса сейчас...если Карпин будет против своего назначения кроме Бердыева не вижу больше кандидатов которые могли бы быстро решить нашу задачу сыграть на мундиале
      Хиромант
      Хиромант
      03 июля в 16:21, ред.
      - Ну Черчесов ДАЛ!

      "Я не сам пришёл - меня назначили! Я не тренер сборной - я человек на государственной должности! А вы помните, как я вон там учился! А вы знаете кто за мной стоит?" И т.д. и т.п.

      - Ну и на хрена нам такой тренер, который без бумажки двух слов связать не может? (Это он ещё две недели готовился! Страшно подумать, чтобы он сказал на следующий день после вылета сборной!) Как он игрокам доносит свою концепцию игры? Если так же, тогда понятно, почему они его не понимают!

      - Тут некоторые болельщики его оправдывают: мол, если не он, то кто же? Больше некому!

      - Как это некому? Сколько в студиях аналитиков из бывших и действующих тренеров, сколько российских тренеров в РПЛ и ФНЛ, на худой конец есть ещё и свободные иностранные тренеры!

      - Если хорошо подумать - а чего нам терять? Хуже уже не будет - потому, что хуже уже некуда!!!

      - Из общего числа выбираем тренеров, проповедующих атакующий футбол. Делаем им предложения. Кто не согласится - отсеиваем. Из согласных выбираем (не чьего-то кума, свата, брата и т.п.), а адекватного по цене и качеству тренера, который даст шанс российской молодёжи и уберёт миллионеров-пенсионеров-пешеходов. И затем даём ему спокойно поработать. Не лезем со своими советами по комплектованию сборной.

      - Уверен - это единственно верный путь!
      Дима Логинов
      Дима Логинов ответ Q-J-G (раскрыть)
      03 июля в 16:05
      Я не прогибаюсь, и ты не прогибаешься...
      Мы с тобой на многое можем повлиять?
      Q-J-G
      Q-J-G ответ Дима Логинов (раскрыть)
      03 июля в 16:04
      Я остаюсь при своём мнении, не все прогибаются, ради своей карьеры, предавая человеческие ценности, и свои жизненные принципы, даже зная и понимая, что будет изгоем... К примеру, где-то советником в Казахстане, вместо того, чтобы главным тренером, команды, сборной. У нас с Вами разные "взгляды" на эту тему.

      Здоровья, добра, удачи!
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