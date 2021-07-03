Уткин: «Вопрос об отставке Черчесова решён»

Футбольный журналист и блогер Василий Уткин считает, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов находится в шаге от увольнения.
Насколько могу судить, вопрос об отставке Черчесова решён. Его публичные выступления в корне изменили ситуацию. До своих высказываний он был тренер ЧМ-2018, которому нужна была поддержка в трудной ситуации.
Теперь же он в первую очередь токсичный сотрудник, которого придется защищать, заново утверждая в общественном мнении; причем все эти проблемы Черчесов навлек на себя сам, а его поддержка растратит и без того сомнительный ресурс доверия самого РФС.
Сложно представить себе ситуацию, при которой Черчесов не будет уволен на следующей неделе.
Ранее стало известно, кто может заменить Черчесова в сборной России.
"Я не сам пришёл - меня назначили! Я не тренер сборной - я человек на государственной должности! А вы помните, как я вон там учился! А вы знаете кто за мной стоит?" И т.д. и т.п.
- Ну и на хрена нам такой тренер, который без бумажки двух слов связать не может? (Это он ещё две недели готовился! Страшно подумать, чтобы он сказал на следующий день после вылета сборной!) Как он игрокам доносит свою концепцию игры? Если так же, тогда понятно, почему они его не понимают!
- Тут некоторые болельщики его оправдывают: мол, если не он, то кто же? Больше некому!
- Как это некому? Сколько в студиях аналитиков из бывших и действующих тренеров, сколько российских тренеров в РПЛ и ФНЛ, на худой конец есть ещё и свободные иностранные тренеры!
- Если хорошо подумать - а чего нам терять? Хуже уже не будет - потому, что хуже уже некуда!!!
- Из общего числа выбираем тренеров, проповедующих атакующий футбол. Делаем им предложения. Кто не согласится - отсеиваем. Из согласных выбираем (не чьего-то кума, свата, брата и т.п.), а адекватного по цене и качеству тренера, который даст шанс российской молодёжи и уберёт миллионеров-пенсионеров-пешеходов. И затем даём ему спокойно поработать. Не лезем со своими советами по комплектованию сборной.
- Уверен - это единственно верный путь!
"Я не сам пришёл - меня назначили! Я не тренер сборной - я человек на государственной должности! А вы помните, как я вон там учился! А вы знаете кто за мной стоит?" И т.д. и т.п.
- Ну и на хрена нам такой тренер, который без бумажки двух слов связать не может? (Это он ещё две недели готовился! Страшно подумать, чтобы он сказал на следующий день после вылета сборной!) Как он игрокам доносит свою концепцию игры? Если так же, тогда понятно, почему они его не понимают!
- Тут некоторые болельщики его оправдывают: мол, если не он, то кто же? Больше некому!
- Как это некому? Сколько в студиях аналитиков из бывших и действующих тренеров, сколько российских тренеров в РПЛ и ФНЛ, на худой конец есть ещё и свободные иностранные тренеры!
- Если хорошо подумать - а чего нам терять? Хуже уже не будет - потому, что хуже уже некуда!!!
- Из общего числа выбираем тренеров, проповедующих атакующий футбол. Делаем им предложения. Кто не согласится - отсеиваем. Из согласных выбираем (не чьего-то кума, свата, брата и т.п.), а адекватного по цене и качеству тренера, который даст шанс российской молодёжи и уберёт миллионеров-пенсионеров-пешеходов. И затем даём ему спокойно поработать. Не лезем со своими советами по комплектованию сборной.
- Уверен - это единственно верный путь!