«Омония» – «Динамо» Загреб: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 13:03

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги Чемпионов «Омония» — «Динамо» Загреб, который состоится 27 июля 2021 года

«Омония»

Клуб из Кипра получил себе в соперники очень сложную команду, которая часто принимает участие в групповом турнире Лиги Чемпионов. Коллектив маловероятно сможет отыграть преимущество хорватов, однако права побороться за возвращение в турнир, у игроков никто отнять не может. Матч обещает быть интересным, а «Омония» попытается забить быстрый гол.

20 июля «Омония» проиграла первый матч Лиги Чемпионов «Динамо» Загреб (0:2), а 13 июля выиграла Суперкубок Кипра у «Анортосиса» (2:1 в серии пенальти).

«Динамо» Загреб

Хорваты сделали себе хороший задел перед ответным поединком, и практически никто не сомневается в проходе «Динамо» в следующую стадию турнира. Коллектив обладает талантливыми и молодыми игроками, которые из года в год дают результат клубу. Вероятнее всего, хорватские футболисты захотят решить исход поединка еще в первом тайме, отвечая на угрозы соперника острыми контратаками.

23 июля «Динамо» Загреб уверенно разобралось с «Хрватски Драговольяц» (4:0), а 20 числа переиграло в первом матче «Омонию» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Омония» – 4.3

Ничья – 3.7

Победит «Динамо» Загреб – 1.92

Статистика

Пять из шести последних матчей «Омонии» закончились исходом «обе забьют»

«Динамо» Загреб выиграло девять матчей из десяти последних встреч во всех турнирах, а «Омония» одержала только шесть побед в основное время

Четыре последних матча хорватского клуба закончились исходом «обе забьют — нет»

«Омония» забивала в восьми последних домашних встречах из десяти

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.84. Кипрскому клубу уже нечего терять и команда будет открываться. Предполагаем, что болельщики увидят большое количество мячей и интересный поединок.