«Спортинг» – «Брага»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 16:38

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Суперкубка Португалии «Спортинг» — «Брага», который состоится 31 июля 2021 года

«Спортинг»

Для «Спортинга» этот сезон еще не начался, так как команда не провела ни одного официального поединка. Команда строит больше планы на этот сезон, а это значит, что с первого матча игроки будут настроены только на победу в различных турнирах. Победа в нынешнем матче позволит клубу завоевать свой первый трофей уже в начале сезона.

25 июля «Спортинг» сыграл интересный поединок с «Лионом» в товарищеском формате (3:2), а 20 числа обыграл «Анже» (2:0).

«Брага»

«Брага» попала в Суперкубок Португалии, как обладатель кубка страны. Команда отлично провела межсезонье и сыграла множество товарищеских матчей, которые помогли восстановить игрокам физические кондиции и наиграть новые тактические связки. Матч со «Спортингом» обещает быть интересным не только для поклонников этих двух клубов, но и для нейтральных болельщиков.

24 июля «Брага» минимально обыграла в товарищеском поединке «Пасуш де Ферейра» (2:1), а 21 числа разошлась миром с «Марселем» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Спортинг» – 2.65

Ничья – 3.15

Победит «Брага» – 2.8

Статистика

«Брага» не проигрывает уже 13 матчей подряд (включая товарищеские встречи)

Пять из шести последних матчей «Спортинга» заканчивались тоталом больше 2.5 мячей

«Спортинг» выиграл три последних матча у «Браги»

Четыре последние личные встречи между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Браги», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.8. Команда не выглядит фаворитом в этом матче, однако мы предполагаем, что именно футболисты «Браги» забьют первыми и будут успешно защищать свой результат до финального свистка.