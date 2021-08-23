«Осасуна» — «Сельта»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 11:15

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Осасуна» — «Сельта», который состоится 23 августа 2021 года

«Осасуна»

В прошлом сезоне команда отыграла достаточно стабильно и заняла 11 место, что является неплохим результатом для клуба. В первом туре нового сезона коллектив поделил очки с соперником, а на предсезонной подготовке провел несколько контрольных поединков, чтобы лучше подготовиться к чемпионату, где большинство матчей команда выиграла. В матче с «Сельтой» команда попытается навязать свою игру сопернику и первой повести в счете.

14 августа в чемпионате Испании «Осасуна» сыграла вничью с «Эспаньолом» (0:0), а восьмого числа уступила в товарищеской встрече «Ливерпулю» (1:3).

«Сельта»

Команда финишировала на высоком для себя восьмом месте в прошлом сезоне чемпионата Испании, но начать новый футбольный год с победы не смогла. Коллектив имеет несколько лидеров, которые находятся в полном порядке и готовы помочь своей команде набирать очки. В предстоящем матче, команда вероятнее всего, начнет играть аккуратно и ждать своего шанса у ворот соперника.

15 августа «Сельта» уступила на своем поле «Атлетико» Мадрид (1:2) в первом туре чемпионата, а седьмого числа обыграла в товарищеском матче «Вулверхэмптон» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Осасуна» – 2.76

Ничья – 3.17

Победит «Сельта» – 2.91

Статистика

«Осасуна» выиграла шесть матчей из последних десяти во всех турнирах, а «Сельта» одержала семь побед

Пять из семи последних матчей «Осасуны» закончились тоталом меньше 2.5 мячей

«Сельта» выиграла только один выездной поединок у «Осасуны» в последних пяти матчах

Шесть из семи последних личных встреч между клубами закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.24. Команды между собой играют без большого количества мячей, и мы предполагаем, что этот матч будет играться также до первой ошибки одной из команд. Большого количества голов болельщики не увидят.