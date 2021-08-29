«Сассуоло» – «Самдория»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 13:25

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Сассуоло» — «Сампдория», который состоится 29 августа 2021 года

«Сассуоло»

Команда потеряла несколько игроков и главного тренера Роберто Де Дзерби. Однако, новый тренерский штаб хочет продолжить дело своего предшественника, пытаясь играть в тот же футбол, что и последние три сезона. Команда одержала важную победу в первом туре Серии А и пребывает в хорошей физической форме, являясь фаворитом и в предстоящей встрече.

21 августа «Сассуоло» оказался сильнее «Вероны» на выезде (3:2), а 14 числа команда провела контрольный поединок с «Лацио» (1:1).

«Сампдория»

Коллектив провел хорошее межсезонье, выиграв два контрольных поединка и наиграв необходимые тактические связки игроков. Тем не менее, состав недоукомплектован и клуб старается найти еще одного нападающего. В матче с «Сассуоло» игроков ждет открытый футбол, поэтому игрокам нужно быть готовым к различным сценариям поединка.

23 августа «Сампдория» на своем поле минимально уступила «Милану» (0:1), а в кубке страны команда оказалась сильнее «Алессандрии» (3:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сассуоло» – 2.27

Ничья – 3.53

Победит «Сампдория» – 3.34

Статистика

«Сассуоло» проиграл только одну игру в последних десяти матчах, а «Сампдория» уступила три раза

«Сассуоло» выиграл четыре из пяти поединков с «Сампдорией» на своем поле

«Сампдория» не может забить на выезде больше одного мяча уже девять матчей подряд

Шесть из десяти последних матчей между командами закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Сассуоло», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.27. Хозяева играют в открытый футбол и на своем поле их очень сложно переиграть командам, примерно равным по классу. Предполагаем победу «Сассуоло» и большое количество забитых мячей.