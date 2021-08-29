«Сассуоло» – «Самдория»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Сассуоло» — «Сампдория», который состоится 29 августа 2021 года
«Сассуоло»
Команда потеряла несколько игроков и главного тренера Роберто Де Дзерби. Однако, новый тренерский штаб хочет продолжить дело своего предшественника, пытаясь играть в тот же футбол, что и последние три сезона. Команда одержала важную победу в первом туре Серии А и пребывает в хорошей физической форме, являясь фаворитом и в предстоящей встрече.
21 августа «Сассуоло» оказался сильнее «Вероны» на выезде (3:2), а 14 числа команда провела контрольный поединок с «Лацио» (1:1).
«Сампдория»
Коллектив провел хорошее межсезонье, выиграв два контрольных поединка и наиграв необходимые тактические связки игроков. Тем не менее, состав недоукомплектован и клуб старается найти еще одного нападающего. В матче с «Сассуоло» игроков ждет открытый футбол, поэтому игрокам нужно быть готовым к различным сценариям поединка.
23 августа «Сампдория» на своем поле минимально уступила «Милану» (0:1), а в кубке страны команда оказалась сильнее «Алессандрии» (3:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Сассуоло» – 2.27
- Ничья – 3.53
- Победит «Сампдория» – 3.34
Статистика
- «Сассуоло» проиграл только одну игру в последних десяти матчах, а «Сампдория» уступила три раза
- «Сассуоло» выиграл четыре из пяти поединков с «Сампдорией» на своем поле
- «Сампдория» не может забить на выезде больше одного мяча уже девять матчей подряд
- Шесть из десяти последних матчей между командами закончились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу «Сассуоло», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.27. Хозяева играют в открытый футбол и на своем поле их очень сложно переиграть командам, примерно равным по классу. Предполагаем победу «Сассуоло» и большое количество забитых мячей.