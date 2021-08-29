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«Сассуоло» – «Самдория»: прогноз и ставки БК Pinnacle

сегодня, 13:25

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Сассуоло» — «Сампдория», который состоится 29 августа 2021 года

«Сассуоло»

Команда потеряла несколько игроков и главного тренера Роберто Де Дзерби. Однако, новый тренерский штаб хочет продолжить дело своего предшественника, пытаясь играть в тот же футбол, что и последние три сезона. Команда одержала важную победу в первом туре Серии А и пребывает в хорошей физической форме, являясь фаворитом и в предстоящей встрече.

21 августа «Сассуоло» оказался сильнее «Вероны» на выезде (3:2), а 14 числа команда провела контрольный поединок с «Лацио» (1:1).

«Сампдория»

Коллектив провел хорошее межсезонье, выиграв два контрольных поединка и наиграв необходимые тактические связки игроков. Тем не менее, состав недоукомплектован и клуб старается найти еще одного нападающего. В матче с «Сассуоло» игроков ждет открытый футбол, поэтому игрокам нужно быть готовым к различным сценариям поединка.

23 августа «Сампдория» на своем поле минимально уступила «Милану» (0:1), а в кубке страны команда оказалась сильнее «Алессандрии» (3:2).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Сассуоло» – 2.27
  • Ничья – 3.53
  • Победит «Сампдория» – 3.34

Статистика

  • «Сассуоло» проиграл только одну игру в последних десяти матчах, а «Сампдория» уступила три раза
  • «Сассуоло» выиграл четыре из пяти поединков с «Сампдорией» на своем поле
  • «Сампдория» не может забить на выезде больше одного мяча уже девять матчей подряд
  • Шесть из десяти последних матчей между командами закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Сассуоло», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.27. Хозяева играют в открытый футбол и на своем поле их очень сложно переиграть командам, примерно равным по классу. Предполагаем победу «Сассуоло» и большое количество забитых мячей.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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STVA 1
STVA 1
сегодня в 13:28
Хозяева не проиграют
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