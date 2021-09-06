Регламент ЮСЛ 2021

Число участников: 31
Участники разделены на 2 конференции (западная и восточная), по 15 и 16 участников, а также на 4 дивизиона (Тихоокеанский, Атлантический, Центральный (по 8 команд) и Маунтейн (7 команд)).
4 лучшие команды по результатам сезона, из Тихоокеанского дивизиона и дивизиона Маунтейн выйдут в плей-офф.
Распределение мест: В случае равенства очков у двух и более команд места команд в таблице Чемпионата определяются:
1. количество побед;
2. по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
3. количество голов во всех матчах;
4. очки фэйр-плей;
5. голы в гостях;
6. голы дома;
7. жеребьевка.