Регламент ЮСЛ 2021

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вчера, 20:46

Число участников: 31

Участники разделены на 2 конференции (западная и восточная), по 15 и 16 участников, а также на 4 дивизиона (Тихоокеанский, Атлантический, Центральный (по 8 команд) и Маунтейн (7 команд)).

4 лучшие команды по результатам сезона, из Тихоокеанского дивизиона и дивизиона Маунтейн выйдут в плей-офф.

Распределение мест: В случае равенства очков у двух и более команд места команд в таблице Чемпионата определяются:

1. количество побед;

2. по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;

3. количество голов во всех матчах;

4. очки фэйр-плей;

5. голы в гостях;

6. голы дома;

7. жеребьевка.