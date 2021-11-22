«Динамо» Киев — «Бавария». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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22 ноября 2021, 17:12

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Динамо» Киев — «Бавария», который состоится 23 ноября 2021 года

«Динамо» Киев

Киевский клуб упустил преимущество в чемпионате Украины и теперь делит 1-2 место в турнирной таблице с донецким «Шахтером». В Лиге Чемпионов у команды дела идут не так хорошо и за четыре прошлых тура было набрано всего одно очко. Чтобы претендовать на третье место коллективу необходима только победа и удовлетворительных для него результат в параллельном поединке группы.

19 ноября «Динамо» Киев разгромило «Черноморец» (6:1), а шестого числа уступило на своем поле «Ворскле» (1:2). Оба матча прошли в рамках УПЛ .

«Бавария»

«Бавария» неожиданно проиграла в чемпионате Германии, однако продолжает лидировать, как и в группе Лиги Чемпионов. Мюнхенский клуб гарантировал себе первое место и может доигрывать эту стадию экспериментальным составом. Также в команде большие проблемы с травмированными игроками. На карантине находятся несколько основных игроков команды, что может сказаться на качестве игры.

19 ноября «Бавария» проиграла на выезде «Аугсбургу» (1:2), а шестого ноября коллектив обыграл «Аугсбург» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Динамо» Киев – 12.41

Ничья – 6.22

Победит «Бавария» – 1.248

Статистика

«Бавария» проиграла три матча из десяти последних во всех турнирах

«Динамо» Киев одержало только две победы из шести матчей на своем поле за последнее время

18 последних матчей «Баварии» во всех турнирах завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Бавария» выиграла три из четырех последних матчей с «Динамо» Киев

Прогноз

Поставить на тотал больше 3 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.79. Команды играют достаточно результативно и мы предполагаем, что предстоящий поединок порадует болельщиков большим количеством забитых мячей.