«Динамо» Киев — «Бавария». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Динамо» Киев — «Бавария», который состоится 23 ноября 2021 года
«Динамо» Киев
Киевский клуб упустил преимущество в чемпионате Украины и теперь делит 1-2 место в турнирной таблице с донецким «Шахтером». В Лиге Чемпионов у команды дела идут не так хорошо и за четыре прошлых тура было набрано всего одно очко. Чтобы претендовать на третье место коллективу необходима только победа и удовлетворительных для него результат в параллельном поединке группы.
19 ноября «Динамо» Киев разгромило «Черноморец» (6:1), а шестого числа уступило на своем поле «Ворскле» (1:2). Оба матча прошли в рамках УПЛ.
«Бавария»
«Бавария» неожиданно проиграла в чемпионате Германии, однако продолжает лидировать, как и в группе Лиги Чемпионов. Мюнхенский клуб гарантировал себе первое место и может доигрывать эту стадию экспериментальным составом. Также в команде большие проблемы с травмированными игроками. На карантине находятся несколько основных игроков команды, что может сказаться на качестве игры.
19 ноября «Бавария» проиграла на выезде «Аугсбургу» (1:2), а шестого ноября коллектив обыграл «Аугсбург» (2:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Динамо» Киев – 12.41
- Ничья – 6.22
- Победит «Бавария» – 1.248
Статистика
- «Бавария» проиграла три матча из десяти последних во всех турнирах
- «Динамо» Киев одержало только две победы из шести матчей на своем поле за последнее время
- 18 последних матчей «Баварии» во всех турнирах завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Бавария» выиграла три из четырех последних матчей с «Динамо» Киев
Прогноз
Поставить на тотал больше 3 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.79. Команды играют достаточно результативно и мы предполагаем, что предстоящий поединок порадует болельщиков большим количеством забитых мячей.