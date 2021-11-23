«Челси» — «Ювентус». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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23 ноября 2021, 16:04

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Челси» — «Ювентус», который состоится 23 ноября 2021 года

«Челси»

Лондонский клуб набрал девять очков в четырех матчах группы и идет на втором месте в группе. Коллектив имеет все шансы побороться за выход с первого места, однако для этого необходима победа над «Ювентусом», чтобы сравнять по очкам с туринцами. В АПЛ у подопечных Тухеля все идет очень хорошо и коллектив лидирует с 29 баллами и опережает ближайшего конкурента на три балла.

20 ноября «Челси» крупно обыграл «Лестер» (3:0), а шестого ноября команда не смогла одолеть на своем поле «Бернли» (1:0). Оба матча прошли в рамках АПЛ .

«Ювентус»

«Старая Синьора» имеет очевидные проблемы во внутреннем первенстве, но в Лиге Чемпионов коллектив дает максимальный результат, что воодушевляет болельщиков и руководство. Клуб набрал 12 очков и приложит все усилия, чтобы не проиграть предстоящий поединок. Это оставит инициативу в руках итальянского клуба. В матче с лидером чемпионата Англии коллективу не смогут помочь сразу пять игроков, что может существенно повлиять на результат.

20 ноября «Ювентус» выиграл важный выездной матч у «Лацио» (2:0), а шестого числа минимально одолел «Фиорентину» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Челси» – 1.602

Ничья – 3.98

Победит «Ювентус» – 6.67

Статистика

«Челси» не знает поражений уже девять матчей подряд во всех турнирах

«Ювентус» не уходит с поля без забитого мяча в девяти последних поединках во всех турнирах

«Ювентус» выиграл два последних матча у «Челси»

Три из пяти последних встреч между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Челси», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.602. Первое место в группе играет очень важную роль, поэтому лондонцы приложат все усилия, чтобы одержать победу в этом поединке и стать фаворитом в этой борьбе.