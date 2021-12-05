«Штутгарт» — «Герта». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 10:21

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Штутгарт» — «Герта», который состоится 5 декабря 2021 года

«Штутгарт»

Команда не удивляет своих болельщиков хорошими результатами, а скорее думает, как сохранить место в Бундеслиге и обезопасить себя от зоны вылета. «Штутгарт» занимает только 15 место в турнирной таблице с набранными 13 баллами и только в прошлом туре смог прервать неприятную серию без побед , которая длилась несколько матчей. В матче с соперником из столицы Германии, клубу не смогут помочь сразу восемь травмированных футболистов.

26 ноября «Штутгарт» обыграл на своем поле «Майнц» (2:1), а 20 числа команда уступила на выезде «Боруссии» Д (1:2).

«Герта»

Столичный клуб никак не может найти свою игру в чемпионате Германии, что уже изрядно раздражает болельщиков, которые не хотят видеть свою команду на 14 месте в турнирной таблице при набранных 14 баллах. «Герта» имеет очень плохую разницу мячей (13:27) и тренерскому штабу необходимо менять ситуацию и вносить изменения в тренировочный процесс, чтобы клуб не опустился в зону вылета.

27 ноября «Герта» разошлась миром с «Аугсбургом» (1:1), а 20 числа уступила на выезде «Унион Берлин» (0:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Штутгарт» – 2.36

Ничья – 3.39

Победит «Герта» – 3.32

Статистика

«Герта» выиграла четыре матча из десяти последних встреч, а «Штутгарт» смог одержать только три победы

«Штутгарт» забивал в восьми из десяти последних матчей на своем стадионе

Пять из семи последних поединков между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Штутгарт» выиграл три из четырех последних матчей у «Герты» на своем поле

Прогноз

Поставить на победу «Штутгарта», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.36. Коллектив выиграл прошлый матч и обрел немного уверенности в своих силах. Предполагаем, что хозяева окажутся немного сильнее примерно равного соперника за счет фактора домашнего стадиона.