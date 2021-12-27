«Коньяспор» — «Бешикташ». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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27 декабря 2021, 11:26

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч турецкой Суперлиги «Коньяспор» — «Бешикташ», который состоится 27 декабря 2021 года

«Коньяспор»

«Коньяспор» неожиданно для многих идет среди лидеров чемпионата Турции. Коллектив идет на втором месте и набрал 36 очков, однако отставание от «Трабзонспора» составляет целых 10 очков. Большинство экспертов не верят, что команда сможет долго удерживать такое высокое для себя место, но в последних пяти турах «Коньяспор» набрал 10 очков и приложит все усилия, чтобы продолжать радовать своих фанатов.

22 декабря «Коньяспор» обыграл «Хайтаспор» (3:1), а 18 числа команда обыграла на своем поле «Антальяспор» (1:0).

«Бешикташ»

Один из главных турецких грандов сейчас не так стабилен, как хотели бы этого их болельщики. Команда провалила групповой этап Лиги Чемпионов, ни набрав ни единого балла, что очень сказалось и на чемпионате. В последних пяти турах «Бешикташ» заработал восемь очков и на данный момент занимает непривычное для себя седьмое место. В предстоящей игре клуб должен играть только на победу с одним из конкурентов за медали турецкой Суперлиги.

23 декабря «Бешикташ» обыграл на своем поле «Гезтепе» (2:1), а 19 числа разошелся миром с одним из самых принципиальных соперников «Фенербахче» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Коньяспор» – 2.6

Ничья – 3.5

Победит «Бешикташ» – 2.65

Статистика

«Бешикташ» проиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах, а «Коньяспор» уступил только один раз

«Бешикташ» не может выиграть на выезде уже девять последних матчей

«Бешикташ» выиграл четыре из шести последних матчей с «Коньяспором»

Шесть из семи последних матчей между клубами на поле «Коньяспора» завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.77. Оба коллектива рассчитывают на очки, поэтому постараются максимально использовать свои шансы. Предполагаем, что в этом противостоянии клубы порадую болельщиков большим количеством забитых голов.