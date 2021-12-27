«Кристал Пэлас» — «Норвич». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

1640607868

27 декабря 2021, 15:24

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Кристал Пэлас» — «Норвич», который состоится 28 декабря 2021 года

«Кристал Пэлас»

Коллектив является типичным середняком турнирной таблицы и не претендует на более высокие места, особенно учитывая последние результаты в чемпионате, где он одержал только одну победу в пяти последних поединках. «Кристал Пэлас» занимает 12 место и набрал 20 очков, но в матче с последней командой турнирной таблицы, команда может существенно поправить турнирную ситуацию, если полностью сможет исключить недооценку соперника.

26 декабря «Кристал Пэлас» крупно проиграл на выезде «Тоттенхему» (0:3), а 15 числа команда разошлась миром с «Саутгемптоном» (2:2).

«Норвич»

«Канарейки» не могут до конца найти свою игру и лишь изредка набирают очки, демонстрируя качественную игру. Клуб занимает последнее место, набрав всего 10 очков, и уже сейчас понятно, что до конца сезона «Норвич» будет бороться за сохранение прописки в АПЛ . Команда пропустила уже 39 мячей, что является вторым снизу результатом и требует внесения изменений со стороны тренерского штаба.

26 декабря «Норвич» уступил «Арсеналу» (0:5), а 14 числа команда проиграла «Астон Вилле» (0:2). Оба матча прошли в рамках АПЛ .

Котировки БК Pinnacle

Победит «Кристал Пэлас» – 1.62

Ничья – 4

Победит «Норвич» – 6

Статистика

«Кристал Пэлас» выиграл три матча из десяти последних во всех турнирах, а «Норвич» одержал только две победы

«Кристал Пэлас» забивал в девяти из десяти последних матчей на своем стадионе

«Норвич» проиграл три из четырех последних встреч с «Кристал Пэлас»

Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Кристал Пэлас», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.62. «Кристал Пэлас» достойно выступает на своем стадионе и мы предполагаем, что клуб сможет порадовать болельщиков и забрать три очка в противостоянии с аутсайдером.