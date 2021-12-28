«Блэкберн» — «Барнсли». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

1640685816

28 декабря 2021, 13:03

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшипа «Блэкберн» — «Барнсли», который состоится 29 декабря 2021 года

«Блэкберн»

«Блэкберн» находится в отличной форме и имеет длительную серию побед из нескольких матчей. Коллектив идет на третьем месте и набрал 42 очка, что на четыре балла меньше, чем у лидера Чемпионшипа. Команда серьезно нацелена на возвращение в АПЛ спустя несколько лет, однако вперед еще половина сезона, которую необходимо достойно провести на таком же уровне. Клуб забил 41 мяч, что при 27 пропущенных является неплохим результатом.

18 декабря «Блэкберн» уверенно обыграл «Бирмингем» (4:0), а 11 числа оказался сильнее «Борнмута» (2:0).

«Барнсли»

У «Барнсли» совершенно противоположная ситуация, где команда находится в зоне вылета. Клуб занимает предпоследнее место, а в ее активе всего 14 набранных баллов. Чтобы исправить ситуацию, тренерскому штабу нужны новые игроки, а также работа над ошибками, которая позволит выстроить более надежную оборону и лучше реализовывать свои моменты. Матч с одним из лидеров Чемпионшипа обещает быть интересным и напряженным.

17 декабря «Барнсли» сыграл вничью с «Вест Бромвичем» (0:0), а 11 числа команда проиграла на выезде «Престону» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Блэкберн» – 1.66

Ничья – 3.8

Победит «Барнсли» – 5.3

Статистика

«Блэкберн» выиграл восемь из десяти последних матчей, а «Барнсли» одержал только одну победу

«Барнсли» не может выиграть на выезде уже 13 поединков подряд

Шесть из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Блэкберн» выиграл пять из шести домашних встреч с «Барнсли»

Прогноз

Поставить на победу «Блэкберна», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.66. Команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы и шансов у гостей в этом матче практически нет. Прогнозируем уверенную победу хозяев в этом поединке.