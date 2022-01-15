«Кельн» — «Бавария». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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15 января 2022, 09:42

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Кельн» — «Бавария», который состоится 15 января 2022 года

«Кельн»

В нынешнем сезоне «Кельн» выглядит убедительно и за последние пять туров проиграл лишь один раз. Такие результаты позволяют команде находиться на шестом месте в турнирной таблице, набрав 28 очков. Коллектив играет с чемпионом Германии и лидером текущего сезона, поэтому их ждет настоящая проверка, в которой даже ничья станет положительным результатом. «Кельн» имеет примерно одинаковую статистику мячей в Бундеслиге (30:28).

9 января «Кельн» обыграл на выезде «Герту» (3:1), а 19 декабря минимально одолел «Штутгарт» (1:0).

«Бавария»

У подопечных Нагельсмана в прошлом матче было много игроков, которые не смогли сыграть по различным причинам. Это привело к поражению, но команда остается лидером Бундеслиги с набранными 43 баллами. Чтобы не упустить преимущество, мюнхенским футболистам необходимо выигрывать данный поединок и тогда отрыв от ближайшего конкурента снова будет составлять шесть очков. Матчи с «Кельном» почти всегда были результативными, поэтому болельщиков ждет интересный поединок.

7 января «Бавария» проиграла на своем поле «Боруссии» М (1:2), а 17 декабря крупно переиграла «Вольфсбург» (4:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Кельн» – 7.38

Ничья – 5.47

Победит «Бавария» – 1.389

Статистика

«Бавария» выиграла восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Кельн» проиграл только одну встречу из десяти на своем стадионе

«Бавария» одержала восемь побед в десяти матчах с «Кельном» за последнее время

Семь последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Баварии» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.98. Прошлое поражение чемпиона Германии можно объяснить нехваткой кадрового состава и невезением. В этот раз «Бавария» должна одержать уверенную победу и забрать три очка.