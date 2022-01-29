«Дерби Каунти» — «Бирмингем». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 12:27

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшипа «Дерби Каунти» — «Бирмингем», который состоится 30 января 2022 года

«Дерби Каунти»

Из-за финансовых проблем еще в начале сезона команда была оштрафована на 21 очко. Таким образом коллектив занимает только предпоследнее место в турнирной таблице с 14 баллами, однако не теряет надежды догнать прямых конкурентов за выживание, отставание от которых составляет шесть пунктов. Коллектив демонстрирует качественный футбол и только в прошлом туре прервал серию без поражений, которая длилась несколько матчей.

22 января «Дерби Каунти» проиграл на выезде «Нотингем Форест» (1:2), а 15 числа на своем поле одолел «Шеффилд Юнайтед» (2:0).

«Бирмингем»

«Бирмингем» в нынешнем сезоне не может похвастаться стабильной игрой, которая радовала бы болельщиков и позволяла занимать лидирующие места в турнирной таблице. Команда идет на 18 месте и набрала всего 32 очка. Тем не менее, отрыв в 12 баллов от зоны вылета позволяет коллективу чувствовать себя в относительной безопасности. «Бирмингем» пропускает много мячей (42) и нуждается в усилении линии обороны.

25 января «Бирмингем» сыграл вничью с «Петерборо Юнайтед» (2:2), а 22 числа на своем поле обыграла «Барнсли» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Дерби Каунти» – 2.34

Ничья – 3.18

Победит «Бирмингем» – 3.5

Статистика

Пять из шести последних матчей «Бирмингема» завершились исходом «обе забьют»

«Дерби Каунти» выиграл четыре из пяти последних домашних поединков

«Дерби Каунти» выиграл три из пяти встреч у «Бирмингема» на своем стадионе

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на «Дерби Каунти», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.34. Коллектив настроен выбраться из зоны вылета, куда попал не по-спортивному принципу. Предполагаем, что хозяева окажутся сильнее в этом противостоянии и заберут три очка.