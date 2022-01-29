Египет — Марокко. Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 14:08

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Кубка Африканских Наций Египет — Марокко, который состоится 30 января 2022 года

Египет

Сборная Египта вышла со второго места из группы с определенными усилиями, а предыдущей стадии плей-офф с огромным трудом переиграли одного из фаворитов турнира. Команда показывает интересный футбол, а главным лицом этой сборной, конечно, является звезда «Ливерпуля» Мохамед Саллах. Матчи с Марокко всегда принципиальны для египтян, поэтому не стоит сомневаться, что всех зрителей ждет яркий и напряженный поединок.

26 января сборная Египта только в серии пенальти прошла Кот-д'Ивуар (1:0), а 19 числа минимально обыграла команду Судана (1:0).

Марокко

Команда Марокко еще не проигрывала в нынешнем розыгрыше КАН и надеется дойти как можно дальше, а может быть и замахнуться на трофей. Коллектив уверенно выиграл свою группу и испытал первые проблемы только в 1/8 финала. Тем не менее, встреча с Египтом наверняка окажется самой сложной среди предыдущих, а оборона постарается найти способы сдержать египетскую звезду.

25 января сборная Марокко обыграла Малави (2:1), а 18 числа команда сыграла вничью с Габоном (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит Египет – 3.25

Ничья – 2.7

Победит Марокко – 2.7

Статистика

Шесть последних матчей сборной Египта завершились тоталом меньше 1.5 мяча

Марокко проиграл всего одну встречу из последних десяти во всех турнирах

Девять из десяти последних матчей между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Египет выиграл только один поединок из шести последних у Марокко

Прогноз

Поставить на победу Египта, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.25. Победа над Кот-д'Ивуаром на прошлой стадии должна была добавить уверенности команде в собственных силах. Предполагаем, что матч не будет результативным, а исход решит всего один гол Египта.