Египет — Марокко. Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Кубка Африканских Наций Египет — Марокко, который состоится 30 января 2022 года
Египет
Сборная Египта вышла со второго места из группы с определенными усилиями, а предыдущей стадии плей-офф с огромным трудом переиграли одного из фаворитов турнира. Команда показывает интересный футбол, а главным лицом этой сборной, конечно, является звезда «Ливерпуля» Мохамед Саллах. Матчи с Марокко всегда принципиальны для египтян, поэтому не стоит сомневаться, что всех зрителей ждет яркий и напряженный поединок.
26 января сборная Египта только в серии пенальти прошла Кот-д'Ивуар (1:0), а 19 числа минимально обыграла команду Судана (1:0).
Марокко
Команда Марокко еще не проигрывала в нынешнем розыгрыше КАН и надеется дойти как можно дальше, а может быть и замахнуться на трофей. Коллектив уверенно выиграл свою группу и испытал первые проблемы только в 1/8 финала. Тем не менее, встреча с Египтом наверняка окажется самой сложной среди предыдущих, а оборона постарается найти способы сдержать египетскую звезду.
25 января сборная Марокко обыграла Малави (2:1), а 18 числа команда сыграла вничью с Габоном (2:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит Египет – 3.25
- Ничья – 2.7
- Победит Марокко – 2.7
Статистика
- Шесть последних матчей сборной Египта завершились тоталом меньше 1.5 мяча
- Марокко проиграл всего одну встречу из последних десяти во всех турнирах
- Девять из десяти последних матчей между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- Египет выиграл только один поединок из шести последних у Марокко
Прогноз
Поставить на победу Египта, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.25. Победа над Кот-д'Ивуаром на прошлой стадии должна была добавить уверенности команде в собственных силах. Предполагаем, что матч не будет результативным, а исход решит всего один гол Египта.