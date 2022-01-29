ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

Египет — Марокко. Прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 14:08

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Кубка Африканских Наций Египет — Марокко, который состоится 30 января 2022 года

Египет

Сборная Египта вышла со второго места из группы с определенными усилиями, а предыдущей стадии плей-офф с огромным трудом переиграли одного из фаворитов турнира. Команда показывает интересный футбол, а главным лицом этой сборной, конечно, является звезда «Ливерпуля» Мохамед Саллах. Матчи с Марокко всегда принципиальны для египтян, поэтому не стоит сомневаться, что всех зрителей ждет яркий и напряженный поединок.

26 января сборная Египта только в серии пенальти прошла Кот-д'Ивуар (1:0), а 19 числа минимально обыграла команду Судана (1:0).

Марокко

Команда Марокко еще не проигрывала в нынешнем розыгрыше КАН и надеется дойти как можно дальше, а может быть и замахнуться на трофей. Коллектив уверенно выиграл свою группу и испытал первые проблемы только в 1/8 финала. Тем не менее, встреча с Египтом наверняка окажется самой сложной среди предыдущих, а оборона постарается найти способы сдержать египетскую звезду.

25 января сборная Марокко обыграла Малави (2:1), а 18 числа команда сыграла вничью с Габоном (2:2).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит Египет – 3.25
  • Ничья – 2.7
  • Победит Марокко – 2.7

Статистика

  • Шесть последних матчей сборной Египта завершились тоталом меньше 1.5 мяча
  • Марокко проиграл всего одну встречу из последних десяти во всех турнирах
  • Девять из десяти последних матчей между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • Египет выиграл только один поединок из шести последних у Марокко

Прогноз

Поставить на победу Египта, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.25. Победа над Кот-д'Ивуаром на прошлой стадии должна была добавить уверенности команде в собственных силах. Предполагаем, что матч не будет результативным, а исход решит всего один гол Египта.

Все комментарии
977ah2bxqmf6
977ah2bxqmf6
вчера в 15:20
Марокко выиграет матч.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100