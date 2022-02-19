«Арсенал» – «Брентфорд». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 11:25

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Арсенал» – «Брентфорд», который состоится 19 февраля 2022 года

«Арсенал»

«Канониры» находятся в неплохой физической форме и старается набирать очки в каждом поединке. Коллектив набрал 10 баллов, что является неплохим результатом и идет на шестом месте в турнирной таблице. Матч с новичком АПЛ обещает быть сложным, ведь гости борются за каждое очков, чтобы обеспечить себе место на следующий сезон. «Арсенал» забил 34 мяча и пропустил 25, что говорит о хорошей защитной линии.

10 февраля «Арсенал» минимально обыграл «Вулверхэмптон» (1:0), а 23 числа команда разошлась миром с «Бернли» (0:0).

«Брентфорд»

Команда не может выиграть уже несколько матчей подряд в чемпионате Англии и с каждой игрой опускается все ниже по турнирной таблице. Перед очередным туром «Брентфорд» идет только на 14 месте и набрал 24 очка, чего мало для того, чтобы чувствовать себя в безопасности относительно зоны вылета. В последних пяти поединках «Брентфорд» забил всего два мяча, что говорит о плохой реализации моментов, над которой надо работать.

12 февраля «Брентфорд» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (0:0), а девятого числа уступил на выезде «Манчестер Сити» (0:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Арсенал» – 1.471

Ничья – 4.53

Победит «Брентфорд» – 7.94

Статистика

«Арсенал» выиграл пять матчей из десяти последних, а «Бернли одержал всего две победы

„Брентфорд“ проиграл четыре последних выездных матча

Семь из десяти домашних поединков „Арсенала“ завершились исходом „обе забьют — нет“

Три из четырех последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу „Арсенала“ с форой (-1), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.826. У „Брентфорда“ большие проблемы с результатами и вряд ли команда сможет противостоять в выездном матче подопечным Артеты. Прогнозируем уверенную победу хозяев.