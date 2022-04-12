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«Бавария» — «Вильярреал». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 12:01
«Бавария» — «Вильярреал». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Бавария» — «Вильярреал», который состоится 12 апреля 2022 года

«Бавария»

Мюнхенский клуб довольно неожиданно проиграл первый поединок с минимальным счетом, хотя он мог быть в разы крупнее. Тем не менее, на своем поле немецкий гранд планирует показать совершенно другой футбол и пробиться в полуфинал Лиги Чемпионов. В Бундеслиге у коллектива отлично идут дела, где он лидирует с отрывом в девять очков от ближайшего конкурента. Предстоящий матч обещает быть интересным даже для нейтральных болельщиков европейского футбола.

9 апреля «Бавария» минимально обыграла «Аугсбург» в чемпионате (1:0), а шестого числа с тем же счетом уступила «Вильярреалу» (0:1).

«Вильярреал»

«Желтая субмарина» продолжат удивлять в Лиге Чемпионов, обыграв в первом матче одного из главных фаворитов турнира. Тем не менее, расслабляться коллективу очень рано и его ждет непростое испытание в Мюнхене, где любому сопернику многократного чемпиона Германии сложно играть. В чемпионате Испании у «Вильярреала» не все так гладко, ведь команда одержала всего одну победу в пяти поединках и занимает седьмое место с 46 очками, отставая от ближайшего соперника на восемь пунктов.

09 апреля «Вильярреал» сыграл вничью с «Атлетиком» (1:1) в чемпионате, а шестого числа переиграл «Баварию» на своем поле (1:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Бавария» – 1.286
  • Ничья – 6.29
  • Победит «Вильярреал» – 10.5

Статистика

  • «Бавария» выиграла шесть из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Шесть из семи матчей «Вильярреала» за последнее время завершились исходом «обе забьют»
  • «Бавария» проиграла только один матч из десяти домашних матчей на своем поле
  • «Вильярреал» проиграл три из четырех последних матчей на выезде

Прогноз

Поставить на победу «Баварии» с форой (-2), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.21. Мюнхенский клуб выше классом и не имеет права допускать такие же ошибки как в первой встрече. Предполагаем, что поединок закончится уверенной победой хозяев.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.RuФото: соккер.ру
Все комментарии
ryja2ub782kc
ryja2ub782kc
вчера в 18:19
Футбольный клуб «Бавария» одержит победу.
p28nt3wt3eyc
p28nt3wt3eyc
вчера в 18:19
Футбольный клуб «Бавария» выиграет матч.
shlomo
shlomo
вчера в 14:14
Гол Вилльяреала очень нравится тут. Гости выглядят очень опасно как андердог, моментов уж точно у них больше будет, чем у Аугсбурга, который также не стеснялся лезть вперёд. Бавария выглядит тяжеловато, "субмарина" всегда забивает на выезде в нынешнем розыгрыше, и в моем понимании, 1.75 это много на гол испанцев. Воспользуемся "валуйностью" данной ставки и не удивлюсь, если вообще Вилльяреал пройдет чемпиона Германии.
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