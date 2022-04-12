«Бавария» — «Вильярреал». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 12:01

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Бавария» — «Вильярреал», который состоится 12 апреля 2022 года

«Бавария»

Мюнхенский клуб довольно неожиданно проиграл первый поединок с минимальным счетом, хотя он мог быть в разы крупнее. Тем не менее, на своем поле немецкий гранд планирует показать совершенно другой футбол и пробиться в полуфинал Лиги Чемпионов. В Бундеслиге у коллектива отлично идут дела, где он лидирует с отрывом в девять очков от ближайшего конкурента. Предстоящий матч обещает быть интересным даже для нейтральных болельщиков европейского футбола.

9 апреля «Бавария» минимально обыграла «Аугсбург» в чемпионате (1:0), а шестого числа с тем же счетом уступила «Вильярреалу» (0:1).

«Вильярреал»

«Желтая субмарина» продолжат удивлять в Лиге Чемпионов, обыграв в первом матче одного из главных фаворитов турнира. Тем не менее, расслабляться коллективу очень рано и его ждет непростое испытание в Мюнхене, где любому сопернику многократного чемпиона Германии сложно играть. В чемпионате Испании у «Вильярреала» не все так гладко, ведь команда одержала всего одну победу в пяти поединках и занимает седьмое место с 46 очками, отставая от ближайшего соперника на восемь пунктов.

09 апреля «Вильярреал» сыграл вничью с «Атлетиком» (1:1) в чемпионате, а шестого числа переиграл «Баварию» на своем поле (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бавария» – 1.286

Ничья – 6.29

Победит «Вильярреал» – 10.5

Статистика

«Бавария» выиграла шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

Шесть из семи матчей «Вильярреала» за последнее время завершились исходом «обе забьют»

«Бавария» проиграла только один матч из десяти домашних матчей на своем поле

«Вильярреал» проиграл три из четырех последних матчей на выезде

Прогноз

Поставить на победу «Баварии» с форой (-2), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.21. Мюнхенский клуб выше классом и не имеет права допускать такие же ошибки как в первой встрече. Предполагаем, что поединок закончится уверенной победой хозяев.