«Бавария» — «Вильярреал». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Бавария» — «Вильярреал», который состоится 12 апреля 2022 года
«Бавария»
Мюнхенский клуб довольно неожиданно проиграл первый поединок с минимальным счетом, хотя он мог быть в разы крупнее. Тем не менее, на своем поле немецкий гранд планирует показать совершенно другой футбол и пробиться в полуфинал Лиги Чемпионов. В Бундеслиге у коллектива отлично идут дела, где он лидирует с отрывом в девять очков от ближайшего конкурента. Предстоящий матч обещает быть интересным даже для нейтральных болельщиков европейского футбола.
9 апреля «Бавария» минимально обыграла «Аугсбург» в чемпионате (1:0), а шестого числа с тем же счетом уступила «Вильярреалу» (0:1).
«Вильярреал»
«Желтая субмарина» продолжат удивлять в Лиге Чемпионов, обыграв в первом матче одного из главных фаворитов турнира. Тем не менее, расслабляться коллективу очень рано и его ждет непростое испытание в Мюнхене, где любому сопернику многократного чемпиона Германии сложно играть. В чемпионате Испании у «Вильярреала» не все так гладко, ведь команда одержала всего одну победу в пяти поединках и занимает седьмое место с 46 очками, отставая от ближайшего соперника на восемь пунктов.
09 апреля «Вильярреал» сыграл вничью с «Атлетиком» (1:1) в чемпионате, а шестого числа переиграл «Баварию» на своем поле (1:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Бавария» – 1.286
- Ничья – 6.29
- Победит «Вильярреал» – 10.5
Статистика
- «Бавария» выиграла шесть из десяти последних матчей во всех турнирах
- Шесть из семи матчей «Вильярреала» за последнее время завершились исходом «обе забьют»
- «Бавария» проиграла только один матч из десяти домашних матчей на своем поле
- «Вильярреал» проиграл три из четырех последних матчей на выезде
Прогноз
Поставить на победу «Баварии» с форой (-2), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.21. Мюнхенский клуб выше классом и не имеет права допускать такие же ошибки как в первой встрече. Предполагаем, что поединок закончится уверенной победой хозяев.