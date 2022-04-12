«Реал» Мадрид — «Челси». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 12:31

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Реал» Мадрид — «Челси», который состоится 12 апреля 2022 года

«Реал» Мадрид

Мадридский клуб обеспечил себе хороший задел перед ответным матчем и может чувствовать себя уверенно во встрече с «Челси». Благодаря прекрасной форме и результативности Карима Бензема «Реал» одержал важные победы в матчах Лиги Чемпионов и чемпионата Испании, где также уверенно лидирует с отрывом в 12 очков от «Барселоны», при этом сыграв на один матч больше. Предстоящий поединок будет интересным, даже несмотря на большое преимущество «королевского» клуба.

9 апреля «Реал» Мадрид на своем поле обыграл «Хетафе» (2:0), а шестого апреля одержал выездную победу над «Челси» (3:1).

«Челси»

Лондонский клуб выдал несколько провальных матчей и дал возможность «Реалу» одержать уверенную победу на своем стадионе. Теперь только единицы верят в то, что «синим» удастся отыграть упущенное преимущество и сравняться с «Реалом» в этом противостоянии. В чемпионате Англии «Челси» идет на третьем месте, имея в активе 62 очка, отставая от ближайшего соперника на девять баллов.

09 апреля «Челси» разгромил на выезде «Саутгемптон» (6:0) в АПЛ , а шестого числа в Лиге Чемпионов проиграл «Реалу» (1:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Реал» Мадрид – 2.64

Ничья – 3.74

Победит «Челси» – 2.71

Статистика

«Реал» Мадрид выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

Семь из десяти последних матчей «Челси» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Реал» Мадрид выиграл три из пяти последних поединков с «Челси»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.74. «Реал» не будет атаковать большими силами, и открывать свободные зоны для соперника, а «Челси» вероятнее всего не хватит сил отыграть два мяча на выезде, хотя команда будет иметь несколько шансов. Прогнозируем ничейный результат.