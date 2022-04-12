«Реал» Мадрид — «Челси». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Реал» Мадрид — «Челси», который состоится 12 апреля 2022 года
«Реал» Мадрид
Мадридский клуб обеспечил себе хороший задел перед ответным матчем и может чувствовать себя уверенно во встрече с «Челси». Благодаря прекрасной форме и результативности Карима Бензема «Реал» одержал важные победы в матчах Лиги Чемпионов и чемпионата Испании, где также уверенно лидирует с отрывом в 12 очков от «Барселоны», при этом сыграв на один матч больше. Предстоящий поединок будет интересным, даже несмотря на большое преимущество «королевского» клуба.
9 апреля «Реал» Мадрид на своем поле обыграл «Хетафе» (2:0), а шестого апреля одержал выездную победу над «Челси» (3:1).
«Челси»
Лондонский клуб выдал несколько провальных матчей и дал возможность «Реалу» одержать уверенную победу на своем стадионе. Теперь только единицы верят в то, что «синим» удастся отыграть упущенное преимущество и сравняться с «Реалом» в этом противостоянии. В чемпионате Англии «Челси» идет на третьем месте, имея в активе 62 очка, отставая от ближайшего соперника на девять баллов.
09 апреля «Челси» разгромил на выезде «Саутгемптон» (6:0) в АПЛ, а шестого числа в Лиге Чемпионов проиграл «Реалу» (1:3).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Реал» Мадрид – 2.64
- Ничья – 3.74
- Победит «Челси» – 2.71
Статистика
- «Реал» Мадрид выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
- Семь из десяти последних матчей «Челси» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Реал» Мадрид выиграл три из пяти последних поединков с «Челси»
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.74. «Реал» не будет атаковать большими силами, и открывать свободные зоны для соперника, а «Челси» вероятнее всего не хватит сил отыграть два мяча на выезде, хотя команда будет иметь несколько шансов. Прогнозируем ничейный результат.