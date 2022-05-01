«Барселона» — «Мальорка»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

«Барселона»
«Барселона» в прошлом туре уступила «Райо Вальекано» (0:1) из-за чего опустилась на третью позицию в Ла Лиге, но есть игра в запасе, чтобы вернуться на вторую строчку.
«Мальорка»
«Мальорка» находится на 16-м месте. Отрыв от зоны вылета составляет всего лишь два очка. Расслабляться однозначно не стоит. В прошлом туре удалось обыграть «Алавес» (2:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Барселона» – 1,35
- Ничья – 5,80
- Победит «Мальорка» – 9,60
Статистика
- «Барселона» уступила в трех последних домашних матчах
- «Мальорка» уступила в восьми выездных встречах
- В 5 последних междусобойчиках «Барселона» побеждала
Прогноз
По нашему мнению, в этом противостоянии «Барселона» выглядит фаворитом. Команда должна набирать три очка и все-таки увеличить свои шансы на финиш на втором месте. Берем минусовую фору (-1) мяч на хозяев с коэффициентом 1,48.