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«Барселона» — «Мальорка»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

вчера, 11:23
«Барселона» — «Мальорка»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

«Барселона»

«Барселона» в прошлом туре уступила «Райо Вальекано» (0:1) из-за чего опустилась на третью позицию в Ла Лиге, но есть игра в запасе, чтобы вернуться на вторую строчку.

«Мальорка»

«Мальорка» находится на 16-м месте. Отрыв от зоны вылета составляет всего лишь два очка. Расслабляться однозначно не стоит. В прошлом туре удалось обыграть «Алавес» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Барселона» – 1,35
  • Ничья – 5,80
  • Победит «Мальорка» – 9,60

Статистика

  • «Барселона» уступила в трех последних домашних матчах
  • «Мальорка» уступила в восьми выездных встречах
  • В 5 последних междусобойчиках «Барселона» побеждала

Прогноз

По нашему мнению, в этом противостоянии «Барселона» выглядит фаворитом. Команда должна набирать три очка и все-таки увеличить свои шансы на финиш на втором месте. Берем минусовую фору (-1) мяч на хозяев с коэффициентом 1,48.

Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 15:26
Дело в том, что сейчас в Барселоне до сих пор идет конфликт связанный с чрезмерной, по мнению болельщиков "блау-гранас", билетной квотой выделенной фанатам Айнтрахта в вышеупомянутой игре ЛЕ. Что, по мнению многих, и негативно повлияло на выступление Барсы в той встрече. В которой во 2-м тайме начались протесты со стороны ультрас "сине-гранатовых", в частности, полностью ушедших в перерыве с фан-трибуны и вернувшихся только минуте к 60-й. К слову, игроки Барселоны целиком поддержали возмущение родных болельщиков, но руководство своей вины не признало. И вот бытует мнение о том, что Барса сейчас спецом сливает именно домашние поединки назло начальству. Так что вполне вероятно, что и здесь хозяева займутся тем же самым. Или матчи с Кадисом и Райо не были похожи на своеобразную забастовку?.. Таким образом рискну предположить тут победу Мальорки.)
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