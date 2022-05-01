«Барселона» — «Мальорка»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

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вчера, 11:23

«Барселона»

«Барселона» в прошлом туре уступила «Райо Вальекано» (0:1) из-за чего опустилась на третью позицию в Ла Лиге, но есть игра в запасе, чтобы вернуться на вторую строчку.

«Мальорка»

«Мальорка» находится на 16-м месте. Отрыв от зоны вылета составляет всего лишь два очка. Расслабляться однозначно не стоит. В прошлом туре удалось обыграть «Алавес» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Барселона» – 1,35

Ничья – 5,80

Победит «Мальорка» – 9,60

Статистика

«Барселона» уступила в трех последних домашних матчах

«Мальорка» уступила в восьми выездных встречах

В 5 последних междусобойчиках «Барселона» побеждала

Прогноз

По нашему мнению, в этом противостоянии «Барселона» выглядит фаворитом. Команда должна набирать три очка и все-таки увеличить свои шансы на финиш на втором месте. Берем минусовую фору (-1) мяч на хозяев с коэффициентом 1,48.