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«Банфилд» – «Барракас Сентраль»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

23 июня 2022, 14:30
«Банфилд» – «Барракас Сентраль»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Аргентины «Банфилд» – «Барракас Сентраль», который состоится 25 июня 2022 года

«Банфилд»

После поражения в первом туре «Банфилд» сделал надлежащие выводы и больше победы не дарил никому. Команда перед стартом очередного тура занимает седьмое место с семью баллами в активе, что является неплохим результатом после четырех туров. В предстоящем матче с «Барракас Сентраль», от коллектива ждут только победу, которая поможет еще лучше укрепить свою позицию в турнирной таблице.

19 июня «Банфилд» обыграл на выезде «Тигре» (1:0), а 15 числа оказался сильнее «Сентраль Кордоба» (2:1).

«Барракас Сентраль»

«Барракас Сентраль» еще не побеждал в новом сезоне, что серьезно озадачивает руководство клуба и болельщиков. Команда смогла добыть лишь два очка в четырех турах и закономерно занимает предпоследнюю позицию в таблице чемпионата Аргентины. Выездной матч с соперником из лидирующей группы вряд ли сулит что-то хорошее для коллектива, однако зацепиться за очки у футболистов возможность все же будет.

20 июня «Барракас Сентраль» уступил на своем поле «Бока Хуноирс» (1:3), а 15 числа проиграл и «Униону» из Санта-Фе (1:2).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Банфилд» – 1.68
  • Ничья – 3.7
  • Победит «Барракас Сентраль» – 5.4

Статистика

  • «Банфилд» выиграл только два поединка из последних десяти во всех турнирах
  • «Барракас Сентраль» забивал в восьми из десяти последних матчах на выезде
  • Восемь из десяти последних матчей «Банфилда» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Барракас Сентраль» не может выиграть уже четыре матча подряд

Прогноз

Поставить на победу «Банфилда», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.68. Хозяева вышли на путь побед, а «Барракас Сентраль» напротив не выигрывает несколько матчей. Прогнозируем победу хозяев в 1-2 мяча в этом противостоянии.

Все комментарии
shlomo2
shlomo2
23 июня в 14:35
Хозяева не проиграют
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