«Банфилд» – «Барракас Сентраль»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Аргентины «Банфилд» – «Барракас Сентраль», который состоится 25 июня 2022 года
«Банфилд»
После поражения в первом туре «Банфилд» сделал надлежащие выводы и больше победы не дарил никому. Команда перед стартом очередного тура занимает седьмое место с семью баллами в активе, что является неплохим результатом после четырех туров. В предстоящем матче с «Барракас Сентраль», от коллектива ждут только победу, которая поможет еще лучше укрепить свою позицию в турнирной таблице.
19 июня «Банфилд» обыграл на выезде «Тигре» (1:0), а 15 числа оказался сильнее «Сентраль Кордоба» (2:1).
«Барракас Сентраль»
«Барракас Сентраль» еще не побеждал в новом сезоне, что серьезно озадачивает руководство клуба и болельщиков. Команда смогла добыть лишь два очка в четырех турах и закономерно занимает предпоследнюю позицию в таблице чемпионата Аргентины. Выездной матч с соперником из лидирующей группы вряд ли сулит что-то хорошее для коллектива, однако зацепиться за очки у футболистов возможность все же будет.
20 июня «Барракас Сентраль» уступил на своем поле «Бока Хуноирс» (1:3), а 15 числа проиграл и «Униону» из Санта-Фе (1:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Банфилд» – 1.68
- Ничья – 3.7
- Победит «Барракас Сентраль» – 5.4
Статистика
- «Банфилд» выиграл только два поединка из последних десяти во всех турнирах
- «Барракас Сентраль» забивал в восьми из десяти последних матчах на выезде
- Восемь из десяти последних матчей «Банфилда» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Барракас Сентраль» не может выиграть уже четыре матча подряд
Прогноз
Поставить на победу «Банфилда», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.68. Хозяева вышли на путь побед, а «Барракас Сентраль» напротив не выигрывает несколько матчей. Прогнозируем победу хозяев в 1-2 мяча в этом противостоянии.