«Банфилд» – «Барракас Сентраль»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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23 июня 2022, 14:30

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Аргентины «Банфилд» – «Барракас Сентраль», который состоится 25 июня 2022 года

«Банфилд»

После поражения в первом туре «Банфилд» сделал надлежащие выводы и больше победы не дарил никому. Команда перед стартом очередного тура занимает седьмое место с семью баллами в активе, что является неплохим результатом после четырех туров. В предстоящем матче с «Барракас Сентраль», от коллектива ждут только победу, которая поможет еще лучше укрепить свою позицию в турнирной таблице.

19 июня «Банфилд» обыграл на выезде «Тигре» (1:0), а 15 числа оказался сильнее «Сентраль Кордоба» (2:1).

«Барракас Сентраль»

«Барракас Сентраль» еще не побеждал в новом сезоне, что серьезно озадачивает руководство клуба и болельщиков. Команда смогла добыть лишь два очка в четырех турах и закономерно занимает предпоследнюю позицию в таблице чемпионата Аргентины. Выездной матч с соперником из лидирующей группы вряд ли сулит что-то хорошее для коллектива, однако зацепиться за очки у футболистов возможность все же будет.

20 июня «Барракас Сентраль» уступил на своем поле «Бока Хуноирс» (1:3), а 15 числа проиграл и «Униону» из Санта-Фе (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Банфилд» – 1.68

Ничья – 3.7

Победит «Барракас Сентраль» – 5.4

Статистика

«Банфилд» выиграл только два поединка из последних десяти во всех турнирах

«Барракас Сентраль» забивал в восьми из десяти последних матчах на выезде

Восемь из десяти последних матчей «Банфилда» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Барракас Сентраль» не может выиграть уже четыре матча подряд

Прогноз

Поставить на победу «Банфилда», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.68. Хозяева вышли на путь побед, а «Барракас Сентраль» напротив не выигрывает несколько матчей. Прогнозируем победу хозяев в 1-2 мяча в этом противостоянии.