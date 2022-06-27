«Атлетико Паранаэнсе» – «Либертад»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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27 июня 2022, 16:22

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка Либертадорес «Атлетико Паранаэнсе» – «Либертад», который состоится 29 июня 2022 года

«Атлетико Паранаэнсе»

«Атлетико Паранаэнсе» является одним из лидеров бразильской Серии А и очень давно не проигрывает. Коллектив пробился в 1/8 финала кубка Либертадорес, но намерен дойти до финала и возможно поднять кубок над головой. Тем не менее, забегать вперед очень рано и сейчас необходимо исключит недооценку соперника из Парагвая. В чемпионате Бразилии клуб занимает третью позицию с набранными 24 очками и отстает от ближайшего соперника на два пункта.

25 июня «Атлетико Паранаэнсе» обыграл на своем поле «Брагантино» (4:2), а 23 числа обыграл на выезде «Баия» (2:1) в кубке Бразилии.

«Либертад»

Коллектив из Парагвая является уверенным лидером своего чемпионата и опережает ближайшего соперника на семь пунктов. «Либертад» смог набрать 54 балла и отрыв в турнирной таблице позволяет клубу сосредоточиться на первом матче 1/8 финала кубка Либертадорес. Матч обещает быть очень непростым, поэтому гостям необходимо нерасточительно относиться к тем моментам, которые они смогут создать.

26 июня «Либертад» обыграл на своем поле «Серро Портеньо» (2:1), а 22 числа уверенно разобрался на выезде с «Соль Де Америка» (3:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Атлетико Паранаэнсе» – 1.85

Ничья – 3.4

Победит «Либертад» – 4.75

Статистика

«Атлетико Паранаэнсе» не проигрывает уже 11 матчей подряд во всех турнирах

«Либертад» выиграл восемь из десяти последних встреч во всех турнирах

Три из четырех последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Атлетико Паранаэнсе» выиграл три из четырех последних поединков с «Либертад»

Прогноз

Поставить на победу «Атлетико Паранаэнсе», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.85. Команда уверенно играет на своем поле и вероятнее всего сможет захватить преимущество после первой встречи. Прогнозируем победу хозяев.