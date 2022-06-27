«Атлетико Паранаэнсе» – «Либертад»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка Либертадорес «Атлетико Паранаэнсе» – «Либертад», который состоится 29 июня 2022 года
«Атлетико Паранаэнсе»
«Атлетико Паранаэнсе» является одним из лидеров бразильской Серии А и очень давно не проигрывает. Коллектив пробился в 1/8 финала кубка Либертадорес, но намерен дойти до финала и возможно поднять кубок над головой. Тем не менее, забегать вперед очень рано и сейчас необходимо исключит недооценку соперника из Парагвая. В чемпионате Бразилии клуб занимает третью позицию с набранными 24 очками и отстает от ближайшего соперника на два пункта.
25 июня «Атлетико Паранаэнсе» обыграл на своем поле «Брагантино» (4:2), а 23 числа обыграл на выезде «Баия» (2:1) в кубке Бразилии.
«Либертад»
Коллектив из Парагвая является уверенным лидером своего чемпионата и опережает ближайшего соперника на семь пунктов. «Либертад» смог набрать 54 балла и отрыв в турнирной таблице позволяет клубу сосредоточиться на первом матче 1/8 финала кубка Либертадорес. Матч обещает быть очень непростым, поэтому гостям необходимо нерасточительно относиться к тем моментам, которые они смогут создать.
26 июня «Либертад» обыграл на своем поле «Серро Портеньо» (2:1), а 22 числа уверенно разобрался на выезде с «Соль Де Америка» (3:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Атлетико Паранаэнсе» – 1.85
- Ничья – 3.4
- Победит «Либертад» – 4.75
Статистика
- «Атлетико Паранаэнсе» не проигрывает уже 11 матчей подряд во всех турнирах
- «Либертад» выиграл восемь из десяти последних встреч во всех турнирах
- Три из четырех последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Атлетико Паранаэнсе» выиграл три из четырех последних поединков с «Либертад»
Прогноз
Поставить на победу «Атлетико Паранаэнсе», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.85. Команда уверенно играет на своем поле и вероятнее всего сможет захватить преимущество после первой встречи. Прогнозируем победу хозяев.