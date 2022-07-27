«Блэкпул» – «Рединг» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшипа «Блэкпул» – «Рединг», который состоится 30 июля 2022 года
«Блэкпул»
«Блэкпул» в прошлом сезоне Чемпионшипа был середняком турнирной таблицы и ничем особенным не запомнился. Сейчас команда начинает новый футбольный год и как любой коллектив хочет успешно стартовать в чемпионате. Команда не рассматривается как фаворит турнира, но попортить нервы может любому сопернику, а начать это делать собирается уже в первом туре с «Редингом».
24 июля «Блэкпул» уступил в товарищеском матче «Эвертону» (2:4), а 19 числа команда обыграла «Солфорд» (1:0).
«Рединг»
«Рединг» в Чемпионшипе прошлого года был оштрафован федерацией на шесть очков, что чуть не сыграло злую шутку с командой, ведь она финишировала на последней ступеньке в турнирной таблице перед зоной вылета. Разумеется, болельщики и руководство клуба не хотят таких повторений, поэтому футболистов максимально мотивируют на успешный старт в ближайших поединках.
23 июля «Рединг» проиграл «Брайтону» (1:2), а 19 числа обыграл «Уимблдон» (2:0). Оба матча носили товарищеский статус.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Блэкпул» – 2.02
- Ничья – 3.5
- Победит «Рединг» – 3.7
Статистика
- «Блэкпул» проиграл пять из семи последних матчей во всех турнирах
- «Рединг» выиграл только три выездных матча из последних десяти
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Блэкпул» выиграл три из пяти последних матчей на своем поле у «Блэкпула»
Прогноз
Сделать ставку на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.5. Оба клуба не хотят рисковать в первом туре и могут пожертвовать атакующими действиями в пользу обороны. Прогнозируем, что команды поделят очки.