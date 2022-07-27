«Блэкпул» – «Рединг» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 15:00

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшипа «Блэкпул» – «Рединг», который состоится 30 июля 2022 года

«Блэкпул»

«Блэкпул» в прошлом сезоне Чемпионшипа был середняком турнирной таблицы и ничем особенным не запомнился. Сейчас команда начинает новый футбольный год и как любой коллектив хочет успешно стартовать в чемпионате. Команда не рассматривается как фаворит турнира, но попортить нервы может любому сопернику, а начать это делать собирается уже в первом туре с «Редингом».

24 июля «Блэкпул» уступил в товарищеском матче «Эвертону» (2:4), а 19 числа команда обыграла «Солфорд» (1:0).

«Рединг»

«Рединг» в Чемпионшипе прошлого года был оштрафован федерацией на шесть очков, что чуть не сыграло злую шутку с командой, ведь она финишировала на последней ступеньке в турнирной таблице перед зоной вылета. Разумеется, болельщики и руководство клуба не хотят таких повторений, поэтому футболистов максимально мотивируют на успешный старт в ближайших поединках.

23 июля «Рединг» проиграл «Брайтону» (1:2), а 19 числа обыграл «Уимблдон» (2:0). Оба матча носили товарищеский статус.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Блэкпул» – 2.02

Ничья – 3.5

Победит «Рединг» – 3.7

Статистика

«Блэкпул» проиграл пять из семи последних матчей во всех турнирах

«Рединг» выиграл только три выездных матча из последних десяти

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Блэкпул» выиграл три из пяти последних матчей на своем поле у «Блэкпула»

Прогноз

Сделать ставку на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.5. Оба клуба не хотят рисковать в первом туре и могут пожертвовать атакующими действиями в пользу обороны. Прогнозируем, что команды поделят очки.