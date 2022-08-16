«Кристал Пэлас» — «Астон Вилла»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 18:25

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Кристал Пэлас» — «Астон Вилла», который состоится 20 августа 2022 года.

«Кристал Пэлас»

По итогам прошлого сезона «орлы» заняли двенадцатое место. Команда провела за лето девять товарищеских встреч. Рассмотрим наиболее интересные из них. Игра с командой «Миллуол» подарила зрителям девять голов и незабываемые эмоции. За восемь минут до окончания основного времени «Кристал Пэлас» забил победный пятый мяч в ворота соперника. «Ливерпулю» и « МЮ » команда проиграла с разницей в два мяча. «Стекольщики» одержали победы в матчах с клубами «Ипсвич Таун», «Гиллингем» и « КПР ». По итогам первого тайма с «Монпелье» команда вела в три мяча. Завершилась игра победой «орлов» (4:2). В первом туре нового сезона «Кристал Пэлас» проиграл с разницей в два мяча на своём поле «Арсеналу».

В прошлом туре «стекольщики» на выезде раскатали ничью с «Ливерпулем» (1:1). Встреча с «Астон Виллой» три месяца назад не выявила победителя (1:1).

«Астон Вилла»

«Львы» разместились на две строчки ниже в турнирной таблице по итогам сезона 2021/2022. Только в одном товарищеском матче из пяти предсезонных команда сыграла вничью, в остальных одержала победы. С разгромным счётом в первой встрече «Астон Вилла» взяла верх над «Уолсоллом». С минимальным счётом в пользу «вилланов» завершились игры с «Лидсом» и «Брисбен Роар». Проигрывая после первого тайма в два мяча « МЮ », команда сравняла счёт, забив второй мяч на третьей добавленной минуте в конце матча. Пропустив первыми «львы» сумели не только отыграться в игре с «Ренном», но и выйти вперёд. В матче первого тура «Астон Вилла» уступила «Борнмуту» (0:0).

Во втором туре дома «львы» со счётом 2:1 выиграли «Эвертон».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Кристал Пэлас» – 2.49

Ничья – 3.30

Победит «Астон Вилла» – 2.90

Победит «Кристал Пэлас» с форой -1.5 – 4.55

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.01

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.74

Статистика

В половине из десяти последних матчей «орлы» одержали победы.

«Львы» за аналогичный период выиграли в таком же количестве поединков.

Из пяти последних очных встреч «Кристал Пэлас» взял верх над «Астон Виллой» только в одной игре.

Прогноз

Прошлая встреча «орлов» с «львами» не выявила победителя. Статистика последних матчей показывает, что команды выступают с переменным успехом. Сложно определить, кто из них явный фаворит в этом матче. Компания Pinnacle на ничью в данном поединке предлагает коэффициент 3.30. В условиях, когда сложно выбрать одну из команд, ставка на ничью является оптимальным вариантом.