«Рома» – «Кремонезе»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 16:01

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Рома» – «Кремонезе», который состоится 22 августа 2022 года

«Рома»

«Волки» начали новый сезон с победы и уже набрали первые очки в матче с одним из предполагаемых аутсайдеров. Теперь в гости к ним приедет новичок Серии А и потеря очков в такой встрече будет считаться большой неудачей. Подопечные Моуриньо также готовятся к выступлению к еврокубкам, поэтому уже сейчас необходимо следить за физическим состоянием футболистов.

14 августа «Рома» обыграла на выезде «Салернитану» в чемпионате (0:1), а седьмого числа разгромила в товарищеском матче «Шахтер» Донецк (5:0).

«Кремонезе»

«Кремонезе» занял второе место в Серии B по итогам прошлого сезона и пробился напрямую в главный чемпионат Италии. Коллектив хорошо играл в первом туре, однако не хватило сил удержать ничейный результат. Выездной матч с «Ромой» станет очередным испытанием для новичка, где вряд ли кто-то буде упрекать клуб, если он не сможет набрать баллы и в этом поединке.

14 августа «Кремонезе» проиграл на выезде «Фиорентине» (2:3), а восьмого числа переиграла в кубке Италии «Тернану» (3:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Рома» – 1.25

Ничья – 5.8

Победит «Кремонезе» – 12.5

Статистика

«Рома» выиграла семь из десяти последних поединков во всех турнирах

Восемь из десяти последних матчей «Кремонезе» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Рома» выиграла три последних встречи у «Кремонезе»

Пять из семи последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Сделать ставку на победу «Ромы» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.78. После прихода Пауло Дибалы атака «Ромы» заиграла новыми красками. Предполагаем, что команда сможет одержать крупную победу.