«Рома» – «Кремонезе»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Рома» – «Кремонезе», который состоится 22 августа 2022 года
«Рома»
«Волки» начали новый сезон с победы и уже набрали первые очки в матче с одним из предполагаемых аутсайдеров. Теперь в гости к ним приедет новичок Серии А и потеря очков в такой встрече будет считаться большой неудачей. Подопечные Моуриньо также готовятся к выступлению к еврокубкам, поэтому уже сейчас необходимо следить за физическим состоянием футболистов.
14 августа «Рома» обыграла на выезде «Салернитану» в чемпионате (0:1), а седьмого числа разгромила в товарищеском матче «Шахтер» Донецк (5:0).
«Кремонезе»
«Кремонезе» занял второе место в Серии B по итогам прошлого сезона и пробился напрямую в главный чемпионат Италии. Коллектив хорошо играл в первом туре, однако не хватило сил удержать ничейный результат. Выездной матч с «Ромой» станет очередным испытанием для новичка, где вряд ли кто-то буде упрекать клуб, если он не сможет набрать баллы и в этом поединке.
14 августа «Кремонезе» проиграл на выезде «Фиорентине» (2:3), а восьмого числа переиграла в кубке Италии «Тернану» (3:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Рома» – 1.25
- Ничья – 5.8
- Победит «Кремонезе» – 12.5
Статистика
- «Рома» выиграла семь из десяти последних поединков во всех турнирах
- Восемь из десяти последних матчей «Кремонезе» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Рома» выиграла три последних встречи у «Кремонезе»
- Пять из семи последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Сделать ставку на победу «Ромы» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.78. После прихода Пауло Дибалы атака «Ромы» заиграла новыми красками. Предполагаем, что команда сможет одержать крупную победу.