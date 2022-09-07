«Кёльн» — «Унион»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Кёльн» — «Унион», который состоится 11 сентября 2022 года
«Кёльн»
«Красно-белые» ещё не проигрывали в новом сезоне. После пяти туров команда занимает шестую строчку турнирной таблицы Бундеслиги. В первом туре «Кёльн» уверенно обыграл «горняков». Результативной ничьёй завершилась встреча с «Лейпцигом». В финальных матчах квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА «Кёльн» со счётом 4:2 по сумме двух встреч прошёл венгерскую команду «Фехервар». В позапрошлом туре «красно-белые» раскатали нулевую ничью со «Штутгартом».
На прошлых выходных со счётом 4:2 «Кёльн» взял верх над «волками» из Вольфсбурга.
«Унион»
На пару строчек выше «Кёльна» в «турнирке» находятся «железные». Команда не уступили пока никому в Бундеслиге. Уверенно «Унион» обыграл в матче первого тура на своём поле «Герту». С «Ганновером» в товарищеской встрече разошлись миром. Нулевой ничьёй завершился матч второго тура с «Майнцом». С разницей в один мяч «железные» взяли верх над «красными быками». «Горняков» с разгромным счётом «Унион» обыграл в позапрошлом туре.
Со счётом 1:1 завершилась встреча прошлого тура с мюнхенской «Баварией».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Кёльн» – 2.41
- Ничья – 3.40
- Победит «Унион» – 2.95
- Победит «Кёльн» с форой -1.5 – 4.25
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.85
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.88
Статистика
- Из десяти последних поединков «Кёльн» уступил своим оппонентам в двух
- Беспроигрышная серия берлинской команды составляет одиннадцать матчей подряд
- Четыре очные встречи из пяти последних завершились исходом «обе забьют — да».
Прогноз
Два года «железные» не уступают «красно-белым» в очных встречах. «Унион» продлит свою беспроигрышную серию. Компания Pinnacle на победу «Унион» предлагает коэффициент 2.95. Гости возьмут в предстоящей встрече три очка.