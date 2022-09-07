«Кёльн» — «Унион»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1662576646

сегодня, 21:50

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Кёльн» — «Унион», который состоится 11 сентября 2022 года

«Кёльн»

«Красно-белые» ещё не проигрывали в новом сезоне. После пяти туров команда занимает шестую строчку турнирной таблицы Бундеслиги. В первом туре «Кёльн» уверенно обыграл «горняков». Результативной ничьёй завершилась встреча с «Лейпцигом». В финальных матчах квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА «Кёльн» со счётом 4:2 по сумме двух встреч прошёл венгерскую команду «Фехервар». В позапрошлом туре «красно-белые» раскатали нулевую ничью со «Штутгартом».

На прошлых выходных со счётом 4:2 «Кёльн» взял верх над «волками» из Вольфсбурга.

«Унион»

На пару строчек выше «Кёльна» в «турнирке» находятся «железные». Команда не уступили пока никому в Бундеслиге. Уверенно «Унион» обыграл в матче первого тура на своём поле «Герту». С «Ганновером» в товарищеской встрече разошлись миром. Нулевой ничьёй завершился матч второго тура с «Майнцом». С разницей в один мяч «железные» взяли верх над «красными быками». «Горняков» с разгромным счётом «Унион» обыграл в позапрошлом туре.

Со счётом 1:1 завершилась встреча прошлого тура с мюнхенской «Баварией».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Кёльн» – 2.41

Ничья – 3.40

Победит «Унион» – 2.95

Победит «Кёльн» с форой -1.5 – 4.25

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.85

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.88

Статистика

Из десяти последних поединков «Кёльн» уступил своим оппонентам в двух

Беспроигрышная серия берлинской команды составляет одиннадцать матчей подряд

Четыре очные встречи из пяти последних завершились исходом «обе забьют — да».

Прогноз

Два года «железные» не уступают «красно-белым» в очных встречах. «Унион» продлит свою беспроигрышную серию. Компания Pinnacle на победу «Унион» предлагает коэффициент 2.95. Гости возьмут в предстоящей встрече три очка.