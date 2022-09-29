«Спортинг» – «Жил Висенте» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 14:22

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Португалии «Спортинг» – «Жил Висенте», который состоится 30 сентября 2022 года

«Спортинг»

У «Спортинга» большие проблемы в чемпионате, ведь команда существенно отстает от прямых конкурентов в турнирной таблице. На данный момент команда набрала 10 очков и занимает только восьмое место, а отставание от лидера составляет уже 11 очков. Тем не менее, коллектив компенсирует это удачными выступлениями в Лиге Чемпионов. В предстоящем матче хозяева постараются исправить ситуацию во внутреннем первенстве.

17 сентября «Спортинг» проиграл на выезде «Боавиште» в чемпионате (1:2), а 13 числа на своем поле одолел «Тоттенхэм» (2:0).

«Жил Висенте»

«Жил Висенте» не показывает хороший результатов в чемпионате, что подтверждает лишь одна победа в пяти последних турах. Коллектив вряд ли будет бороться за высокие места, а больше сосредоточится на том, чтобы обезопасить себя от зоны вылета. В выездном матче с нестабильным «Спортингом» у коллектива будут моменты, которые он попытается конвертировать в забитые мячи.

17 сентября «Жил Висенте» сыграл вничью с «Риу Аве» (2:2), а 11 числа команда обыграла на выезде «Жил Висенте» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Спортинг» – 1.31

Ничья – 5.6

Победит «Жил Висенте» – 9.3

Статистика

«Спортинг» проиграл только три матча из десяти последних матчей во всех турнирах

«Жил Висенте» одержал победу в двух выездных матчах из последних десяти

«Лион» выиграл три из пяти последних матчей у «Ланса»

«Спортинг» выиграл шесть последних матчей у «Жил Висенте» за последнее время

Прогноз

Сделать ставку на победу «Спортинга», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.31. Команда будет держать в голове матч Лиги Чемпионов, поэтому много сил отдавать игре чемпионата не будут. Коэффициент небольшой, но прекрасно дополнит интересный экспресс на выходные.