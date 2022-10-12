«Рейнджерс» – «Ливерпуль» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 10:54

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Рейнджерс» – «Ливерпуль», который состоится 12 октября 2022 года

«Рейнджерс»

У шотландского клуба не задалась Лига Чемпионов, ведь после трех туров команда идет на последнем месте без очков и забитых голов. «Рейнджерс» имеет теоретические шансы побороться за Лигу Европы с «Аяксом», однако и в такую перспективу верится с трудом. В домашнем матче с «Ливерпулем» клуб будет играть за свою эмблему и уважение болельщиков, попробовав удивить подопечных Юргена Клоппа.

8 октября «Рейнджерс» обыграл на своем поле «Сент-Миррен» (4:0), а четвертого ноября уступил «Ливерпулю» в Лиге Чемпионов (0:2).

«Ливерпуль»

Серебряный призер АПЛ прошлого сезона в этом футбольном году откровенно разочаровывает своих болельщиков. В чемпионате «Ливерпуль» очень далек от лидеров, а в Лиге Чемпионов набрал шесть очков в трех матчах при невыразительной игре. В случае победы в предстоящем поединке, «красные» сделают большой шаг к плей-офф, а к зиме ситуация с результатами команды может измениться.

9 октября «Ливерпуль» проиграл на выезде «Арсеналу» в АПЛ (2:3), а четвертого числа проиграл обыграл «Рейнджерс» в Лиге Чемпионов (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Рейнджерс» – 7.7

Ничья – 5

Победит «Ливерпуль» – 1.42

Статистика

«Рейнджерс» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

Семь из десяти последних матчей «Ливерпуля» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Рейнджерс» пропустил на своем стадионе только в пяти встречах из последних десяти

«Ливерпуль» не выигрывает на выезде уже шесть матчей подряд во всех турнирах

Прогноз

Сделать ставку на тотал меньше 3 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.97. «Ливерпуль» не захочет тратить много сил на этот поединок и постарается набрать три очка «малой кровью», а «Рейнджерс» вряд ли забьет англичанам больше одного мяча.