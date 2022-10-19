«Брентфорд» — «Челси» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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19 октября 2022, 08:59

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Брентфорд» — «Челси», который состоится 19 октября 2022 года

«Брентфорд»

«Брентфорд» только в прошлом сезоне вышел в АПЛ , но уже успел влиться в чемпионате и спокойно себя чувствует на девятом месте в турнирной таблице. Коллектив набрал уже 13 баллов и от первой пятерки команду отделяют всего три очка. В матче с набравших ход «Челси», хозяева постараются сдержать атакующий потенциал соперника и поискать свои моменты у ворот лондонского клуба.

14 октября «Брентфорд» переиграл на своем поле «Брайтон» (2:0), а восьмого числа был разгромлен на выезде от «Ньюкасл Юнайтед» (1:5).

«Челси»

После прихода Грэма Поттера «аристократы» еще не проигрывали и показывают отличные результаты, что радует болельщиков. На данный момент «Челси» занимает четвертое место с 19 очками и отстает на четыре очка от «Тоттенхэма», однако имеет игру в запасе. В случае победы в этой встрече, гости смогут сократить до минимума отставание от «шпор» и продолжить борьбу за самые высокие места.

16 октября «Челси» обыграл в АПЛ «Астон Виллу» на выезде (2:0), а 11 числа с тем же счетов в Лиге Чемпионов одолел «Милан» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Брентфорд» – 4.7

Ничья – 3.8

Победит «Челси» – 1.75

Статистика

«Челси» выиграл пять последних матчей во всех турнирах

«Брентфорд» выиграл только четыре поединка из десяти последних

«Челси» выиграл три из четырех последних матчей с «Брентфордом»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Сделать ставку на победу «Челси», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.75. Гости выглядят очень уверенно и им вполне по силам набрать очередные три балла, чтобы не отставать от лидеров.