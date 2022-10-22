«Бетис» — «Атлетико» Мадрид: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1666461395

вчера, 20:56

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги чемпионата Испании «Бетис» — «Атлетико» Мадрид, который состоится 23 октября 2022 года

«Бетис»

«Бетикос» после десяти туров находится на пятой строчке турнирной таблицы Примеры. Ознакомимся с несколькими крайними матчами «зелёно-белых», чтобы оценить шансы «Бетиса» на успех в предстоящей встрече с «матрасниками». В 8-ом туре чемпионата Испании нулевой ничьёй завершилась встреча «Бетикоса» с «Вальядолидом». На своём поле «зелёно-белые» разошлись миром с римской командой «Рома» в игре четвёртого тура группового этапа Лиги Европы. В позапрошлом туре Ла Лиги «Бетис» взял верх над «Альмерией».

Со счётом 0:0 закончился матч «Бетикоса» и «Кадиса» в десятом туре испанской Примеры.

«Атлетико» Мадрид

«Красно-белые» занимают четвёртое место в чемпионате. В 8-ом туре мадридская команда одержала победу над «Жироной». На своём поле в групповом этапе Лиги чемпионов «Атлетико» раскатал ничью с «Брюгге». С минимальным счётом в гостях «матрасники» оказались сильнее «басков». Исход первого тайма завершился ничьёй, а во втором гости, забив один единственный гол в матче, склонили результат футбольного поединка в свою пользу.

Встреча прошлого тура Примеры между «Атлетико» и «Райо Вальекано» завершилась со счётом 1:1.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бетис» – 3.10

Ничья – 3.30

Победит «Атлетико» Мадрид – 2.42

Победит «Атлетико» Мадрид с форой -1.5 – 4.65

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.19

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.68

Статистика

Пять матчей подряд «зелёно-белые» выигрывают своих оппонентов

В трёх поединках из десяти последних «красно-белые» уступили

Три очные встречи из пяти крайних завершились исходом «тотал меньше 2.5 голов за игру».

Прогноз

Более трёх лет «Бетикос» не одерживал побед над «матрасниками». У «зелёно-белых» есть дополнительная мотивация прервать безвыигрышную серию. Компания Pinnacle на победу «Бетиса» предлагает коэффициент 3.10.