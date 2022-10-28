«Кадис» — «Атлетико» Мадрид: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 17:31

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги чемпионата Испании «Кадис» — «Атлетико» Мадрид, который состоится 29 октября 2022 года

«Кадис»

«Жёлтая подлодка» в чемпионате Испании находится на предпоследней строчке турнирной таблицы. Ознакомимся с несколькими крайними встречами команды. Результативной ничьёй завершилась игра 8-го тура Примеры с «Эспаньолом». В гостях с «Жироной» в матче следующего тура «Кадис» также раскатал ничью. В позапрошлом туре «жёлтая подлодка» разошлась миром с «Бетисом».

С разгромным счётом 1:5 «Кадис» проиграл на выезде «Райо Вальекано».

«Атлетико» Мадрид

Мадридская команда входит на данный момент в тройку лучших команд Ла Лиги. В гостях с минимальным счётом «матрасники» одержали победу над «басками» на их поле. В десятом туре «красно-белые» дома сыграли вничью с «пчёлами». В прошлом туре «Бетикос» принимал в Севилье мадридскую команду. Гости с разницей в один мяч взяли верх над «Бетисом». Дубль Гризманна принёс победу «матрасникам».

В 5-ом туре группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» принимал «фармацевтов» из Леверкузена. Игра завершилась со счётом 2:2.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Кадис» – 6.40

Ничья – 3.85

Победит «Атлетико» Мадрид – 1.61

Победит «Атлетико» Мадрид с форой -1.5 – 2.66

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.26

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.62

Статистика

Пять матчей подряд длится безвыигрышная серия «Кадиса»

«Атлетико» не проигрывает шесть игр к ряду

Шесть очных встреч подряд завершились исходом «тотал больше 2.5 голов за игру».

Прогноз

Сразу несколько команд по турнирной таблице приблизились вплотную к «матрасникам». В предстоящем поединке гости возьмут три очка и увеличат отрыв от конкурентов. Компания Pinnacle на победу «Атлетико» с форой -1.5 предлагает коэффициент 2.66.