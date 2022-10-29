ПСЖ — «Труа» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 11:34

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 ПСЖ — «Труа», который состоится 29 октября 2022 года

ПСЖ

ПСЖ уже давно обеспечил себе плей-офф Лиги Чемпионов и может сосредоточиться на Лиге 1, где у команды дела также идут хорошо. Коллектив идет на первом месте с набранными 32 баллами и опережает ближайшего соперника на один мяч, при этом имея игру в запасе. В случае победы у парижан есть возможность вернуться к привычной разнице с конкурентом в пять пунктов и не подвергать сомнению свои позиции.

25 октября ПСЖ разгромил на своем поле «Маккаби» Хайфа в Лиге Чемпионов (7:2), а 21 числа в чемпионате уверенно обыграл «Аяччо» (3:0).

«Труа»

«Труа» не может выиграть несколько матчей подряд в чемпионате, что опустило команду уже на 11 место с 13 баллами. Коллектив на три пункта отстает ближайшего соперника и сосредоточен на том, чтобы удержать свое место и не скатываться к зоне вылета. Предстоящей игре у гостей очень мало шансов добыть очки, но в любом случае они постараются достойно выступить и создать проблемы чемпиону Франции.

23 октября «Труа» сыграл вничью с «Лорьяном» (2:2), а 16 числа сыграл вничью с «Аяччо» (1:1). Оба матча прошли в рамках Лиги 1.

Котировки БК Pinnacle

Победит ПСЖ – 1.1

– 1.1 Ничья – 10.5

Победит «Труа» – 25

Статистика

ПСЖ не проигрывает уже больше 30 матчей во всех турнирах

не проигрывает уже больше 30 матчей во всех турнирах «Труа» проиграл в семи последних матчах из десяти на выезде

ПСЖ выиграл четыре из пяти последних матчей у «Труа»

Прогноз