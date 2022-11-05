Ничья «Спартака» это поражение Абаскаля. Тренер наступает на любимые грабли

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вчера, 17:20

В первом круге разгромили «Сочи», а теперь осечка.

Идеи для Абаскаля важнее футболистов

Выезд в Сочи сложный для «Спартака», сегодня забили одноименному сопернику первый гостевой гол, но не прервали черную серию. Понятно почему после матча акцент не только на ключевом судейском решении, но и на выборе Абаскаля. Что хотел показать тренер? Если подсветить умение Промеса открываться после навесов, то этого мало для трех пунктов в гостях. Соболев любит смещения в глубину поля, но также видели Александра на правом фланге, поскольку Гильермо так хотелось. При этом Промеса мучили ролью «десятки» в отдельных матчах. Игнатов бывал и инсайдом, и плеймейкером, и полузащитником. Полузащитник Денисов играет на правом фланге – в его случае смягчает позицию главного тренера возраст футболиста. Литвинов выходил в центре обороны. Из Умярова лепили Бускетса, поскольку у Абаскаля ДНК «Барселоны», хотя понятно, что даже Пруцев – парень, который по формату больше похож не на Серхио, но на шустрых молодых ребят из каталонского клуба, сильнее подходит под модель. Абаскаль вообще не подстраивается под футболистов. Возможно, именно поэтому так сложно выигрывать в РПЛ у «Зенита», «Динамо» или ЦСКА ?

«Спартак» плох против сильных команд

«Сочи» в ужасном состоянии, команда выиграла 1 из 5 последних матчей в РПЛ , но это вице-чемпион РПЛ . Понятно, что уступали «Крыльям Советов» и «Зениту», не могли дома переиграть «Урал». До этого не справились с «Факелом» тоже в родных стенах. Теперь в гости приехал «Спартак», забил первым – Промес отличился головой, но что было дальше? Заика сравнял счет, игра получалась медленной и скучной. Второй тайм не перекрыл пресность первого. У Абаскаля, если подумать, нет ни одного сильного поединка против сложного соперника – тренера или команды, в рамках РПЛ . Сторожук ему сам проиграл, грех было не забивать такой защите Сафонова, особенно в большинстве. Но Йокановича, Семака, Карпина и Федотова наставник «Спартака» не переиграл. Даже с Осинькиным поначалу была ничья, позже Соболев с Промесом выручили тренера. Но не было тренерской победы над сильным оппонентом. Абаскаль покусал многих середняков, но где есть поставленная хотя бы бывшим тренером игра, то у Гильерме сразу проблемы.

Тренер приучил, что игру спасают замены

Не ищите противоречий, вышедшие на поле по ходу матча свежие силы и должны добавлять команде мощи. Но ни один тренер не держит на скамейке сильнейших, это против закона сохранения энергии, который является базовым для мироздания. Также понятно, что привычка Абаскаля спасать игру после неуверенного первого тайма уводит к воспоминаниям о былом – так делал и юный тренер Карпин. А еще хочет задать вопрос: нет ли у футболистов «Спартак» рефлекса, связанного с непопаданием в игру? Вот не получилось у Игнатова или Умярова, Николсона или Зобнина. Дальше что? Дальше идет замена, Абаскаль колдует в перерыве – дает подсказки, объясняет ошибки, выделяет слабые места соперников. Дальше выходят, появляются ребята без опыта, но с желанием, и получают три очка. Отличная привычка для крепкого середняка – означает, что есть глубина состава не по опыту, а по попаданию в игру, но это ужасная манера для одного из лидеров дивизиона. В основе всегда 2-3 человека, который ждут, что из-за потерь – минус Мозес, Мартинс и Бальде, их плохая игра не вышвырнет на лавку в следующем туре.

«Спартаку» повезло, что не проиграли в Сочи

У «Сочи» был лишь один явный момент, который команда реализовала. Но это в равных составах. В большинстве коллектив, который зло относится к «Спартаку», мог давить чаще, а поскольку Маслову, Хлусевичу, Пруцеву и Денисову мало лет, то могли увидеть еще одну ошибку в обороне, которой форварды уровня Жоаозиньо или Мелкадзе точно бы воспользовались. Перевод Юсупова в середину поля тоже не означает, что Артуру запретили атаковать. «Сочи» в плохом состоянии, но это опасная команда, которая сегодня подарила «Зениту» приятный результат, не проиграла, что для стабилизации положения внутри команды важно, и рассчитывала на удаление Соболева в первом тайме. Форвард «Спартака» сначала сорвал чужую атаку – явный фол, поскольку Игнатов потерял позицию в обороне, чистое предупреждение. А потом Александр зачем-то пошел в борьбу на втором этаже грубо и безрассудно. Не важно, есть у форварда манера раскидывать локти в подобных эпизодах, оцениваем конкретно взятый случай, в футболе нет прецедентного права. Но по всем современным трактовкам фол Соболева – вторая желтая и удаление. У арбитра Чистякова не было ни единого аргумента, чтобы оставить на поле футболиста «красно-белых», хотя он позже тоже парочку жестких фолов проморгал. Как знаете, «Спартак» уже играл в меньшинстве в этом сезоне в Грозном, но теперь нет Мозеса, чтобы выручил богатырским ударом. По игре точно не были еще хуже, чем «Сочи», но рисковали уступить, играя в меньшинстве.

Упрямство наставника тормозит команду

Абаскаль слишком легкомысленно подошел к поединку против команды, у которой три тренера. Причем главным, судя по поведению, был сегодня Дмитрий Бородин – наставник вратарей. Случилось чистое тренерское поражение Абаскаля, невзирая на ничейный счет. Выход Игнатова в основе в середине поля является преступлением против «Спартака». Из Михаила можно лепить атакующего хавбека, если скрестить все пальцы, даже на ногах, но какой из него правый центральный хавбек? Лучше было Зорина использовать, любую его разовую ошибку можно списывать на возраст. Раз Литвинов не мог провести весь поединок в середине поля, то стоило искать другие варианты. Например, поставить Хлусевича справа, Классена или Рыбуса – слева. Тогда в середине поля, раз Пруцев теперь новый Умяров, правее центра выставить Денисова. Тоже вариант, универсальность нужно использовать, но Абаскаль бывает непрошибаемым. Не получается сыграть «4-3-3» с Зиньковским, как хочется тренеру? Антон сидит на скамейке. Нужен в опорной зоне маленький и юркий, а не крепкий? Только Умяров и Пруцев занимают место по центру, хотя такой ход читается соперниками, особенно сильными. Кто только не давил на Наиля — «Динамо», «Ростов» и даже «Факел», пусть счет не смущает. Абаскаль признает только свои идеи, держится за ошибочные. Такой характер тренера может стать проблемой. Сыровяленная игра «Спартака» вызывает эмоции даже у нейтральных зрителей, ведь понятно, что команда перспективная, а Гильермо умеет работать лучше. Сегодня испанец трудился на «Зенит» и Семака.