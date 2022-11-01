В первом круге РПЛ – тренд на развал команд. «Химки» с агрессивным тренером, застрявший «Локо»

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вчера, 13:19

Главные разочарования первой половины чемпионата

Позитивные детали сезона в Премьер-лиге отмечать интересно – но и противовес для них есть. Команды из нижней части турнирной таблицы игрой полностью оправдывают свое положение. Только вот если грозе грандов «Факелу» сложно не симпатизировать, то за остальными коллективами следить больно до смешного. Рассказываем, кто в первом круге РПЛ разочаровал сильнее всего.

Недостроенный «Локомотив»

Писали о красно-зеленых много и с большим желанием. Обговорили и то, что огромные траты в период кризиса неэффективны, и что руководство лишь пытается создать видимость работы, и что деятельность немцев на российском рынке максимум на двоечку. Крест на проекте можно было поставить уже минувшей зимой, когда вслед за начинателем немецкого вектора Рангником ушёл Маркус Гисдоль. Всё, что происходило далее, — попытка показать, что идеи воплощаются.

Возможно, если бы от прежней стратегии отказались чуть раньше, не было бы и кошмарного старта в новом чемпионате. Осенью вслед за Циннбауэром и Цорном ушли оставшиеся представители немецкой диаспоры. Но перед этим красно-зеленые собрали охапку мячей от «Зенита», «Краснодара», «Сочи», провалились с «Пари НН», «Факелом» и подарили 3 очка «Уралу» в Москве.

Чтобы набрать привычный ход, потребуется много времени – как минимум в этом сезоне на топ-5 надеяться не стоит. Руководству предстоит много работы, в основном кадровой.

Первые шаги боссы «железнодорожников» успели предпринять, назначив председателем совета директоров Юрия Нагорных. Место хотя бы не будет пустовать. На посту главного тренера ожидают Михаила Галактионова из «Пари НН», но не получается договориться с клубом. Пока специалист не возглавил «Локо», обязанности наставника исполняет Андрей Фёдоров. И пусть на данный момент команда на поправку не идет, зато московское дерби с ЦСКА вышло не провальным.

Перед уходом на зимнюю паузу в Премьер-лиге «Локомотив» сыграет с «Уралом» в Екатеринбурге и со «Спартаком» дома. Хотя бы в одном из матчей очки набирать обязательно.

Провал по собственному желанию — «Химки»

В клубе за месяц дважды сменился тренер и, что забавнее всего, — игра шла у самого первого. Как можно было променять 7-е место после 4-х туров на 15-е – по итогам 15-ти? Сменщику Сергея Юрана Николаю Писареву, судя по комментариям экс-члена наблюдательного совета «Химок» Романа Терюшкова, изначально несильно доверяли. Провальная серия при нем только началась и не вошла в норму.

В сентябре появился Спартак Гогниев, блеснувший с «Аланией». И поначалу даже получилось дважды подряд зацепить ничью (0:0 с «Крыльями», 1:1 с «Пари НН»). Правда, всё быстро скатилось обратно. За последующие 8 встреч химчане лишь раз набрали очки – сохранили нули на табло по итогам поединка с «Факелом». Последние игры – совсем кошмар. 1 забитый мяч с «Динамо» и ноль – со «Спартаком», «Локомотивом» и тем же «Факелом» при разнице голов 1:12.

Сейчас уже появилось четкое ощущение, что ни руководство, ни наставник не управляют происходящим с командой. Гогниев от бессилия меняет Дениса Глушакова на 35-й минуте матча с «Динамо» и кричит: «Домой, *****». В подтрибунном помещении после первого тайма бросается на журналиста, обвиняя в заказных вопросах.

«Химки» вчера принесли извинения за поведение наставника:

«Считаем устные экспрессивные реплики главного тренера Спартака Артуровича Гогниева противоречащими профессиональной и общественной этике и приносим извинения за случившийся инцидент. Футбольный клуб „Химки“ проведёт внутреннее разбирательство и вынесет соответствующее решение по недопущению впредь подобного».

Но вряд ли это поможет избавиться от накопившейся токсичности. Сейчас химчане – с отрывом первые среди кандидатов на вылет, а что бывает с клубами после этого, показывает «Уфа», «Тосно», «Амкар», «Анжи».

Попытки спастись от «Торпедо»

«Автозаводцы» подпортили жизнь «Локомотиву» к дерби, когда решили назначить главным тренером Андрея Талалаева. Черно-белые знали, что после отставки Циннбауэра у «железнодорожников» в шорт-листе числился экс-наставник «Ахмата». Об этом рассказывал президент «Торпедо» Илья Геркус:

«Матч с „Локомотивом“ — ключевая игра в этой части сезона не только по принципиальности, она важна и по шансам набрать очки, уйти с последней строчки и приблизиться к конкурентам. Мы понимали, что „Локомотив“ хочет усилить тренерский штаб. Так что одним из факторов назначения нового главного тренера была попытка получить перед одним из ключевых матчей этой части сезона дополнительное преимущество».

Провернуть авантюру помогла связь Андрея с клубом, о чем новый тренер москвичей не раз говорил после подписания контракта.