Драмы и перевороты. Последний тур ЛЧ даёт огня

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вчера, 09:31

«Марсель» — главный неудачник, а «Бавария» — титан.

Трагедия в Марселе и Лиссабоне

Очень многие в этой Лиге чемпионов обеспечили себе выход в плей-офф и определили свою судьбу досрочно. Но за всех этих «убийц» интриги отдувалась группа D, и это у нее получилось блестяще. Фактически матчи между «Марселем» и «Тоттенхэмом», «Спортингом» и «Айнтрахтом» из-за крайне плотного расположения команд в таблице и запутанных результатов личных встреч были своеобразными битвами плей-офф. И драма превзошла все ожидания.

Сначала праздник наступил на улицах «Марселя» и «Спортинга». Хозяева в обоих матчах в конце первого тайма забили. У провансальцев отличился Мбемба, а у лиссабонцев – Артур Гомеш. В режиме онлайн именно эти команды проходили дальше в плей-офф. Но так же примерно синхронно гости восстановили равновесие после стандартов.

Пенальти в ворота «Спортинга» был назначен за игру рукой Коатеса, а в направлении ворот «Марселя» штрафной назначили за фол Гендузи на Кейне. В Лиссабоне одиннадцатиметровый реализовал Камада, а в Марселе ворота хозяев поразил Лангле, который замкнул навес Перишича со штрафного. При равном счете на обеих площадках уже «Спортинг» и «Тоттенхэм» выходили в 1/8 финала ЛЧ .

Поэтому «Марсель» вынужден был поднажать и рисковать. А в Португалии продолжал «газовать» «Айнтрахт», который вскоре перевернул ситуацию. И Коло Муани вывел франкфуртцев вперед. И еще десять минут назад выходивший виртуально в плей-офф «Спортинг» опустился в онлайн-режиме на четвертое место, а «Тоттенхэм» уже с «Айнтрахтом» выходил дальше в ЛЧ .

На этом изменения в счете в Лиссабоне прекратились, несмотря на потуги хозяев и отправку вратаря в атаку. Любопытно, что при таком накале борьбы на двоих эти соперники пробили по воротам друг друга лишь 11 раз. Куда более драматично развивались события в Марселе, где хозяева виртуально выходили в Лигу Европы, но попытались в конце надавить на «шпор» и получили контратаку, пропустив на 95-й от Хейбьерга.

Соль в том, что этот гол опустил провансальцев на последнее место и отправил мимо еврокубков вовсе. А «Спортинг» приподнялся в Лигу Европы, тогда как «Тоттенхэм» вернул себе лидерство и вышел в плей-офф ЛЧ с первой позиции. А «Марселю» обиднее всего, поскольку по игре «шпор» на протяжении большей части матча он превосходил, мячом владел 64 процента времени, нанес 16 ударов против семи и оказывал мощное давление, особенно в первом тайме.

Так за 90 минут четыре команды из одной группы побывали в самых разных турнирных положениях и пережили невероятные эмоции. Причем диаметрально противоположные. И по несколько раз. Шикарные сценарии.

«Атлетико» — мимо Европы

Другая трагедия, но с меньшим пафосом, хоть и с заметным масштабом, произошла с «Атлетико», который ранее лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Однако был все еще фаворитом в борьбе за третье место и Лигу Европы. Его все туда мысленно отправляли, предвкушая, насколько крутым составом этот второй еврокубок будет обладать. Так вот «Атлетико» лишил всех радости своего присутствия в Европе в весенней части вовсе.

Мадридцы не смогли ничего противопоставить на выезде «Порту». «Драконы» в отличие от соотечественников из «Спортинга» не стали строить драмы и быстро обозначили свой перевес, забив к середине первого тайма дважды усилиями Тареми и Эустакио. Потуг «матрасников» хватило лишь на гол в компенсированное время, да и то – в свои ворота забил Маркано. И по остроте, и по владению мячом «Атлетико» уступал «Порту».

Но важно, что в параллельном матче начинающий тренер Хаби Алонсо пытался выгрызть результат со своим «Байером» у «Брюгге», который заранее себе обеспечил место в плей-офф ЛЧ , а теперь дарил очки. Правда, с леверкузенцами делиться не особо хотел и сильно упирался. Даже отметился попаданием в каркас ворот Градецки.

Но все же у бельгийцев было всего одно попадание в створ против четырех у «Байера», который и бил чаще, и владел мячом больше, и был явно сильнее заинтересован в результате. А встреча завершилась нулевой ничьей, и ее хватило «Байеру», чтобы сравняться с «Атлетико» по очкам и обойти его по дополнительным показателям. Хаби Алонсо выступит в Лиге Европы, «Брюгге» вышел в 1/8 ЛЧ уже со второго места, а «Порту» — с первого.

Первое поражение «Наполи»

В группе А интриг почти не оставалось, но все внимание было приковано к матчу между «Ливерпулем» и «Наполи» как между символами доминирования в европейском футболе условно «вчера» и условно «сегодня» соответственно. В первой встрече неаполитанцы были болезненно для «красных» сильнее. В ответной «Ливерпуль» оказался эффективнее. Хотя интрига долго не хотела умирать. Нулевая ничья держалась до 85-й минуты, пока Салах не открыл счет. А в компенсированное время точку поставил Нуньес.

«Наполи» потерпел свое первое поражение в сезоне. У команды было 15 побед и всего две ничьих. А теперь «красные» все испортили. Они, кстати, финишировали в группе вровень – по 15 очков. Но 2:0 меньше, чем 4:1, поэтому «Наполи» остался на первом месте, а «Ливерпуль» — второй.

В параллельном матче «Аякс» доказывал свое превосходство в игре с «Рейнджерс» и сделал это легко, забив дважды к исходу получаса встречи усилиями Бергхейса и Кудуса. Амстердамцы доминировали и контролировали все на поле. Но в конце чуть расслабились, позволив Тавернье отыграть один мяч с пенальти. Правда, вскоре Консейсау забил третий гол «Аякса» и передал привет папе – главному тренеру «Порту».

В итоге «Аякс» идет в Лигу Европы, а «Рейнджерс» отправляется домой, причем с нулем набранных очков и всего с двумя забитыми голами при 22 пропущенных. Это официально худшая команда группового этапа. Хотя в такой компании любому пришлось бы тяжело.

Стопроцентная «Бавария»

А «Бавария» — это знак качества. С учетом поражения «Наполи» мюнхенцы стали единственными, кто преодолел групповой этап со стопроцентным показателем набранных очков. И тут ведь тоже группа была мощнейшая. Но для «Баварии» все превратилось в легкую прогулку. Не стал большой проблемой и заключительный матч с вроде бы крепким «Интером». 22:7 по ударам и 58 процентов владения мячом. Какие уж тут проблемы.

В первом тайме счет открыл Павар, а увеличил отрыв после 70-й минуты Чупо-Мотинг. Все без суеты и лишнего надрыва, несмотря на старания миланцев испортить праздник. «Бавария» ни одного очка никому не подарила. А «Виктория» в этой же группе ни у кого ничего не отобрала. Но с «Барселоной» напоследок повеселилась.