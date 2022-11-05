Месси и Кварацхелия, «Брюгге» и «Бенфика». Всё о героях и злодеях Лиги чемпионов

Итоги экстраординарного группового турнира.
Главные разочарования турнира
Начнем с битых фаворитов, а потом переберёмся к положительным оценкам. К началу ноября завершился групповой этап Лиги чемпионов, а это значит, что темп был аномальным. Причину знаете, но отпечаток на результаты спешка наложила. Понятно, что не вылетели «Ливерпуль», «Бавария» или ПСЖ, то есть не каждый фаворит пострадал. Но «Ювентус», «Спортинг», «Севилья», «Барселона» и «Атлетико» рассчитывали побороться за места в плей-офф. Вот они и разочаровали, особенно команда Симеоне.
Антигероев много, больше, чем может уместить один состав. Например, Пике и Бельерин не помогли «Барселоне». Но рядом есть оборона «Ювентуса», проигравшего «Маккаби». Также защитные линии «Виктории» и «Рейнджерс», с которыми даже антирекорду «Спартака» тяжело тягаться. Акцент делаем на футболистах, от которых ждали классную игру – опытных или перспективных. В основном это ребята из составов фаворитов, которые не прошли в плей-офф ЛЧ, что логично.
Команда разочарований: Щесны («Ювентус») – Тавернье («Рейнджерс»), Тимбер («Аякс»), Бонуччи («Ювентус»), Баришич («Рейнджерс») – М. Льоренте («Атлетико»), Бускетс («Барселона»), Ф. Де Йонг («Барселона») — Жоау Фелиш («Атлетико»), Альваро Мората («Атлетико»), Джек Грилиш («Манчестер Сити»).
Худший тренер: Массимилиано Аллегри («Ювентус»).
Футболисты-открытия ЛЧ 2022/23
Очевидно, что как только Мудрик сыграл первый пристойный матч за «Десну», то о нём сразу заговорили скауты и специалисты. Но говорим об открытиях для мировой публики – от США до Австралии. В таком случае можно выделить многих. В первую очередь – Хвичу Кварацхелию. Это для поклонников РПЛ он не новичок в большом техничном футболе на левом фланге, но для широкой публики, которая не отличит «Рубин» от «Сочи», грузинский вингер раскрылся как соавтор погромов «Ливерпуля» и «Аякса». «Наполи» забил 20 мячей на групповом этапе – рекорд для итальянцев и текущего сезона.
Были старички, которые выделились, вроде результативного Тареми из «Порту» — иранец готовится к чемпионату мира. В середине поля у «Наполи» впечатлил Европу и мир камерунец Ангисса, еще один будущий участник турнира в Катаре. Классно сыграл юный Распадори – Спаллетти познакомил всех с этим нетипичным форвардом. «Лейпциг» привычно представил ещё одного таланта из богатой коллекции – француз Симакан теперь будет стоить намного больше, чем ещё несколько месяцев назад. Также логично, что выросли акции молодых футболистов «Бенфики» и «Брюгге».
Ферран из бельгийского клуба выступил лучше, чем Ферран из «Барселоны» (изначально они оба из каталонской академии). Сков Ольсен и Силла тоже заслужили комплименты. У «Бенфики» немало известных и опытных, но есть Александер Бах – приличный защитник, центральный хавбек Флорентино, юный Антонио Силва в центре защиты. А больше всего внимания привлек аргентинец Энцо Фернандес – «Барселона» оценивает его игру, поскольку нужно кем-то заменить Бускетса, последнего из легендарного состава Гвардиолы после ухода.
Также внимательно смотрели за футболистами «Шахтёра» — Трубин, Мудрик, Судаков и Матвиенко получат предложения из топ-5 в ближайшее время. Основной акцент на вингере Мудрике – 3 гола и 2 ассиста в Лиге чемпионов его выделили. И хотя сил молодой команде, составленной из местных ребят без поддержки опытных бразильцев, не хватило для выхода в плей-офф ЛЧ, сыграют в Лиге Европы, что тоже неплохо. У «Порту» в воротах молодой Диогу Кошта, команда на первом месте в группе – понятно, почему гранд из АПЛ обратил на вратаря внимание.
Главные герои группового этапа
А вот здесь уже будет много людей, которых всё видели сотни раз на поле. Вернулся Месси – 4 гола и 4 ассиста. Группа была непростой, «Бенфика» заняла в итоге первое место, что дарит парижанам весёлый жребий в первом же раунде. Пары получим в понедельник, а пока констатируем, что Мбаппе и Месси – герои группового этапа. У Килиана 10 созданных мячей. Также куражились в группе с «Интером» и «Барселоной» футболисты «Баварии», особенно хорош накануне ЧМ Йозуа Киммих.
Вальверде и Винисиус – герои «Реала», пока у Бензема были проблемы со здоровьем. Среди вратарей нет героя важнее, чем Миньоле. Опытному Симону иногда везло – форварды попадали прямо в него, но нередко бывший голкипер «Ливерпуля» показывал класс. Наградой стало место для «Брюгге» в плей-офф Лиги чемпионов. В порядке Левандовски и Холанд, хотя забить могли ещё больше, по пять мячей для таких маньяков – нормальный результат. Ангиссу уже хвалили, Гримальдо и Симакан классно сыграли на флангах.
Кого-то из очевидных героев группового этапа придется выбросить из состава. Но выбор команды лучших – творческий процесс. Можете представить свой состав в комментариях, всегда этому рады. Понятно, что и Сане был прекрасен, и Зелиньски заслужил комплименты по итогам успешных матчей «Наполи» против «Аякса» и «Ливерпуля». Как обычно, Лига чемпионов не подвела. Да и Жоау Мариу, которого помнят не только фанаты «Локомотива», нужно вспомнить – опытный португалец затащил «Бенфику» на первое место в группе с ПСЖ.
Команда героев: Миньоле («Брюгге») – Симакан («Лейпциг»), Диаш («Манчестер Сити»), Т. Силва («Челси»), Гримальдо («Бенфика») – Киммих («Бавария»), Вальверде («Реал»), Ангиса («Наполи») – Месси (ПСЖ), Мбаппе (ПСЖ), Кварацхелия («Наполи»).
Лучший тренер: Лучано Спаллетти («Наполи»).
Команды-открытия главного кубка
Фаворитов Лиги чемпионов все могут назвать до начала сезона, как и фаворитов Кубка Либертадорес – большие деньги разделили мир футбола на сказочно богатых и просто богатых. Но в Европе всё интереснее, поскольку нет одного чемпионата, у которого всё получается. Например, если бы «Байер» не ошибался на старте сезона, то могли навязать борьбу «Порту». В таком случае в плей-офф ЛЧ 5 из 16 клубов представляли бы Бундеслигу. Чем «Айнтрахт», который до последнего тура боролся и завоевал путевку, не герой? Тем более что это редкий дебютант группового этапа последних лет.
Также уже вспоминали «Брюгге» — участника плей-офф от Бельгии, который летом потерял Де Кетеларе, но остался крепкой командой. Можно похвалить за несколько крутых матчей «Шахтёр» — могли обыграть «Реал» или забить в пустые ворота против «Селтика». Опыта не хватило, но футбол показали классный. Разумеется, не уровня записных грандов, которые в спокойном режиме прошли первый этап – «Бавария» и «Манчестер Сити», ПСЖ и «Реал». Кто ещё впечатлил? «Наполи», «Бенфика», «Порту» и «Брюгге» точно среди команд-героев. «Лейпциг» справился с задачей, хотя лихорадило. Даже для «Милана» выход в плей-офф – нерядовое событие. Год назад «россонери» были четвертыми в группе, девять лет ждали путевку в весну Лиги чемпионов.