Месси и Кварацхелия, «Брюгге» и «Бенфика». Всё о героях и злодеях Лиги чемпионов

1667641040

вчера, 12:37

Итоги экстраординарного группового турнира.

Главные разочарования турнира

Начнем с битых фаворитов, а потом переберёмся к положительным оценкам. К началу ноября завершился групповой этап Лиги чемпионов, а это значит, что темп был аномальным. Причину знаете, но отпечаток на результаты спешка наложила. Понятно, что не вылетели «Ливерпуль», «Бавария» или ПСЖ , то есть не каждый фаворит пострадал. Но «Ювентус», «Спортинг», «Севилья», «Барселона» и «Атлетико» рассчитывали побороться за места в плей-офф. Вот они и разочаровали, особенно команда Симеоне.

Антигероев много, больше, чем может уместить один состав. Например, Пике и Бельерин не помогли «Барселоне». Но рядом есть оборона «Ювентуса», проигравшего «Маккаби». Также защитные линии «Виктории» и «Рейнджерс», с которыми даже антирекорду «Спартака» тяжело тягаться. Акцент делаем на футболистах, от которых ждали классную игру – опытных или перспективных. В основном это ребята из составов фаворитов, которые не прошли в плей-офф ЛЧ , что логично.

Команда разочарований: Щесны («Ювентус») – Тавернье («Рейнджерс»), Тимбер («Аякс»), Бонуччи («Ювентус»), Баришич («Рейнджерс») – М. Льоренте («Атлетико»), Бускетс («Барселона»), Ф. Де Йонг («Барселона») — Жоау Фелиш («Атлетико»), Альваро Мората («Атлетико»), Джек Грилиш («Манчестер Сити»).

Худший тренер: Массимилиано Аллегри («Ювентус»).

Футболисты-открытия ЛЧ 2022/23

Очевидно, что как только Мудрик сыграл первый пристойный матч за «Десну», то о нём сразу заговорили скауты и специалисты. Но говорим об открытиях для мировой публики – от США до Австралии. В таком случае можно выделить многих. В первую очередь – Хвичу Кварацхелию. Это для поклонников РПЛ он не новичок в большом техничном футболе на левом фланге, но для широкой публики, которая не отличит «Рубин» от «Сочи», грузинский вингер раскрылся как соавтор погромов «Ливерпуля» и «Аякса». «Наполи» забил 20 мячей на групповом этапе – рекорд для итальянцев и текущего сезона.

Были старички, которые выделились, вроде результативного Тареми из «Порту» — иранец готовится к чемпионату мира. В середине поля у «Наполи» впечатлил Европу и мир камерунец Ангисса, еще один будущий участник турнира в Катаре. Классно сыграл юный Распадори – Спаллетти познакомил всех с этим нетипичным форвардом. «Лейпциг» привычно представил ещё одного таланта из богатой коллекции – француз Симакан теперь будет стоить намного больше, чем ещё несколько месяцев назад. Также логично, что выросли акции молодых футболистов «Бенфики» и «Брюгге».

Ферран из бельгийского клуба выступил лучше, чем Ферран из «Барселоны» (изначально они оба из каталонской академии). Сков Ольсен и Силла тоже заслужили комплименты. У «Бенфики» немало известных и опытных, но есть Александер Бах – приличный защитник, центральный хавбек Флорентино, юный Антонио Силва в центре защиты. А больше всего внимания привлек аргентинец Энцо Фернандес – «Барселона» оценивает его игру, поскольку нужно кем-то заменить Бускетса, последнего из легендарного состава Гвардиолы после ухода.

Также внимательно смотрели за футболистами «Шахтёра» — Трубин, Мудрик, Судаков и Матвиенко получат предложения из топ-5 в ближайшее время. Основной акцент на вингере Мудрике – 3 гола и 2 ассиста в Лиге чемпионов его выделили. И хотя сил молодой команде, составленной из местных ребят без поддержки опытных бразильцев, не хватило для выхода в плей-офф ЛЧ , сыграют в Лиге Европы, что тоже неплохо. У «Порту» в воротах молодой Диогу Кошта, команда на первом месте в группе – понятно, почему гранд из АПЛ обратил на вратаря внимание.

Главные герои группового этапа

А вот здесь уже будет много людей, которых всё видели сотни раз на поле. Вернулся Месси – 4 гола и 4 ассиста. Группа была непростой, «Бенфика» заняла в итоге первое место, что дарит парижанам весёлый жребий в первом же раунде. Пары получим в понедельник, а пока констатируем, что Мбаппе и Месси – герои группового этапа. У Килиана 10 созданных мячей. Также куражились в группе с «Интером» и «Барселоной» футболисты «Баварии», особенно хорош накануне ЧМ Йозуа Киммих.

Вальверде и Винисиус – герои «Реала», пока у Бензема были проблемы со здоровьем. Среди вратарей нет героя важнее, чем Миньоле. Опытному Симону иногда везло – форварды попадали прямо в него, но нередко бывший голкипер «Ливерпуля» показывал класс. Наградой стало место для «Брюгге» в плей-офф Лиги чемпионов. В порядке Левандовски и Холанд, хотя забить могли ещё больше, по пять мячей для таких маньяков – нормальный результат. Ангиссу уже хвалили, Гримальдо и Симакан классно сыграли на флангах.

Кого-то из очевидных героев группового этапа придется выбросить из состава. Но выбор команды лучших – творческий процесс. Можете представить свой состав в комментариях, всегда этому рады. Понятно, что и Сане был прекрасен, и Зелиньски заслужил комплименты по итогам успешных матчей «Наполи» против «Аякса» и «Ливерпуля». Как обычно, Лига чемпионов не подвела. Да и Жоау Мариу, которого помнят не только фанаты «Локомотива», нужно вспомнить – опытный португалец затащил «Бенфику» на первое место в группе с ПСЖ .

Команда героев: Миньоле («Брюгге») – Симакан («Лейпциг»), Диаш («Манчестер Сити»), Т. Силва («Челси»), Гримальдо («Бенфика») – Киммих («Бавария»), Вальверде («Реал»), Ангиса («Наполи») – Месси ( ПСЖ ), Мбаппе ( ПСЖ ), Кварацхелия («Наполи»).

Лучший тренер: Лучано Спаллетти («Наполи»).

Команды-открытия главного кубка

Фаворитов Лиги чемпионов все могут назвать до начала сезона, как и фаворитов Кубка Либертадорес – большие деньги разделили мир футбола на сказочно богатых и просто богатых. Но в Европе всё интереснее, поскольку нет одного чемпионата, у которого всё получается. Например, если бы «Байер» не ошибался на старте сезона, то могли навязать борьбу «Порту». В таком случае в плей-офф ЛЧ 5 из 16 клубов представляли бы Бундеслигу. Чем «Айнтрахт», который до последнего тура боролся и завоевал путевку, не герой? Тем более что это редкий дебютант группового этапа последних лет.