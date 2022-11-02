«Атлетико» сенсационно покинул еврокубки. Акцент на Симеоне, но виноват не только Диего

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вчера, 12:33

Уход наставника не поможет.

Энрике Сересо слабее, чем «Атлетико»

Все в «Атлетико», включительно с Луенго – бабушкой, которая приносит букеты цветов к угловому флагу, понимают, что переживают критический момент. Если примут неверные решения, то клуб потеряет статус. Краху обрадуются «Реал» и «Барселона». Порадуются европейские соперники Симеоне. «Атлетико» из команды, игравшей в Кубке Интертото, стал двукратным чемпионом Испании, обладателем кубка УЕФА и дважды сыграл в финалах ЛЧ .

Симеоне был в миллиметре от побед над «Реалом». В первом случае «сливочных» на 93-й минуте спас король Рамос (оцените костюм Серхио на Хэллоуин), а во втором били пенальти. Теперь Симеоне, которому миллион раз напомнят, что у него самая высокая зарплата в мире тренеров – около 40 млн евро, стал последним в группе с «Брюгге», «Порту» и «Байером».

Но неудача не только тренерская. 20 лет назад семья Хилей отдала «Атлетико» в руки кинопродюсеру Сересо. Старик Хесус – бывший президент, сменивший в «Атлетико» три десятка тренеров, умрет через два года после того решения. Дед был хитрым, много раз судимым. Например, за распил казенных денег на перевозку статуи Церетели. Хотя это далеко не единственная претензия к экс-президенту «Атлетико».

Хиль после поражения мог ляпнуть: «Наши футболисты не заслуживают жить». Сейчас это дисквалификация. Хиль делал расистские комментарии о футболистах «Аякса». Он притащил бюст диктатора Франко в здание администрации Марбельи, ведь был мэром бандитского города. Но Хиль умер, а бледный Сересо идеально использовал любовь мадридцев к «Атлетико». Количество болельщиков росло даже в Сегунде.

Сересо сначала повторял ошибки Хиля – тасовал тренеров, а потом поставил на Симеоне. Аргентинец сразу сказал, что будет жесткая игра и ставка на надежную защиту, и результат пришел. Но недавнее чемпионство расслабило в первую очередь Сересо.

Бойцы больше не выручают Симеоне

Симеоне заработал для «Атлетико» миллиарды евро. А вот у Сересо маловато умных продаж. Даже уход Гризманна не планировался. Чаще всего Сересо понятия не имеет, как выбрать правильный клуб для игрока «Атлетико», чтобы рос и развивался. Джексон Мартинес и Карраско уезжали в Китай. Дешевый трюк, чтобы обогатиться.

Турану выбрали «Барселону» — ждал провал, как позже Гризманна. Морату отдали в «Ювентус» за 20 млн евро, а через пару лет «Реал» выторговал за Альваро у «Челси» 66 млн евро. А вот когда Сересо отправлял Сауля в лондонский клуб, то испортил футболисту год жизни. Но продажи – полбеды. Хуже, что Энрике разучился покупать бойцов.

Раньше были Хуанфран, Миранда, Годин, Филипе Луис, Тьягу, Рауль Гарсия, Габи, Коке, Диего Коста и Вилья. Сейчас класс агрессивных ребят ниже – Де Пауль не равен Коке, Хименес не равен Годину. А Витсель, Гризманн и Фелиш попросту не бойцы. Это не Габи, Диего Коста и Вилья. Также видим кризис в защите. Облак, Савич и Хименес стали хуже.

«Атлетико» был не зрелищным, но жил по формуле Томаса Мюллера – играл сердцем. Суарес бежал за голами в чемпионском сезоне с душой. Карраско кайфовал. Льоренте покинул «Реал», ведь верил в проект «Атлетико». Сейчас полезных эмоций и действий меньше, пора снова работать и сражаться.

Кроме президента, ошибался директор

Кто, если не Симеоне? Глупая формулировка, ведь дело не в одном человеке. В МЮ не могли держать Фергюсона тренером, невзирая на кошмарные эксперименты после его ухода. Люди не вечные, им нужна подстраховка, поддержка и понимание. Сэр Алекс понимал, что исчерпал лимит сил, ушел вовремя. Но вспомните, сколько раз за карьеру – минимум четыре, предлагали выгнать сварливого шотландца.

Разговоры «Фергюсон уже не тот» напоминают крики «Клопп уже не тот». Юргену 55 лет, а Симеоне всего 52 года. Не старые главные тренеры. Кубковый характер «Атлетико» поможет, но только если Симеоне сохранит влияние в раздевалке. И если Сересо подумает, кем заменить Андреа Берта на посту спортивного директора. Заработав денег, «Атлетико» сделал много странных ставок себе во вред.

Подписание Фелиша за 127.2 млн евро напоминает аферу. Лемар за 72 млн евро – грабеж в стиле Пепе в «Арсенале». Возвращение Диего Косты за 60 млн евро озадачило. Понятно, что иногда игроков запрашивает Симеоне, но нужен противовес. Берта не стал человеком, который перечит Диего и лучше, чем сам тренер, понимает кадровые потребности команды. Андреа – проблема «Атлетико».

Отставка Симеоне ничего не даст команде

«Атлетико» был клубом, который вечно списывал тренеров. Тактика ни к чему хорошему не привела. Теперь выбрали путь Венгера и «Арсенала», но Диего намного моложе, а «Реал» и «Барселона» тоже будут перестраиваться. «Севилья» третьей силой не стала, а Мончи и другие управленцы перессорились. Сересо и Симеоне, если в хорощих отношениях, должны переосмыслить селекцию и политику расставаний.

Возвращение Гризманна – глупость, стоило искать нового молодого лидера. Оставили Хименеса и Облака – сделали их слабее. Не нашли буквальную замену Суаресу. Морате не хватает непробиваемости, Альваро буквально лечил тревожные и депрессивные состояния. У Сересо нет плана действий на случай отставки Симеоне, президент клуба о таком даже не заикается. Точно не стоит тащить в специфическую команду Тухеля или Почеттино.

Запустят череду бессмысленных перестановок, разбегутся игроки, упадут доходы. Станут «Валенсией», которая после чемпионств и финалов ЛЧ не выстроила систему во имя двадцати сытых лет. Симеоне, как Фергюсон, Венгер и Клопп – редкий тренер, который может долго работать на одном месте. В клубе боялись, что Диего убежит в любимый «Интер», привязали зарплатой и полномочиями, но со вторыми переборщили.

В футболе не бывает успешных диктаторов

У Фергюсона были помощники и лидеры с правом вето. У Клоппа были Бувач и Эдвардс. Не бывает успешных чистых диктаторов, это путь в один конец. Но вряд ли Симеоне настолько глупый, чтобы развалить «Атлетико». Пауза с ЧМ -2022 дает Диего время для перезагрузки. Отпразднует Рождество с семьей, пересмотрит все матчи сезона. А поскольку в Ла Лиге в тройке, то это не крах, а момент истины – клубом неверно управляют.

Сересо не смыслит в футболе, а у Берты нет чутья. Летом Андреа мечтал работать в «Челси». «Атлетико» провалил трансферную кампанию. Пришел Молина, Регилон в аренду, взяли Витселя. Под какую задачу эти игроки? Явно не ради победы в чемпионате Испании и Лиге чемпионов. Отставка спортивного директора и выбор человека, который предложит Симеоне стратегию поиска правильных бойцов, кажется лучшим выходом.

Нужны надежные нападающие, ведь Гризманн, Мората и капризный Фелиш - проблемные. Часто спрос с одного Симеоне, хотя проиграл весь «Атлетико». Группа с «Брюгге» была одной из самых легких. Не Симеоне не смог забить Градецки пенальти. Не Диего промахнулся 23 раза в домашней игре с «Брюгге». С «Порту» пропустили на пятой минуте. Симеоне брал ответственность на себя, после чемпионата мира ждём такие же шаги президента Сересо и футболистов.