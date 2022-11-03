Прорыв «Лейпцига» и «Милана». Финал группового этапа ЛЧ

Определились все участники плей-офф.
Два разгрома
Во второй игровой день шестого тура Лиги чемпионов интриг и очных противостояний за выход в плей-офф было не так много. Одним из подобных матчей стала встреча между «Шахтером» и «Лейпцигом». Первая игра между ними завершилась победой «горняков» со счетом 4:1. Но вот больше потом выиграть «Шахтер» не мог. Впрочем, шансы на второе место в группе оставались. Для этого нужно было снова обыграть «быков». Но не получилось. Причем совсем.
Игра не заладилась для «Шахтера» с самого начала. С ошибки Судакова, после которой Нкунку уже на десятой минуте вывел «Лейпциг» вперед. А в начале второго тайма «горняки» стали разваливаться. В их ворота забили Силва, Собослои, потом еще был автогол Бондаря. Разгром – 4:0. Причем у «Шахтера» было всего пять ударов за игру против двенадцати у «Лейпцига». И всего одно попадание в створ (плюс одно попадание Мудрика в каркас ворот «быков»). Против семи точных ударов немцев.
А досрочно разобравшийся с задачей выхода в плей-офф «Реал» дома веселился с «Селтиком». Веселья добавляла французская судья Стефани Фраппар, назначившая три пенальти в первые полчаса игры. С «точки» на шестой минуте открыл счет Модрич, потом увеличил отрыв Родриго. У шотландцев был шанс с пенальти отыграть один мяч, но Юранович не смог обыграть Куртуа. А в начале второго тайма Асенсио и Винисиус сделали счет неприличным. Ближе к концу игры Вальверде забил пятый, на что «Селтик» ответил голом Жоты.
Игра получилась обоюдоострой. «Реал» нанес 25 ударов, попав в створ десять раз. Но и у «Селтика» было восемь попаданий при четырнадцати ударах, но с 35 % владения мячом. «Кельты» стали в группе последними с двумя очками, «Шахтер» идет в Лигу Европы, а «Лейпциг» и «Реал» остаются в ЛЧ.
«Милан» поднял голову
Еще одним редким прямым противостоянием за выход в плей-офф стал матч между «Миланом» и «Зальцбургом». В какой-то момент группового этапа показалось, что «россонери» рассыпаются и могут пополнить печальную статистику вылетевших. На эти мысли подталкивали поражения от «Челси». Но в последних двух турах «Милан» сделал все, что требовалось. Пока «Зальцбург» проигрывал «Челси», «россонери» одолели загребское «Динамо», а в заключительном туре лично прихлопнули австрийцев.
Особенно блистал Жиру, который открыл счет на 14-й минуте. Сразу после перерыва он отдал голевой пас на Крунича, потом забил сам третий мяч команды и сделал еще один ассист на Мессиаса в компенсированное время. При счете 4:0 стоит отметить, что по ударам статистика равная, где-то на один даже перевес у «Зальцбурга». Но у «Милана» были еще попадания в каркас ворот от Леау и Эрнандеса.
В параллельном матче «Челси» самоутверждался за счет «Динамо». И если у «Милана» с австрийцами статистика равная, а счет разгромный, то тут статистика оказалась подавляющей в пользу лондонцев, а отрыв в счете минимальный. Причем «Динамо» открыло счет на седьмой минуте голом Петковича. Но еще в первом тайме отличились Стерлинг и Закария. И этот счет остался до конца игры. А там еще было попадание Обамеянга в перекладину, 22 удара в исполнении лондонцев против семи у хорватов.
«Челси» с первого места вышел в плей-офф, «Милан» стал вторым, а «Зальцбург» отправился в Лигу Европы. В принципе, расклад предсказуемый, если бы не пертурбации по ходу осенней части.
Взлет «орлов»
Раз уж больших интриг в других группах не было, можно их придумывать самим. Например, в группе Н задавались вопросом о том, кто же выйдет с первого места: ПСЖ или «Бенфика». Конечно, горячие головы думали еще и над тем, вылетит ли вообще «Ювентус», повторив «подвиг» «Атлетико». Но для этого нужно было «Маккаби» отобрать очки у «Бенфики», что казалось малореальным. При этом сам «Ювентус» для своего спасения на третьем месте сделал не так много.
Тут вмешались и объективные обстоятельства, конечно. «Ювентус» потерял травмированными 11 человек и даже не смог набрать людей на полную заявку с заменами. Поэтому в игре с живым-здоровым ПСЖ, пусть и лишенным Неймара из-за дисквалификации, у туринцев было не так много шансов. Но они сопротивлялись. Пусть и эпизодически. А открыл счет быстрым голом на 13-й минуте Мбаппе. Туринцы поднапряглись и усилиями Бонуччи до перерыва восстановили равновесие. Чтобы в середине второго тайма его снова упустить. Два касания потребовалось вышедшему на замену Мендешу, чтобы с паса Мбаппе вывести снова парижан вперед и установить окончательный счет.
«Ювентус» бил по воротам чаще парижан – 15 попыток против семи. Но из семи ПСЖ пять раз попал в створ, а туринцы лишь дважды. Пожалуй, главное достижение «Ювентуса» в этой игре – возвращение в строй Кьезы после длительного перерыва.
Так получилось, что решение судьбы всех участников группы легло на плечи «Бенфики». Та устроила на выезде перформанс с «Маккаби». Рамуш для разминки сотряс каркас ворот израильской команды в начале игры. А на 20-й минуте открыл счет. Впрочем, Шери через шесть минут с пенальти сравнял его. Кстати, в этот момент «Маккаби» обходил «Ювентус» в борьбе за Лигу Европы в режиме онлайн. Но недолго.
Где-то с 60-й минуты «Бенфику» прорвало. Муса снова вывел вперед лиссабонцев, потом забивали Гримальдо, Рафа, Араухо и Мариу. Последний забил уже в компенсированное время. И если предыдущие голы, приговорившие «Маккаби», выводили проигравший «Ювентус» в Лигу Европы, то шестой мяч позволил уже самой «Бенфике» обойти ПСЖ и выскочить в плей-офф с первого места.
Забавно, что показатели «Бенфики» и ПСЖ настолько равными оказались, что пришлось считать, кто больше забил в гостях. И вот шестой гол Жоау Мариу сыграл решающую роль – лиссабонцы в этом оказались лучше парижан. Как бы потом ПСЖ не пришлось жалеть о каком-то моменте, который они не смогли реализовать в гостях. По списку команд, вышедших с первого и второго мест в плей-офф, оцените, насколько «Бенфике» может быть проще, чем ПСЖ, в 1/8 финала.
Без сюрпризов
Никаких потрясений и хитрых поворотов не произошло в группе G. Там «Манчестер Сити» в статусе давно вышедшего в плей-офф обыграл «Севилью», которая продолжит путь в Лиге Европы. Испанцы вышли вперед на 31-й минуте благодаря голу Мира. Но в начале второго тайма 17-летний Рико Льюис сравнял счет. А ближе к концу игры Альварес и Марез установили комфортное преимущество «горожан», которые перестреляли «Севилью» со счетом 21:7.
В параллельном матче ставшая второй дортмундская «Боруссия» очень много владела мячом, но ужасно мало обостряла, противостоя «Копенгагену». Да, было попадание в каркас от Мукоко, но в створ «Боруссия» пробила всего один раз из 13 попыток. А у датчан было 22 попытки и девять точных. Только вот счет оказался равным – 1:1. На гол Торгана Азара датчане ответили мячом Харальдссона. И все это еще в первом тайме.
Дальнейший путь
Итак, с первого места в плей-офф ЛЧ вышли «Наполи» (Италия), «Порту» (Португалия), «Бавария» (Германия), «Тоттенхэм» (Англия), «Челси» (Англия), «Реал» (Испания), «Манчестер Сити» (Англия) и «Бенфика» (Португалия).
Со второго места в плей-офф ЛЧ попали «Ливерпуль» (Англия), «Брюгге» (Бельгия), «Интер» (Италия), «Айнтрахт» Ф (Германия), «Милан» (Италия), «Лейпциг» (Германия), «Боруссия» Д (Германия) и ПСЖ (Франция).
В плей-офф Лиги Европы оказались «Аякс» (Нидерланды), «Байер» (Германия), «Барселона» (Испания), «Спортинг» (Португалия), «Зальцбург» (Австрия), «Шахтер» (Украина), «Севилья» (Испания), «Ювентус» (Италия).
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