Безумная группа F, триумф «Ференцвароша» и громкие разборки в стыках. Развязка в группах ЛЕ

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вчера, 16:46

Второй еврокубок набирает обороты.

В плей-офф – две украинские команды из трёх

У «Шахтёра» до последнего оставались шансы, чтобы зацепиться за следующую стадию Лиги чемпионов. Сделано было слишком много – разгромили «Лейпциг», дважды сыграли вничью с «Селтиком», даже у «Реала» смогли отобрать очки. Но потери оказались сильнее характера. В последнем матче, который решал всё, «горняки» обнулили все свои успехи – 0:4 с «Лейпцигом», немецкий коллектив прошёл дальше.

При этом евроосень для «Шахтёра» ещё можно назвать удачной – киевскому «Динамо» в Лиге Европы досталось в разы сильнее. В их случае ничто не смогло компенсировать массовый отъезд игроков – хотя квалификацию ЛЧ «бело-голубые» проходили уверенно, пока не попали на «Бенфику».

Во втором по значимости еврокубке «Динамо» посыпалось. Ни одной победы, 1 балл после ничьей с «АЕКом» и последнее место в группе.

Вот, что отметил главный тренер киевлян Мирча Луческу по итогам матча заключительного тура против «Фенербахче» (0:2):

У нас не было шансов пройти в следующий раунд, но мы играли ради собственной чести и гордости. Наша ситуация в общем тяжёлая: много разъездов, мы не можем играть дома перед нашими болельщиками, футболисты очень часто остаются без семей. Всё это вызывает усталость и влияет на наши последние результаты.

В евровесну проходят 2 клуба из чемпионата Украины: «Шахтёр» продолжит международное турне в стыках к плей-офф Лиги Европы, «Днепр-1» — в стыках к ПО Лиги конференций.

«Монако» усложнил себе задачу

Когда Сергей Семак в следующий раз будет говорить, что у «Зенита» бюджет в разы меньше, чем у соперников по ЛЧ , можно будет показать ему таблицу группы H в Лиге Европы-2022/23.

Совокупная стоимость игроков «Ференцвароша» по версии портала Transfermarkt – 40,05 миллиона евро. Стоимость футболистов «Монако» — 345,2 миллиона. Но по итогам групповой стадии именно венгры лидируют в квартете. Это при том, что даже у «Трабзонспора», ставшего третьим, игроки стоят в общей сложности 145,7 млн.

Легким путь подопечных Станислава Черчесова точно не был – команда оформила задел на проход в следующую стадию победами над «Трабзонспором» и «Монако», затем оступилась с «Црвеной Звездой». После победы в ответном матче случились ничья с монегасками и 0:1 от турецкого коллектива. «Трабзонспор» подвело поражение от «Звезды». Сложись матч более удачно – они прошли бы в плей-офф.

В любом случае Черчесов показал навыки эффективного управления командой. Не придётся даже играть в предварительном раунде – можно расслабиться до матчей 1/8 финала. Что интересно – «Ференцварош» так далеко в еврокубках не заходил на протяжении последних 47 лет.

Настоящий триллер в группе F

Вы когда-нибудь видели, чтобы по итогам групповой стадии все команды в квартете имели одинаковое количество очков? До и после графы «мячи» — абсолютное равенство. 6 матчей, 2 победы, столько же ничьих и поражений. И по 8 очков в активе.

«Мидтьюлланд» и «Фейеноорд» усложнили задачу в подсчёте дополнительных показателей, обыграв идущих в топ-2 «Лацио» и «Штурм». Последние с первых строчек переместились на последние – всё перевернулось за какие-то 90 минут!

Голландцы обеспечили себе лидерство, так как забили больше всех – 13 мячей. Коллектив из Дании стал вторым, благодаря лучшей разнице мячей.

«Лацио» остается только посочувствовать – разгром от «Мидтьюлланда» в первом же туре оказался для них фатальным. Даже после ничьих со «Штурмом» итальянцы могли бы выйти в следующую стадию, если бы не пять мячей в Дании.

Понимает это и главный тренер команды Маурицио Сарри:

Ничья со «Штурмом» была хорошей, и мы бы обыграли их дома, если бы не получили удаление. Где мы действительно ошиблись, так это в Дании [в игре с «Мидтьюлландом»], и поэтому мы на третьем месте после них, наш вылет связан только с этим матчем. Мы можем позволить себе одну серьёзную ошибку в Серии А, но в Лиге Европы, в одной из шести игр, вы рискуете всем, особенно когда в игру вступает разница мячей.

В стыках – потенциальные топ-матчи

В этом году во второй по значимости еврокубок вылетели сильные клубы с мировым именем – чего стоит одна «Барселона» (хотя ЛЕ для неё становится традицией). Это ещё не говоря о «Ювентусе» или «Аяксе».

Среди команд, занявших вторые места в группах ЛЕ , особого внимания заслуживают «Манчестер Юнайтед» и «Монако». Противостояние «красных дьяволов» или монегасков с каталонцами/«старой синьорой» на подступах к 1/8 – то, чего с ЛЕ давно не случалось.

Представительство от ЛЧ , возможно, даже более внушительное, чем в прошлом году – тогда можно было выделить дортмундскую «Боруссию», «Барселону», «Аталанту» и «Севилью». Но они не получили настоящих грандов в соперники – немцы сразу вылетели от «Рейнджерс», бергамаски ожидаемо расправились с «Олимпиакосом», «блауграна» в тяжёлом противостоянии оказалась сильнее «Наполи», а «красно-белые» сошлись с загребским «Динамо». Всё это не так интересно.