«Вольфсбург» — «Боруссия» Дортмунд: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:52

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Вольфсбург» — «Боруссия» Дортмунд, который состоится 8 ноября 2022 года

«Вольфсбург»

Одиннадцатую строчку турнирной таблицы чемпионата Германии занимают на данный момент «волки» из Вольфсбурга. Рассмотрим несколько крайних матчей «зелёно-белых». В 1/16 Кубка Германии «Вольфсбург» одержал победу над брауншвейгским «Айнтрахтом». Ничейным исходом завершилась игра 11-го тура Бундеслиги с «фармацевтами» из Леверкузеном. Всухую, поразив четыре раза ворота соперника, «волки» взяли верх над «Бохумом».

На прошлых выходных в гостях со счётом 3:0 «зелёно-белые» обыграли «Майнц».

«Боруссия» Дортмунд

Дортмундская команда заняла четвёртое место в Бундеслиге. Нулевую ничью «Боруссия» раскатала с командой «Манчестер Сити» в 5-ом туре группового этапа Лиги чемпионов. Со счётом 2:1 «чёрно-жёлтые» выиграли франкфуртский «Айнтрахт» в чемпионате Германии. На выезде дортмундская команда, обменявшись голами в первом тайме, разошлась миром с «Копенгагеном» в матче 6-го тура Лиги чемпионов.

В 13-ом туре Бундеслиги «Боруссия» Дортмунд одержала уверенную победу над командой «Бохум» (3:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вольфсбург» – 3.40

Ничья – 3.70

Победит «Боруссия» Дортмунд – 2.10

Победит «Боруссия» Дортмунд с форой -1.5 – 3.50

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.67

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.21

Статистика

Восемь матчей подряд «волки» не уступают своим оппонентам

Шесть игр к ряду длится беспроигрышная серия «чёрно-жёлтых»

Три очные встречи из пяти крайних завершились исходом «обе забьют — нет».

Прогноз

Статистика подсказывает, что дортмундская команда выигрывала «волков» с разницей в пару мячей и более. Компания Pinnacle на победу «Боруссии» Дортмунд с форой -1.5 предлагает коэффициент 3.50.