«Бавария» — «Вердер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Бавария» — «Вердер», который состоится 8 ноября 2022 года
«Бавария»
Мюнхенская команда возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии. Освежим в памяти крайние несколько матчей «баварцев». В 5-ом туре группового этапа Лиги чемпионов «красные» на «Ноу Камп» со счётом 3:0 обыграли «Барсу». В позапрошлом туре Бундеслиги «Бавария» взяла верх с разницей в четыре мяча над командой «Майнц». В Лиге чемпионов «баварцы» выиграли «Интер», забив по голу в ворота миланской команды в каждом из таймов.
На прошлых выходных мюнхенская команда в гостях одержала победу со счётом 3:2 над «Гертой».
«Вердер»
«Музыканты» в Бундеслиге занимают седьмое место. После серии пенальти в 1/16 Кубка Германии «Вердер» уступил «Падерборну». «Фрайбургу» с разницей в пару мячей «бременцы» на выезде проиграли в 11-ом туре чемпионата. С минимальным счётом «зелёно-белые» обыграли «Герту», забив победный гол в матче за пять минут до окончания основного времени.
Со счётом 2:1 «музыканты» взяли верх над «Шальке».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Бавария» – 1.19
- Ничья – 8.40
- Победит «Вердер» – 12.00
- Победит «Бавария» с форой -2.5 – 2.08
- Тотал голов больше 3.5 голов – 1.55
- Тотал голов меньше 3.5 голов – 2.41
Статистика
- Выигрышная серия «баварцев» длится восемь игр подряд
- В пяти играх из десяти крайних «бременцы» обыграли своих оппонентов
- Четыре очные встречи из пяти последних завершились исходом «обе забьют — нет».
Прогноз
«Красные» продлят свою выигрышную серию после 14-го тура. На своём поле мюнхенская команда обыгрывала более серьёзных соперников. Компания Pinnacle на победу «Баварии» с форой -2.5 предлагает коэффициент 2.08.