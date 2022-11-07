«Бавария» — «Вердер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 18:40

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Бавария» — «Вердер», который состоится 8 ноября 2022 года

«Бавария»

Мюнхенская команда возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии. Освежим в памяти крайние несколько матчей «баварцев». В 5-ом туре группового этапа Лиги чемпионов «красные» на «Ноу Камп» со счётом 3:0 обыграли «Барсу». В позапрошлом туре Бундеслиги «Бавария» взяла верх с разницей в четыре мяча над командой «Майнц». В Лиге чемпионов «баварцы» выиграли «Интер», забив по голу в ворота миланской команды в каждом из таймов.

На прошлых выходных мюнхенская команда в гостях одержала победу со счётом 3:2 над «Гертой».

«Вердер»

«Музыканты» в Бундеслиге занимают седьмое место. После серии пенальти в 1/16 Кубка Германии «Вердер» уступил «Падерборну». «Фрайбургу» с разницей в пару мячей «бременцы» на выезде проиграли в 11-ом туре чемпионата. С минимальным счётом «зелёно-белые» обыграли «Герту», забив победный гол в матче за пять минут до окончания основного времени.

Со счётом 2:1 «музыканты» взяли верх над «Шальке».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бавария» – 1.19

Ничья – 8.40

Победит «Вердер» – 12.00

Победит «Бавария» с форой -2.5 – 2.08

Тотал голов больше 3.5 голов – 1.55

Тотал голов меньше 3.5 голов – 2.41

Статистика

Выигрышная серия «баварцев» длится восемь игр подряд

В пяти играх из десяти крайних «бременцы» обыграли своих оппонентов

Четыре очные встречи из пяти последних завершились исходом «обе забьют — нет».

Прогноз

«Красные» продлят свою выигрышную серию после 14-го тура. На своём поле мюнхенская команда обыгрывала более серьёзных соперников. Компания Pinnacle на победу «Баварии» с форой -2.5 предлагает коэффициент 2.08.