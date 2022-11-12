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«Сампдория» — «Лечче» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 14:07
«Сампдория» — «Лечче» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Сампдория» — «Лечче», который состоится 12 ноября 2022 года

«Сампдория»

«Сампдория» остается на дне турнирной таблицы и смогла набрать лишь три очка в пяти последних турах. Команда набрала семь очков и занимает предпоследнее место в турнирной таблице, опережая ближайшего соперника на один балл. Чтобы исправить ситуацию у коллектива есть очень хорошая возможность прервать неприятную тенденцию поражений. Матч обещает быть интересным и не оставить равнодушным пришедших зрителей на стадион.

09 ноября «Сампдория» проиграла на выезде «Торино» (2:0), а шестого числа тем же счетом уступила «Фиорентине» (0:2).

«Лечче»

«Лечче» только в прошлом туре смог прервать серию без побед и смог немного отдалиться от зоны вылета. Сейчас команда идет на 16 месте с 12 баллами и рассчитывает побороться за место в Серии А на следующий сезон. В предстоящем матче с одним из аутсайдеров чемпионата Италии коллективу очень важно набрать очки и не терять появившуюся после победы уверенность в своих силах.

09 ноября «Лечче» обыграл на своем поле «Аталанту» (2:1), а четвертого числа сыграл вничью с «Удинезе» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Сампдория» – 2.9
  • Ничья – 2.85
  • Победит «Лечче» – 2.85

Статистика

  • «Сампдория» проиграла семи из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Четыре из пяти последних матчей «Лечче» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • Семь последних поединков между клубами завершились исходом «обе забьют»
  • «Сампдория» выиграла у «Лечче» три из последних шести матчей на своем поле

Прогноз

Сделать ставку на победу «Сампдории», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.9. Коллективу тяжело конкурировать с большинством соперников в этом сезоне, однако мы предполагаем, что в этот раз он добьется важной победы.

Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 14:31
Игра на три результата
Гость
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