«Сампдория» — «Лечче» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

1668251271

вчера, 14:07

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Сампдория» — «Лечче», который состоится 12 ноября 2022 года

«Сампдория»

«Сампдория» остается на дне турнирной таблицы и смогла набрать лишь три очка в пяти последних турах. Команда набрала семь очков и занимает предпоследнее место в турнирной таблице, опережая ближайшего соперника на один балл. Чтобы исправить ситуацию у коллектива есть очень хорошая возможность прервать неприятную тенденцию поражений. Матч обещает быть интересным и не оставить равнодушным пришедших зрителей на стадион.

09 ноября «Сампдория» проиграла на выезде «Торино» (2:0), а шестого числа тем же счетом уступила «Фиорентине» (0:2).

«Лечче»

«Лечче» только в прошлом туре смог прервать серию без побед и смог немного отдалиться от зоны вылета. Сейчас команда идет на 16 месте с 12 баллами и рассчитывает побороться за место в Серии А на следующий сезон. В предстоящем матче с одним из аутсайдеров чемпионата Италии коллективу очень важно набрать очки и не терять появившуюся после победы уверенность в своих силах.

09 ноября «Лечче» обыграл на своем поле «Аталанту» (2:1), а четвертого числа сыграл вничью с «Удинезе» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сампдория» – 2.9

Ничья – 2.85

Победит «Лечче» – 2.85

Статистика

«Сампдория» проиграла семи из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей «Лечче» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Семь последних поединков между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Сампдория» выиграла у «Лечче» три из последних шести матчей на своем поле

Прогноз

Сделать ставку на победу «Сампдории», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.9. Коллективу тяжело конкурировать с большинством соперников в этом сезоне, однако мы предполагаем, что в этот раз он добьется важной победы.