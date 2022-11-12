«Сампдория» — «Лечче» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Сампдория» — «Лечче», который состоится 12 ноября 2022 года
«Сампдория»
«Сампдория» остается на дне турнирной таблицы и смогла набрать лишь три очка в пяти последних турах. Команда набрала семь очков и занимает предпоследнее место в турнирной таблице, опережая ближайшего соперника на один балл. Чтобы исправить ситуацию у коллектива есть очень хорошая возможность прервать неприятную тенденцию поражений. Матч обещает быть интересным и не оставить равнодушным пришедших зрителей на стадион.
09 ноября «Сампдория» проиграла на выезде «Торино» (2:0), а шестого числа тем же счетом уступила «Фиорентине» (0:2).
«Лечче»
«Лечче» только в прошлом туре смог прервать серию без побед и смог немного отдалиться от зоны вылета. Сейчас команда идет на 16 месте с 12 баллами и рассчитывает побороться за место в Серии А на следующий сезон. В предстоящем матче с одним из аутсайдеров чемпионата Италии коллективу очень важно набрать очки и не терять появившуюся после победы уверенность в своих силах.
09 ноября «Лечче» обыграл на своем поле «Аталанту» (2:1), а четвертого числа сыграл вничью с «Удинезе» (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Сампдория» – 2.9
- Ничья – 2.85
- Победит «Лечче» – 2.85
Статистика
- «Сампдория» проиграла семи из десяти последних матчей во всех турнирах
- Четыре из пяти последних матчей «Лечче» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- Семь последних поединков между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Сампдория» выиграла у «Лечче» три из последних шести матчей на своем поле
Прогноз
Сделать ставку на победу «Сампдории», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.9. Коллективу тяжело конкурировать с большинством соперников в этом сезоне, однако мы предполагаем, что в этот раз он добьется важной победы.