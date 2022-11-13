«Монца» — «Салернитана» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

1668324130

вчера, 10:22

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Монца» — «Салернитана», который состоится 13 ноября 2022 года

«Монца»

«Монца» не может похвалиться хорошими результатами и смогла набрать лишь три балла в пяти последних турах. На данный момент коллектив занимает 16 место с 13 набранными баллами, но хочет как можно лучше обезопасить себя от зоны вылета. В домашней встрече с «Салернитаной», хозяева будут играть на победу, которая может помочь им приблизиться к прямым конкурентам за более высокие места.

10 ноября «Монца» проиграл на выезде «Лацио» (0:1), а шестого числа на своем поле обыграла «Верону» (2:0).

«Салернитана»

«Салернитана» проводит неплохой сезон, по сравнению с прошлым, где команда с большим трудом сохранила прописку в Серии А. Сейчас коллектив набрал уже 17 очков и располагается на 12 месте в турнирной таблице. В предстоящей встрече гостям не будет просто, но при слаженной игре в обороне и реализации моментов у ворот соперника, они наверняка смогут набрать очки, которые не менее важны для них, чем для «Монцы».

09 ноября «Салернитана» уступила на выезде «Фиорентине» (1:2), а пятого числа разошлась миром с «Кремонезе» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Монца» – 2.05

Ничья – 3.35

Победит «Салернитана» – 3.85

Статистика

«Монца» выиграла два последних матча у «Салернитаны»

«Монца» одержала пять побед из десяти последних встреч

Шесть из десяти последних выездных матчей «Салернитаны» завершились ничейным результатом

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Сделать ставку на победу «Монцы», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.05. Хозяева могут собраться на определенные поединок, где у них есть возможность набрать очки. Предполагаем, что здесь все баллы достанутся «Монце».