«Монца» — «Салернитана» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Монца» — «Салернитана», который состоится 13 ноября 2022 года
«Монца»
«Монца» не может похвалиться хорошими результатами и смогла набрать лишь три балла в пяти последних турах. На данный момент коллектив занимает 16 место с 13 набранными баллами, но хочет как можно лучше обезопасить себя от зоны вылета. В домашней встрече с «Салернитаной», хозяева будут играть на победу, которая может помочь им приблизиться к прямым конкурентам за более высокие места.
10 ноября «Монца» проиграл на выезде «Лацио» (0:1), а шестого числа на своем поле обыграла «Верону» (2:0).
«Салернитана»
«Салернитана» проводит неплохой сезон, по сравнению с прошлым, где команда с большим трудом сохранила прописку в Серии А. Сейчас коллектив набрал уже 17 очков и располагается на 12 месте в турнирной таблице. В предстоящей встрече гостям не будет просто, но при слаженной игре в обороне и реализации моментов у ворот соперника, они наверняка смогут набрать очки, которые не менее важны для них, чем для «Монцы».
09 ноября «Салернитана» уступила на выезде «Фиорентине» (1:2), а пятого числа разошлась миром с «Кремонезе» (2:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Монца» – 2.05
- Ничья – 3.35
- Победит «Салернитана» – 3.85
Статистика
- «Монца» выиграла два последних матча у «Салернитаны»
- «Монца» одержала пять побед из десяти последних встреч
- Шесть из десяти последних выездных матчей «Салернитаны» завершились ничейным результатом
- Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Сделать ставку на победу «Монцы», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.05. Хозяева могут собраться на определенные поединок, где у них есть возможность набрать очки. Предполагаем, что здесь все баллы достанутся «Монце».