«Ингулец» — «Динамо» Киев : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 09:53

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Украины «Ингулец» — «Динамо» Киев, который состоится 17 ноября 2022 года

«Ингулец»

«Ингулец» является одним из аутсайдеров чемпионата Украины и за всю дистанцию смог добиться лишь одной победы. Команда занимает последнее место в турнирной таблице УПЛ с семью набранными баллами, отставая на два пункта от ближайшего соперника. В такой ситуации коллективу необходимо цепляться за очки в каждой встрече, а сделать это в матче со столичным клубом будет очень сложно.

13 ноября «Ингулец» проиграл на «Металлисту 1925» (1:2), а восьмого числа неожиданно выиграл у «Зари» (1:0).

«Динамо» Киев

Вице-чемпион Украины плохо начал сезон, однако в последних турах смог ликвидировать огромное отставание от группы лидеров. В перенесенном стартовом туре с «Ингульцом» у киевлян есть хорошая возможность набрать важнейшие для них три очка и плотнее приблизиться к прямым конкурентам. Сейчас «Динамо» занимает пятое место в таблице с 20 набранными баллами.

13 ноября «Динамо» Киев не смогло переиграть «Колос» (0:0), а 10 числа оказалось сильнее «Александрии» (3:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ингулец» – 10

Ничья – 5.3

Победит «Динамо» Киев – 1.3

Статистика

«Ингулец» выиграл только один матч из десяти последних в УПЛ

«Динамо» Киев уступило в трех поединках из последних десяти

«Динамо» Киев выиграло у «Ингульца» две из трех последних встреч

«Ингулец» забивал в семи из десяти последних матчах в рамках чемпионата Украины

Прогноз

Сделать ставку на победу «Динамо» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.9. «Ингулец» на данный момент находится в слишком плохом состоянии и готовности, поэтому у киевского клуба проблем не возникнет.