Сенегал — Нидерланды: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата мира Сенегал — Нидерланды, который состоится 21 ноября 2022 года
Сенегал
Восемнадцатую позицию в рейтинге ФИФА занимают «львы Теранги». Предлагаем освежить в памяти крайние несколько матчей с участием сенегальской сборной, чтобы оценить степень готовности команды к встрече с «летучими голландцами». Гвинейскую сборную с минимальным счётом сенегальцы обыграли. В ответной встрече раскатали ничью. Всухую, поразив дважды ворота соперника, сборная Сенегала одержала победу над боливийцами.
Со «львами Ирана» сенегальцы разошлись миром.
Нидерланды
«Заводные апельсины» находятся на восьмой строчке рейтинга ФИФА. Более года нидерландская сборная не уступает своим оппонентам. Рассмотрим матчи команды за последнее время. Бельгийцев с большим счётом нидерландцы обыграли на их поле. Над валлийцами в обеих встречах «оранжевые» также взяли верх. Ничью раскатали «летучие голландцы» на своём поле с «белыми орлами» из Польши. В гостях сборная Нидерландов одержала победу над поляками.
В ответной встрече в Амстердаме «заводные апельсины» с минимальным счётом выиграли бельгийскую команду.
Котировки БК Pinnacle
- Победит Сенегал – 6.00
- Ничья – 3.90
- Победит Нидерланды – 1.60
- Победит Нидерланды с форой -1.5 – 2.59
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.08
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.73
Статистика
- Исходом «тотал меньше 2.5 голов за игру» завершились четыре крайних матча сенегальцев из пяти
- Пятнадцать игр подряд длится беспроигрышная серия «оранжевых»
- Из десяти поединков за последнее время сенегальцы выиграли в шести.
Прогноз
«Летучие голландцы» находятся в оптимальной форме и в предстоящей встрече со «львами Теранги» сборная Нидерландов не без труда, но обыграет сенегальцев. Компания Pinnacle на победу Нидерландов предлагает коэффициент 1.60.