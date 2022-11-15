Сенегал — Нидерланды: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:56

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата мира Сенегал — Нидерланды, который состоится 21 ноября 2022 года

Сенегал

Восемнадцатую позицию в рейтинге ФИФА занимают «львы Теранги». Предлагаем освежить в памяти крайние несколько матчей с участием сенегальской сборной, чтобы оценить степень готовности команды к встрече с «летучими голландцами». Гвинейскую сборную с минимальным счётом сенегальцы обыграли. В ответной встрече раскатали ничью. Всухую, поразив дважды ворота соперника, сборная Сенегала одержала победу над боливийцами.

Со «львами Ирана» сенегальцы разошлись миром.

Нидерланды

«Заводные апельсины» находятся на восьмой строчке рейтинга ФИФА . Более года нидерландская сборная не уступает своим оппонентам. Рассмотрим матчи команды за последнее время. Бельгийцев с большим счётом нидерландцы обыграли на их поле. Над валлийцами в обеих встречах «оранжевые» также взяли верх. Ничью раскатали «летучие голландцы» на своём поле с «белыми орлами» из Польши. В гостях сборная Нидерландов одержала победу над поляками.

В ответной встрече в Амстердаме «заводные апельсины» с минимальным счётом выиграли бельгийскую команду.

Котировки БК Pinnacle

Победит Сенегал – 6.00

Ничья – 3.90

Победит Нидерланды – 1.60

Победит Нидерланды с форой -1.5 – 2.59

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.08

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.73

Статистика

Исходом «тотал меньше 2.5 голов за игру» завершились четыре крайних матча сенегальцев из пяти

Пятнадцать игр подряд длится беспроигрышная серия «оранжевых»

Из десяти поединков за последнее время сенегальцы выиграли в шести.

Прогноз

«Летучие голландцы» находятся в оптимальной форме и в предстоящей встрече со «львами Теранги» сборная Нидерландов не без труда, но обыграет сенегальцев. Компания Pinnacle на победу Нидерландов предлагает коэффициент 1.60.