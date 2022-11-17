США — Уэльс: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата мира США — Уэльс, который состоится 21 ноября 2022 года
США
Шестнадцатое место занимает сборная США в рейтинге ФИФА. Рассмотрим крайние несколько матчей с участием команды «звёзд и полос». Всухую, поразив пять раз ворота соперника, «янки» обыграли сборную Гренады. Ничейным исходом завершилась встреча со сборной Сальвадора. Японцам с разницей в пару мячей сборная США уступила.
Нулевую ничью раскатали «янки» со сборной Саудовской Аравии.
Уэльс
Валлийцы в рейтинге ФИФА находятся на девятнадцатой строчке рейтинга ФИФА. Освежим в памяти последние несколько матчей сборной Уэльса. На выезде с разницей в один мяч полякам «драконы» уступили. Сборной Нидерландов валлийцы проиграли в обоих матчах. С бельгийцами «драконы» разошлись миром на своём поле. В ответной встрече сборная Уэльса уступила «красным дьяволам» в Брюсселе.
С минимальным счётом дома валлийская сборная была обыграна «белыми орлами» из Польши.
Котировки БК Pinnacle
- Победит США – 2.60
- Ничья – 3.00
- Победит Уэльс – 3.00
- Победит США с форой -1.00 – 4.35
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.48
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.52
Статистика
- В четырёх играх из десяти крайних «янки» взяли верх над своими оппонентами
- За аналогичный период валлийцы выиграли в двух поединках
- Исходом «тотал меньше 2.5 голов за игру» завершились две очные встречи команд.
Прогноз
«Драконы» пока не выигрывали команду «звёзд и полос» и в предстоящей встрече у валлийцев есть возможность исправить эту ситуацию. Компания Pinnacle на победу сборной Уэльса предлагает коэффициент 3.00.