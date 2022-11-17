США — Уэльс: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1668707684

вчера, 20:54

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата мира США — Уэльс, который состоится 21 ноября 2022 года

США

Шестнадцатое место занимает сборная США в рейтинге ФИФА . Рассмотрим крайние несколько матчей с участием команды «звёзд и полос». Всухую, поразив пять раз ворота соперника, «янки» обыграли сборную Гренады. Ничейным исходом завершилась встреча со сборной Сальвадора. Японцам с разницей в пару мячей сборная США уступила.

Нулевую ничью раскатали «янки» со сборной Саудовской Аравии.

Уэльс

Валлийцы в рейтинге ФИФА находятся на девятнадцатой строчке рейтинга ФИФА . Освежим в памяти последние несколько матчей сборной Уэльса. На выезде с разницей в один мяч полякам «драконы» уступили. Сборной Нидерландов валлийцы проиграли в обоих матчах. С бельгийцами «драконы» разошлись миром на своём поле. В ответной встрече сборная Уэльса уступила «красным дьяволам» в Брюсселе.

С минимальным счётом дома валлийская сборная была обыграна «белыми орлами» из Польши.

Котировки БК Pinnacle

Победит США – 2.60

– 2.60 Ничья – 3.00

Победит Уэльс – 3.00

Победит США с форой -1.00 – 4.35

с форой -1.00 – 4.35 Тотал голов больше 2.5 голов – 2.48

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.52

Статистика

В четырёх играх из десяти крайних «янки» взяли верх над своими оппонентами

За аналогичный период валлийцы выиграли в двух поединках

Исходом «тотал меньше 2.5 голов за игру» завершились две очные встречи команд.

Прогноз

«Драконы» пока не выигрывали команду «звёзд и полос» и в предстоящей встрече у валлийцев есть возможность исправить эту ситуацию. Компания Pinnacle на победу сборной Уэльса предлагает коэффициент 3.00.