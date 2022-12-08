Англия – Франция: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 21:43

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 1/4 чемпионата мира Англия — Франция, который состоится 10 декабря 2022 года

Англия

«Львы» заняли первое место в группе B. Предлагаем освежить в памяти результаты крайних матчей с участием английской сборной. Первый тур мундиаля в Катаре начался для сборной Англии с разгромной победы над «персидскими леопардами» из Ирана. Вничью сыграли английские «львы» с командой «звёзд и полос». Валлийцев, поразив трижды ворота соперника, сборная Англии обыграла всухую.

В 1/8 чемпионата мира со счётом 3:0 англичане взяли верх над национальной сборной Сенегала.

Франция

Французская сборная вышла с первого места группы D. Ознакомимся с исходами последних футбольных поединков «трёхцветных» за последнее время. В игре 1-го тура чемпионата мира с большим счётом французы одержали победу над «кенгуру-футболистами». «Синие» взяли реванш за проигрыши в матчах Лиги наций над «красно-белыми» из Дании во втором туре мундиаля. С минимальным счётом в заключительном матче группового этапа сборная Франции уступила «карфагенским орлам» из Туниса.

Уверенной победой французов завершилась игра 1/8 чемпионата мира над польской сборной (3:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит Англия – 3.05

Ничья – 3.30

Победит Франция – 2.44

Англия выйдет в 1/2 – 2.11

Франция выйдет в 1/2 – 1.76

Победит Франция с форой -1.5 – 4.50

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.07

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.76

Статистика

Беспроигрышная серия англичан длится пять футбольных поединков подряд

Два поражения потерпели «трёхцветные» в пяти матчах за последнее время

Три очные встречи из пяти крайних завершились исходом «обе забьют — да».

Прогноз

После слабого выступления в Лиге наций французы продемонстрировали на мундиале достойную игру. Победа над поляками не последняя на нынешнем мировом футбольном первенстве для «синих». Наш прогноз: победа сборной Франции. Коэффициент 2.44.